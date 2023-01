​La toma de Lima La derecha cometió el error de sacar a Castillo. quien pudo ser una válvula de contención. Ahora han destapado al volcán que producirá una gran conmoción Isaac Bigio

miércoles, 18 de enero de 2023, 12:24 h (CET) Miles de provincianos vienen llegando a Lima para “tomar” la capital con el objetivo de lograr sacar a Boluarte, cerrar el congreso, convocar a una constituyente y liberar a Castillo. Este movimiento es totalmente espontáneo y ha rebasado a los partidos tradicionales de la izquierda y al etnocacerismo, todos los cuales apoyaron el golpe contra Castillo y que él fuese remplazado por su vicepresidenta.



Ninguno de ellos ha venido organizando estas protestas, mientras que Antauro no ha movido ninguno de los 500 mil reservistas que él tanto amenazó con movilizar para estas fechas. Además, él dice que no piensa fusilar a Dina, a quien antes reconoció como la “compatriota presidenta”.

Desde que el 6 de junio del 2021, el lápiz ganó las elecciones estuve proponiendo que la única manera en la cual Castillo pudiese gobernar es movilizar a cientos de miles en las calles. Con ellos debió haber llegado a palacio en julio 2021 y luego haber desarticulado a las mociones de vacancia.

Cuando Evo Morales lideraba una marcha de 1,5 millones de altoperuanos hacia La Paz en diciembre 2021, sostuve que Castillo debería hacer lo mismo. El 7 de diciembre del 2021, mientras se presentó la primera moción destituyente, él estuvo en Juliaca, al norte del altiplano (en cuya parte sur habían multitudes de aymaras y quechuas marchando contra el golpe en Bolivia). Por no haber hecho eso, Castillo fue depuesto.

Ni él ni Perú Libre quisieron apelar a las movilizaciones pues su método era las constantes conciliaciones. Pensaban que mientras más recortes hacían a sus promesas electorales, más votaban junto a la DBA (Derecha Bruta y Achorada) o más ministros derechistas colocaban, más iban a calmar a sus enemigos. Lo que ocurrió fue exactamente lo inverso, pues ello envalentonaba a quienes solo ansiaban derrocarles.

El “paro nacional” y la marcha que hoy “toma Lima” no han sido convocados por ningún ente oficial o partidario. Carecen de recursos monetarios o del apoyo de cualquier entidad estatal y, más bien, se enfrentan a la dura represión gubernamental. Su caràcter es, por ende, más espontáneo y dificil de controlar o acorralar.

La derecha cometió el error de sacar a Castillo quien pudo ser una válvula de contención, ahora han destapado al volcán que producirá una gran conmoción. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

