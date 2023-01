La transformación digital, una necesidad imperiosa en el sector vitivinícola Comunicae

jueves, 19 de enero de 2023, 15:31 h (CET) Nueva Guía de Zucchetti Spain para abordar la digitalización de las bodegas En un sector tradicional pero en plena transformación y altamente competitivo, la digitalización es ya una decisión estratégica. Venta directa, exportación, mayor control de la calidad… las nuevas necesidades requieren de herramientas de software específicas para el sector vitivinícola.

Zucchetti Spain lanza una guía en la que recoge su conocimiento y experiencia en el sector de más de treinta años desarrollando software para bodegas. La guía "Digitaliza la gestión de tu bodega", ya disponible de forma gratuita.

El sector vitivinícola atraviesa un período de transformación sin precedentes. Si la pandemia ya puso en evidencia la necesidad de digitalizarse, en un mercado cada vez más competitivo y con importantes cambios, las bodegas se ven obligadas a tomar decisiones estratégicas que les permitan mejorar su posicionamiento y ser más competitivas.

En un mercado caracterizado por la exportación y el auge de la venta directa al consumidor, y donde la calidad de los procesos es especialmente importante, el software ERP se presenta como la herramienta estratégica para digitalizar los procesos de gestión. Pero no cualquier ERP es válido. Se necesitan herramientas específicas, innovadoras e intuitivas, que cubran todas las necesidades de las bodegas y se adapten a su casuística de gestión.

La incorporación de un software ERP especializado en el sector vitivinícola les permitirá optimizar y agilizar la gestión de los procesos, controlar los costes y diseñar un modelo de negocio con el que poder afrontar los nuevos desafíos del mercado.

Una guía imprescindible para la digitalización de las bodegas

La transformación digital es un paso ineludible para que las empresas vitivinícolas puedan hacer frente al futuro. Con el fin de acompañarlas en este recorrido, el fabricante de software Zucchetti Spain ha desarrollado una guía didáctica en la que pone el foco en las ventajas de implantar un software ERP vertical orientado a la gestión de bodegas, que responda a sus necesidades productivas, financieras, administrativas, comerciales y estratégicas reales.

La nueva guía "Digitaliza la gestión de tu bodega. Cómo abordar la transformación digital en el sector vitivinícola" analiza los principales desafíos de la digitalización de las empresas vitivinícolas y la importancia de utilizar un ERP especializado en bodegas, identifica las funcionalidades imprescindibles y da las claves para integrarlo con una plataforma e-commerce. La guía está disponible ya de forma gratuita en www.zucchetti.es.

Zucchetti Spain, más de treinta años desarrollando software de gestión para el sector vitivinícola

Zucchetti Spain cuenta con un profundo conocimiento del sector vitivinícola, con más de treinta años de experiencia en desarrollo e implantación del software en bodegas y con una solución ERP concebida específicamente para este sector, Solmicro ERP Bodegas. Un software de gestión avanzado que facilita una gestión integral de todos los procesos relacionados con los viñedos, las campañas de la vendimia, los libros oficiales, el control de la trazabilidad, el embotellado, la venta, los procesos administrativos… Una solución estratégica que ayuda a las empresas vitivinícolas a potenciar sus ventajas competitivas, abordar la internacionalización y marcar la diferencia en la era digital.

Importantes bodegas como Marqués de Murrieta, Familia Martínez Bujanda, LAN, Muga, La Emperatriz, Álvaro Palacios o Masavéu, confían ya en Solmicro ERP Bodegas para la gestión de su negocio.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2021 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 2000 distribuidores, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en 12 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, México y Brasil, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con casi 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI , donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: los más recientes en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial) o en 2021 «Premio Innovación en Desarrollo de Software» (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

