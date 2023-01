Se equivoca Feijóo – Vox no es ‘ultra’ Confundir extremismo con ultra es llamar a la firmeza dictadura Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 20 de enero de 2023, 09:57 h (CET) Con toda esta diatriba insulsa, generada tras el simple comentario de un posible protocolo “protector de la mujer”, antes de dar un paso decisivo en su vida, se pone de manifiesto lo peor que llega a existir en política, el desprecio a una información objetiva a toda mujer que ha tomado la determinación de abortar (hipócritamente llamado “interrupción voluntario del embarazo”), por los motivos personales que cada una de ellas considere justificables de tal decisión.



La realidad, y la conocen todos los que legislan y gobiernan, es que en esta vida, muchas veces se toman decisiones precipitadas por temor, por desconocimiento, por falta de protección, por terror a quedarse sola ...

Ninguna Ley puede prohibir que una persona sea informada..., ningún Gobierno puede creerse dueño de las conciencias individuales..., ninguna ideología feminista interesada puede intentar engañar al sentido común y prohibir por decreto la posibilidad de que un nuevo ser venga a este mundo.

Equivoca la derecha a sus votantes cuando se adhiere a las opiniones extremas de una izquierda enloquecida por destruir la sociedad en la que vivimos.

En todos los hospitales existen protocolos para cualquier actuación médica que pueda tener consecuencias negativas... Son protocolos informativos y por tanto complementarios. Nadie va contra una LEY; las personas tienen todo el derecho; no estamos hablando de las ventajas de colocar unas ruedas al coche u otras; estamos hablando de “la motivación que lleva consigo una decisión de abortar”.

Aquí no vale el “SÍ es SÍ”, (mi decisión... mi decisión)... sin conocer el alcance... sin conocer el por qué...porque no todos valemos para “verdugos”... porque aquí hablamos de una VIDA... de una VIDA... que nosotros mismos hemos creado.

Por último ¿dónde está el padre?... ¿ha desaparecido?... si no ¿está de acuerdo?... ¿lo han hablado?... La criatura es de dos... hoy por hoy, es de dos... mañana puede que sea de UNA y de OTRO CONGELADO. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Culpables y cómplices Es fácil ser cómplices... y no reconocerlo ​La mano de un amigo La tristeza agobiante nace de la soledad sin sentido. La tristeza madura nace del abandono de un amigo Se equivoca Feijóo – Vox no es ‘ultra’ Confundir extremismo con ultra es llamar a la firmeza dictadura El Congreso no debe elegir al sucesor de Boluarte La única solución es ir a una nueva asamblea constituyente, algo que respaldan 7 d ecada 10 peruanos (según IEP) FITUR 2023: España de moda Nuestra tierra valenciana, junto al resto de las localidades españolas, ofrecen un rico y variado panorama