Censurar a las mujeres

Durante la época franquista se censuraron muchas producciones, muchas veces para modificar la memoria de la guerra civil, o simplemente, porque no se ajustaban a los valores defendidos por el régimen.



No hace mucho un partido que no condena o censura la dictadura, si quiso censurar ciertos contenidos escolares. Quiso que los podres pudieran censurar ciertas actividades. Un ejemplo: El lunes, se hablará de orientación sexual. Mi hijo no asistirá.

Ahora, el partido mencionado, ha querido, y sigue queriendo, que los médicos censuren de forma sutil, a las mujeres que quieran abortar, ofreciéndoles la posibilidad de escuchar los latidos del feto. Censurar es una forma de adoctrinar. Se hizo durante la dictadura. Vox dice combatir el adoctrinamiento y lo hace censurando.