Tendencias en bodas 2023: consejos para futuros novios, por Metamorfosis

viernes, 20 de enero de 2023, 14:04 h (CET) Este año 2023 será testigo de un nuevo repunte del sector de las bodas. Muchos recién casados celebrarán el año que viene su boda soñada durante tanto tiempo. ¿Cuáles serán las tendencias nupciales de 2023? ¿Qué decoraciones estarán más de moda? ¿Qué temas elegir para una boda que sea realmente inolvidable para la novia, el novio y los invitados? ¿Cuáles serán los imprescindibles en un reportaje de boda?

Según Metamorfosis, wedding planner Barcelona, presenta las tendencias para este nuevo año que se acaba de estrenar:

Tendencias de boda 2023: naturalidad y social first para el reportaje

Hay que ser sinceros, los días de las fotos exageradas tomadas en la cama o en casa de los padres han quedado atrás.

Las tendencias en 2023 para los reportajes de boda tendrán la naturalidad y la perspectiva social como imprescindibles. Incluso los recién casados tienden ahora a publicar fotos de su boda casi en directo. Un fotógrafo de bodas siempre está atento a este aspecto y sabe lo importante que es el formato de las fotos para su publicación en las redes sociales.

Por eso siempre hay que hacer numerosas tomas verticales y por eso en toda boda debe haber al menos dos fotógrafos.

Uno de los dos fotógrafos, de hecho, puede tener más atención en la realización de fotos que ya han sido concebidas desde un punto de vista social.

Desde este punto de vista, como saben todos los novios que utilizan a diario las redes sociales, los reels son ya un formato indispensable para conseguir visualizaciones y likes.

Ya sean aspirantes a influencers, personas que utilizan las redes sociales por diversión o creadores de contenidos profesionales, todos quieren ser el centro de atención y tener la máxima visibilidad.

Por eso es aconsejable incluir también el uso de un dron que permitirá crear imágenes de gran impacto visual y emocional.

Look de novia 2023: consejos y tendencias

Las tendencias marcadas para las futuras novias en 2023 contemplan vestidos de líneas minimalistas y naturales. Sobriedad, elegancia, para novias con un look etéreo y refinado. Cinturones y escotes tratarán de crear una mezcla de seducción y dulce elegancia. La feminidad en su forma más sencilla y sincera.

Predominarán los tejidos ligeros como el tul y el crepé, los detalles de encaje y las transparencias, los bordados florales, etc.

Los vestidos cut-out con cortes que dejan partes del cuerpo al descubierto son una de las grandes novedades de la moda nupcial 2023.

"Asombrar, fascinar sin caer nunca en lo vulgar, sino realzando la auténtica feminidad".

En cuanto a colores, además del atemporal blanco, muchas novias en 2023 se atreverán con el negro para vestidos, complementos y zapatos.

Muchos diseñadores han propuesto vestidos de novia con texturas florales enriquecidas con detalles negros o el tradicional blanco enriquecido con elementos negros.

En cuanto a peinados y maquillaje, se volverá a la sencillez y al realce de los rasgos faciales. En las tendencias nupciales de 2023, en cuanto a looks de novia predominarán los peinados naturales que dejan el rostro al descubierto.

Colas bajas y moños adornados con accesorios, pelo largo suelto de forma natural o con raya en medio.

"Las novias que llevan el pelo recogido durante la ceremonia decidirán soltárselo durante las celebraciones".

La naturalidad y la espontaneidad caracterizarán, por tanto, no sólo los reportajes de boda, sino también el look de las novias de 2023.

Para el maquillaje, muchas novias preferirán un maquillaje nude, sencillo y con un efecto natural. Un maquillaje natural que se enriquecerá con perlas, gemas y pequeños elementos luminosos para aplicar directamente sobre el rostro.

¿Cuáles serán las tendencias para el look de novio de 2023?

Las tendencias nupciales para 2023 en cuanto a estilo masculino contemplan una vuelta a los trajes slim fity monocromáticos.

Un poco como el look nupcial y el reportaje de boda, será un 2023 bajo la bandera del estilo minimalista, la sencillez y la vuelta a una elegancia más clásica y sincera.

La simetría, el equilibrio y el respeto de las proporciones realzarán la autenticidad y la belleza masculina.

El negro total dominará el look de novio de 2023. Lo último en elegancia atemporal.

El azul, en varias tonalidades equilibradas entre sí y sin exageraciones también será un must de las tendencias nupciales 2023 relacionadas con la moda masculina.

Invitaciones de boda 2023: ¿cuáles son las tendencias?

Un buen diseñador gráfico es indispensable para quienes desean cuidar la imagen coordinada de la boda creando un juego de colores y temas gráficos entre invitaciones, menús, tarjetas de situación, tableau mariage y todos los elementos que darán un ambiente distintivo a la boda.

Una tendencia en bodas en los últimos años y que también formará parte de las tendencias en bodas 2023 es crear auténticas páginas web dedicadas al evento, donde los invitados puedan encontrar toda la información.

Una mezcla de digital y papel, editada por un diseñador gráfico con gusto y experiencia, hará que las invitaciones de boda 2023 y otros elementos gráficos sean la guinda del pastel de una boda perfecta.

Recuerdos de boda 2023: tendencias e ideas

Los detalles de boda 2023 confirmarán las tendencias en bodas desde hace unos años: la era de los objetos inútiles abandonados en las estanterías para acumular polvo ha terminado.

Los novios optan cada vez más por recuerdos de boda útiles, relacionados con el lugar de la boda y hechos a mano.

Las mermeladas y el aceite de kilómetro cero, los objetos artesanales que rememoran la cultura y las tradiciones locales serán algunos de los imprescindibles en los detalles de boda de 2023.

Y, si se tiene creatividad, se podrían estudiar recuerdos de boda personalizados para cada invitado. Evidentemente, manteniendo un tipo de objeto y un estilo común, pero sorprendiendo a cada invitado con algo que encierre un gesto de afecto y cercanía.

"No son meros objetos, sino símbolos de lazos de amistad y afecto que duran toda la vida".

