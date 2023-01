El aumento de los delitos y agresiones sexuales se ve reflejado en el trabajo de los abogados penalistas

Un total de 3.196 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2021, lo que supuso un 34,6% más que el año anterior y un 18% superior a 2019, previo a la pandemia de covid-19, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

SUPONEN EL 8% DE LOS PRESOS EN CARCELES ESPAÑOLAS

Este aumento de condenas se traduce en un incremento mayúsculo del número de presos en las cárceles españolas, hasta alcanzar los 4.008 internos en la actualidad con condenas relacionadas a delitos o agresiones sexuales.

Estas cifras representan el 8% de los internos en prisiones españolas, triplicando el número de internos que hace 25 años se encontraban en las cárceles, cuando se contabilizaban unos 1.500 en total por delitos sexuales.

AUMENTAN LAS VIOLACIONES

En el Balance de Criminalidad que publica cada trimestre el Ministerio del Interior también alude a un aumento de las denuncias por agresiones sexuales con penetración, que sufrieron en el conjunto de España un aumento del 26,8%, al contabilizar 1.211 violaciones entre enero y junio, frente a las 955 del mismo periodo en 2021.

Los 3.196 condenados adultos por delitos sexuales en 2021 cometieron 3.960 delitos, un 35,5% más que en 2020 –y un 16,4% más que en 2019–. Del total, 1.556 fueron considerados abuso sexual, 738 abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 592 prostitución y corrupción a menores, según los datos del INE.

¿AUMENTO DE LAS ESTADÍSTICAS POR CAMBIOS LEGISLATIVOS?

El Gobierno considera que este aumento de la estadística sobre delitos sexuales se debe a los cambios legislativos y a mayor concienciación social, lo que repercute en más casos conocidos, algo que “choca frontalmente con la rebaja de las penas”considera Beatriz Uriarte, abogada penalista experta en delitos sexuales, quien recuerda que “los delitos sexuales incluye, entre otros, las agresiones y abusos sexuales, ahora unificados en un único delito dentro de la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”.

La letrada es consiente de este aumento de casos, y en el despacho donde ella es socia, Ospina Abogados, dirigido por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, se ha experimentado un aumento de expedientes en los últimos años, y ya el curso pasado alertaban que el perfil de agresor estaba alejado de los tópicos, "el agresor sexual o el posible violador, en la actualidad, no está en lugares recónditos o apartados esperando a sus víctimas sino que puede estar en nuestro entorno más íntimo", refirió en una entrevista, donde denunciaba que “en España necesitamos más medidas de prevención, ya que como decía recientemente, nosotros actuamos en muchos casos cuando ya es demasiado tarde. Lo ideal sería poder evitar estas situaciones. Así que todavía queda mucho por hacer y trabajar, para que estos tipos delictivos y sus consecuencias queden atrás”. Una situación que se repite demasiado, como sucedió en diciembre de 2021 cuando un violador, tras su detención, quedó en libertad sin medidas cautelares y aprovechó para huir de España. Al no presentarse en la vista oral, la Audiencia de Madrid dictó, a instancias del fiscal y de la acusación particular que ejercieron desde el despacho Ospina Abogados, una orden internacional de busca y captura mediante la cual fue detenido en Portugal, para acabar condenando el pasado mes de enero a siete años de prisión y una multa de quince mil euros por la Audiencia Provincial de Madrid.

NO TODAS LAS DENUNCIAS FINALIZAN CON SENTENCIA DE CULPABILIDAD



Lo han demostrado en varias ocasiones durante 2022 en Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de Madrid,quien entre sus casos de éxito destaca el obtenido en el mes de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien le quita la razón a la Sección 2º de la Audiencia Provincial que condenó erróneamente a seis años y medio de prisión al acusado de un delito de abusos sexuales. Un fallo enmendado por el TSJM cuatro meses después gracias a estimar el recurso de apelación interpuesto por el equipo penal, logrando la absolución de su representado.

ALARMANTE AUMENTO DE LOS DELITOS SEXUALES CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual sufridos por personas con discapacidad intelectual por su complejidad, los convierten en prácticamente invisibles. A pesar de ello regiones como Aragón han dado la voz de alarma al aumentar en 2022en más de un 15 % respecto al año anterior.



“Estos delitos son extremadamente complicados de sacar a la luz al producirse en ambientes de confianza y entornos muy cercanos. Ante cualquier sospecha debemos denunciar o visitar a un despacho penalistas experto en delitos sexuales para que puedan asesorarte”, añade Uriarte.