¿Quién es Luis Arias Manzo y cuáles sus sueños?

En uno de mis viajes por el mundo de la ilusión y de la emoción me crucé con el gran Luis Arias Manzo, Fundador y Secretario General del Movimiento Poetas del Mundo y que es una parte importante de la última creación, pendiente de salir, de Carlos Jarquín, “Canto Planetario” y que va a marcar la historia de las letras en general.

Luis Arias Manzo es esa persona y poeta que ha colonizado el mundo con los poetas y con la poesía desde la vida, la libertad y el compromiso. Desde Chile, como plataforma, ha abierto el mundo a los poetas y a la poesía en el mundo que vivimos actual y de ahí mi reconocimiento y agradecimiento por esa labor de ese Movimiento del que él es su Creador.

En el año 2017, se preparó el primer encuentro de poetas en el Mundo en Argentina y aquí os dejo el enlace para disfrutar de ese maravilloso evento: https://www.youtube.com/watch?v=a-zrDL_-zc8&t=11s

Os dejó, para que disfrutéis, esta charla, que no entrevista, que no hace mucho tuvimos de esta maravillosa plataforma que acoge a miles de poetas de todo el mundo con la única frontera, que no es otra que el amor a la vida, la emoción y el compromiso y todo eso desde la hermosa palabra y la poesía.



1- ¿Cómo surgió este Movimiento cultural y de compromiso con las letras? En mayo 2004 fui invitado a participar en el 10º Festival Latinoamericano de Poesía realizado en la bella ciudad de Cuenca (Ecuador). En ese evento se me nombró Primer Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Poetas (ASOLAPO) y se me encomendó la organización del 11º festival que debía realizarse en Chile, el que tuvo lugar en octubre del 2005. Fue gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante ese año y meses que surgió la idea de organizar a los poetas del mundo. En efecto, al poco tiempo de asumido ese compromiso me di cuenta de que había muchísimas falencias en las asociaciones que agrupan a los poetas, comprendí que no existía una institución que uniese a los poetas del planeta y que generalmente estas asociaciones carecían de una orientación que interpretara al mundo actual.

Entonces mi gran y principal preocupación era la situación por la crisis de la civilización y que nuestro mundo se dirigía hacia una nueva guerra mundial, cuando el Imperio le declaró la guerra al mundo, esa que le llaman “Guerra contra el Terrorismo”, que para mí, y creo que para muchos, se trata de la Cuarta Guerra Mundial, el escenario es el planeta todo entero,la disputa es por lo que queda del planeta avasallado por las mentes perversas que detentan el Poder gracias a sus malignos intereses y a sus desquiciadas y maquiavélicas prácticas. Sabemos cómo comenzó esta guerra, la historia situará su inicio un martes 11 de septiembre de 2001, pero nadie puede pronosticar cuándo y cómo terminará.En el siglo XX la humanidad enfrentó tres guerras mundiales, la Tercera fue atroz, cuyo escenario fue el mundo: guerras infames, batallas sangrientas, golpes de estado por doquier, asesinatos de personajes políticos y de presidentes, espionajes y contraespionajes, todo en el contexto de lo que se llamó “La Guerra Fría”, en efecto, lo que fue una guerra mundial en que el Este y el Oeste se disputaron el manejo del planeta, hasta que cayeron los muros, se derrumbó uno de los imperios que equilibraba el planeta dejando al Imperio norteamericano como único amo del mundo y con el triunfo de esa funesta Tercera Guerra Mundial.

Esta realidad de guerras y la situación ecológica que amenazan nuestra existencia como especie es lo que me ha dado la convicción de que había que hacer algo por la vida y que a la acción había que ponerle poesía, estoy convencido de que los conflictos hay que arreglarlos con poesía, a través del diálogo, el diálogo se construye con la palabra, y la palabra es la materia prima del arte poético. La segunda motivación fue el tema medioambiental, el deterioro del planeta y el cambio climático, esta situación ya sabemos que es sin retorno, ya no hemos sido capaces de revertir la situación, pero tenemos que seguir trabajando para hacer conciencia en nuestras sociedades, y sobre todo, en quienes gobiernan el mundo y la humanidad.

2- ¿Qué requisitos se precisan para ser poeta, desde tu visión particular, y para poder ser miembro de esta plataforma global? Creo que para ser poeta, el principal requisito es saber o ser capaz de conectarse con la cosmovisión, ser capaz de oír los susurros del universo y de la naturaleza, la poesía no se aprende en las universidades, la poesía se forja en el interior mismo del ser, y para ser poeta del mundo, lo primero que debemos hacer, es despojarse del Ego. El movimiento nace con el Manifiesto Universal de Poetas del Mundo, del cual soy su autor, esa es la carta fundacional de nuestro movimiento y debía ser capaz de interpretar el sentir de los poetas de muy diversas culturas, razas, religiones y posiciones sociales. Creo que eso se logró ya que hemos sido capaces de convocar a moros y cristianos, musulmanes y judíos, ricos y pobres, negros, blancos, mulatos y amarillos, chicos y grandes, consagrados y anónimos. Nosotros apoyamos todas las iniciativas que van en defensa de la humanidad, de la paz en el mundo, de la autodeterminación de los pueblos, de la preservación del medio ambiente, de los derechos humanos y de la justicia social, el respeto a la diversidad de género.

Poetas del Mundo no pretende convertirse en una nueva institución clásica, sino que en un movimiento internacional de poetas que ponen su arte al servicio de la humanidad y la palabra en acción en los conflictos del mundo, ya sea a nivel local, nacional, regional o planetario. Compartir estos conceptos es un requisito para ser miembro de nuestro movimiento. No es necesario tener obras publicadas, basta con que el poeta se sienta comprometido con la vida, que escriba poesía y esté de acuerdo con lo que estamos proponiendo.

3- Eres un trabajador cultural, pero me gustaría saber más de tus obras y de tus últimos proyectos ¿Cuál es tu participación en la innovadora creación literaria de “Canto Planetario”? Tres de mis novelas han sido editadas: “Agualuna” (2002) “Mil años de Amor” (2003)e “Instantes” (2004). En mis tres trabajos surge el conflicto entre materialismo y espiritualidad, tan presente hoy en día en las sociedades supuestamente avanzadas, en la llamada ‘modernidad’, en ellos está el amor [el posible y el irrealizable]... Aunque se trata básicamente de novelas autobiográficas, la poesía está presente.En 2016 fue editado mi poemario “Dos Tiempos para un Compás” y presentado en la Feria Internacional del Libro de la Habana, Cuba. En 2021 se edita el “Manifiesto por la Viva; Adaptado a los Nuevos Tiempos y a los Exigentes Desafíos de Nuestra Época” se trata de un aporte al proceso constitucional que vive Chile en la elaboración de una nueva constitución, esta constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre 2022, ahora se está creando una comisión de “expertos” que tendrá a cargo la nueva propuesta constitucional. Tengo dos libros comenzados hace algunos años, pero no los he terminado porque mi prioridad es la construcción de este movimiento Poetas del Mundo, espero concluirlos en algún tiempo más.

Respecto a mi participación en “Canto Planetario”, para mí fue un honor y un desafío participar en ese tremendo proyecto que impulsa el poeta nicaragüense Carlos Jarquín, un honor prologar un libro de esa dimensión, en que participan poetas de más de cien países de todos los continentes y de 70 idiomas, un trabajo que se inscribe en los propósitos de nuestro movimiento, una obra nunca antes realizada y donde la problemática del medioambiente está presente con insistencia en los trabajos que enviaron los poetas. Te puedo asegurar que esta oportunidad que me ha dado el compilador de Canto Planetario, es una de las cosas más hermosas que me ha sucedido en mi trayectoria como poeta y gestor cultural, es algo así como un premio literario o una medalla en reconocimiento por mi esfuerzo y labor en tanto constructor de una herramienta que tiene como destino “cuidar nuestro planeta”.

4- Dentro de los autores y poetas actuales ¿Cuáles son los que más admiras? Desde que inicié el proyecto Poetas del Mundo, los poetas que más leo y donde encuentro los que más admiro, son poetas que ingresan a nuestro movimiento, poetas que conozco a través de la lectura, y otros en los diversos encuentros presenciales de poesía que organizamos, o donde me invitan. Hay muchos poetas por todas partes que son extraordinariamente espectaculares, muchos poetas, quizás desconocidos, otros famosos, incluso anónimos que me gustan, admiro y aprendo de ellos. Me gusta mucho la poesía árabe, la poesía persa, y la poesía china o de Taiwán, donde he estado y descubierto su creación literaria. Pero cada día aprendo cosas nuevas, descubro nuevos y nuevas poetas; en noviembre pasado tuvimos en Chile nuestro primer encuentro de poesía post pandemia, y tuve la ocasión de conocer a una poeta de Armenia, Sona Van, una poeta que dedica su arte a denunciar el genocidio de su país, pero también descubrí a un poeta polaco, DariuszTomasz, y de la India, Bina Sarkar Ellias, y tantos otros que venían a nuestro encuentro por primera vez.

En general, los poetas que participan en nuestros eventos son poetas que nos une la misma preocupación por la situación de nuestro planeta y por el destino de la humanidad. Pero también descubrí muchos poetas gracias a la lectura de “Canto Planetario”, la verdad, es que me siento un privilegiado estar en esta posición, porque es como un regalo del Universo el tener la oportunidad de tener tanta sociedad, como dicen los aymaras, “el hombre afortunado no es aquel que tiene dinero, sino aquel que tiene sociedad”.



5- ¿Qué es lo más bonito de trabajar para la cultura? ¿qué satisfacciones a nivel personal le aporta? Esta pregunta se une con la precedente, pues ya te decía, estar en mi posición es un verdadero privilegio; lo más bonito que he vivido desde que me dedico a este proyecto de Poetas del Mundo, es tener amigas y amigos por todo el mundo, es vivir situaciones placenteras, de amor y amistad. Tengo muchas historias que contar, y ese es otro proyecto literario que aún no comienzo, algún día escribiré mis memorias y ahí podré contar cosas que me han sucedido, situaciones donde aprendes mucho, donde te reafirman que lo que estás haciendo es bueno, es necesario y es digno de apoyar.

Yo vivo humildemente, tengo una pequeña pensión, no tengo lujos, no tengo dinero, pero el dinero nunca me falta, viajo mucho por el mundo, pero todo va sucediendo como si yo estuviera siendo ayudado por fuerzas universales; todo lo que necesito, se me da en el camino, vivo en armonía y con mucho amor, yo soy un hombre feliz, y la felicidad es el logro más valioso que el ser humano puede alcanzar en la vida.

6- ¿Cómo se ha visto perjudicada la cultura con el tema de la pandemia? ¿cree que hay que aunar mayores fuerzas para que la cultura salga a flote? No creo que la pandemia haya perjudicado mucho a la cultura, creo que para mucha gente la pandemia le dio la posibilidad de leer más, ver más cine, arte, visitar museos, escuchar más música, claro está que a través de Internet, pero la gente tuvo tiempo para fijarse en otras cosas, compartir más con la familia. Lo que ha perjudicado a la cultura es un mal mucho mayor, lo que ha perjudicado a la cultura es el modelo neoliberalque se basa en el consumo y en la creación de riquezas. Esta situación se repite en todos los países que ingresaron al modelo neoliberal y es consecuencia de la tan ponderada globalización que tanto avala la clase política. La globalización no es más que un paso suplementario para la dominación del mundo y se manifiesta a nivel planetario. Se basa en el dominio de las finanzas, en la explotación de las materias primas, el control de los bancos, pero la cultura no tiene un lugar en este modelo, bien al contrario, el modelo se opone a que los pueblos crezcan cultural y espiritualmente, su propósito es que las grandes mayorías vivan anestesiadas, no tengan capacidad de reflexión, y en esta situación, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental manteniendo a los pueblos ignorantes, desinformadosy pendientes de cosas absurdas.

Un claro ejemplo de esto, es cómo los medios fueron capaces de hacer que el 62% de la población en Chile rechazara recientemente una nueva constitución que por primera vez sería redactada por un ente democráticamente elegido, una constitución que cambiaría al país de un Estado Subsidiario a un Estado Social y Democrático de Derecho, un texto que declaraba la Educación, la Salud y la Vivienda un derecho, todas esas cosas que el pueblo reclamaba, terminó rechazando porque los medios llevaron adelante una campaña de desinformación, eso demuestra que los pueblos son manipulables. Claro que sí, hay que aunar fuerzas para que la cultura salga a flote, pero es, y será muy difícil revertir esta situación.

7- ¿Crees que la cultura tiene el lugar que se merece en nuestra sociedad o cree que está menospreciada? ¿cree que se valora como se merece? Como te decía, la cultura en nuestras sociedades ocupa un lugar segundario, la cultura en nuestras sociedades es un artículo destinado a una elite, la cultura no llega a las clases sociales más desfavorecidas. Es por eso que nosotros privilegiamos al público más vulnerable, y somos nosotros quienes vamos hacia ellos, esa es una de las características de nuestros eventos en terreno. Los encuentros de Poetas del Mundo tienen la particularidad de hacer recorridos en los territorios visitando colegios, centros culturales, fábricas, sindicatos y pueblos alejados de las grandes urbes.

Este año tendremos nuestro segundo encuentro en Cochabamba, Bolivia, y atenemos una veintena de poetas internacionales comprometidos para participar en ese encuentro, eso demuestra nuestro compromiso con la cultura y la gente humilde que ve excluida de los eventos culturales. Aprovecho esta instancia para invitar a las y los poetas a participar en nuestros eventos que organizamos a través del planeta.