​La ley de protección de animal es un indignante retroceso y está hecha a medida de los maltratadores

Como venía tiempo advirtiendo a pesar del acoso y fanatismo de personas que no están por los animales, la ley de protección Animal no solamente no vale para nada, sino que es un retroceso histórico para los animales y es vergonzoso que exista una dirección general de derechos de los Animales para que tengamos que luchar contra ella para no retroceder todavía más, a pesar de que su responsable cobra más que Pedro Sánchez y prometió un montón de cosas que no ha cumplido por lo que por mucho que se empeñen en victimizarse.

Podemos tiene responsabilidad absoluta al ser el autor de este chiringuito y el PSOE por estar también en el gobierno y poner trabas como la enmienda de la vergüenza para excluir a los perros que más protección necesitan, pero después de años sufriendo descalificaciones por ser crítico con esto, llega un momento que pretenden aprobar algo antes de las elecciones y se demuestra la verdadera cara de los que usan a los animales por un puñado de votos más allá de que a nivel local sí que tengan personas que valen la pena y yo no tengo ninguna fijación con ningún partido salvo si se intentan reír de la gente y aprovecharse del sufrimiento de millones de animales como es el caso.







La ley de protección Animal ya era cuestionada por veterinarios y por un montón de expertos, pero preferían escuchar a los cazadores con los que se reunieron a pesar de ser personas que salen al monte a pegar tiros por la satisfacción de ver un cadáver o por el negocio de un trofeo, inculcan a la infancia valores muy tristes relacionados con la violencia y son responsables de la muerte, sufrimiento y abandono de miles de perros cada año que tanto el PSOE como Podemos, querían excluir. El primero con la enmienda y el segundo, queriendo usar el modelo de Emiliano García page para que esos animales no tuvieran ningún derecho mientras estuvieran "trabajando" según Ione Belarra. La última que hemos visto, es al responsable Sergio García Torres, insultando a los periodistas por Twitter.

PACMA ES EL ÚNICO QUE QUERÍA UNA LEY ACORDE A LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS ANIMALES

El Partido Animalista PACMA declara que el texto final de la futura Ley de Protección Animal que se someterá a aprobación en las próximas semanas es una “ruina” para los animales debido a las múltiples exclusiones que contiene, y solicita a Unidas Podemos que lo retire.

PACMA, que lleva desde el mes de septiembre organizando concentraciones a nivel nacional para pedir la inclusión de los perros de caza, instó en diciembre a Sergio García Torres, responsable de la Dirección General de Derechos Animales, a dimitir por incumplimiento de su palabra, ya que llegó a afirmar públicamente que, de su departamento, “no saldría una ley que excluyese a los perros de caza”, y que en ese caso abandonaría su puesto.

La formación política animalista recrimina a Unidas Podemos que, aunque votasen en contra de la enmienda socialista que promovía su exclusión, se mostrasen a favor de la tramitación del texto a pesar de que dejase fuera de manera definitiva a los animales usados por el colectivo cinegético. En múltiples ocasiones, el Partido Animalista ha tratado de informar mediante diferentes canales la cantidad de grupos de animales que no serán amparados por el texto legal que prevé aprobarse, y afirman que, desde el Gobierno, se ha hecho un esfuerzo por ocultar las carencias del mismo.

DECLARACIONES DE PACMA CONTRA LA LEY A FAVOR DE TODOS LOS MALTRATADORES

“Como hemos venido advirtiendo, esta Ley no es ningún avance y no debe interpretarse como tal: está llena de exclusiones y letra pequeña, y nos deja en peor posición de la que ya estábamos. Es preferible su retirada, ya que hay leyes autonómicas más avanzadas en las que no se hacen distinciones entre perros por el tipo de explotación a la que se les someta”, apunta el presidente de PACMA, Javier Luna.

Esta Ley, tal y como está planteada, no solo dejaría fuera a los perros de caza; también lo haría con los perros pastores y de guarda de ganado; de actividades profesionales (fuerzas armadas); animales utilizados en espectáculos taurinos; animales de producción; animales utilizados en experimentación; silvestres y actividades deportivas, y cetáceos de los zoológicos. Los hurones, como apoyo a la actividad cinegética, también quedarían excluidos.

LA GENTE NO QUIERE ABRIR LOS OJOS

Basta tirar brevemente de hemeroteca para ver todo lo que prometió Sergio García Torres y ha incumplido pese a lo que cobra y si de verdad no tiene competencias ¿Para que crea este chiringuito cobrando lo que cobra y no solucionando nada?

Está claro que Podemos es un partido especista que significa discriminar por especie considerando a unos animales de segunda otros de tercera y otros de primera, pero el colmo es que la ley sea tan claramente a favor de todo tipo de explotación y maltrato animal que nos define como especie.



Personalmente, no sabéis los insultos y amenazas que he tenido que soportar desde que soy crítico con la ley y ya el colmo cuando hice declaraciones en nombre de PACMA Valencia tras la última concentración y tuvieron en los medios una difusión inmensa que fue cuando ya Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram se me llenaron de comentarios llenos de odio y vacíos de contenido por parte de defensores de Podemos que tanto suele hablar de democracia y libertad de expresión que parece ser que solo sirve cuando hay que defender a condenados por enaltecimiento del terrorismo y violentos callejeros que destrozan ciudades como opinión personal.

PACMA siempre luchará por una ley que incluya a todos los animales y defenderá el medio ambiente con propuestas serias y no cortinas de humo.

En cuanto a las personas, también tienen un montón de propuestas mediante la justicia social por lo que espero que esto cambie en las próximas elecciones y si de verdad sientes compasión por los animales mínimamente, tan fácil como tomarte la justicia por tu cuenta informándote del facilísimo veganismo para disfrutar de absolutamente los mismos sabores en su versión ética con el respeto que supone para millones de vidas, el evitar financiar a las industrias más contaminantes y oscuras, reducir el hambre en el mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen constantemente mediante inseminaciones por la fuerza y evitando enfermedades aunque por la pasta, se empeñen en hacerte creer lo contrario.

Tras este artículo, comenzará la persecución y se me acusará de mentir, pero les preguntaré mil veces en qué y no sabrán decir en qué. Los verdaderos defensores de los animales exigimos una ley acorde al respeto que merece cualquier animal y una ciudadanía que sea capaz de asumir sus obligaciones teniendo una mínima humanidad para no financiar infiernos a sabiendas de todo lo que conlleva para los animales y las personas mientras se puede disfrutar igual de manera compasiva en cualquier etapa de la vida.