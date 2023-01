Pienso ecológico para pollos, una alternativa saludable y sostenible para productores y consumidores, según Bifeedoo Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 13:54 h (CET) Descubre los beneficios del pienso ecológico para pollos: una opción más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar animal y que ofrece a los consumidores un producto diferenciado de elevada calidad El pienso ecológico pollos es una opción cada vez más popular entre los productores de carne de pollo, ya que se considera una alternativa más saludable y sostenible en comparación con el pienso convencional. En Bifeedoo son productores de piensos ecológicos destinados a la producción ecológica, por lo que sus piensos son perfectos para los profesionales que se dediquen a este tipo de ganadería.

El pienso ecológico para pollos se produce a partir de ingredientes certificados procedentes de la agricultura ecológica, como cereales y leguminosas, que son cultivados sin el uso de pesticidas ni fertilizantes químicos. En la producción de piensos ecológicos no se admiten ingredientes procedentes de organismos genéticamente modificados, es decir no se usan transgénicos.

Uno de los principales beneficios del pienso ecológico para pollos que fabrica Bifeedoo es que proporciona una dieta equilibrada y más natural para los animales. Usan solo materias primas nobles, no utilizan subproductos, con lo que la digestibilidad de los nutrientes del pienso es mayor. Todo esto, junto a una presentación de harina grosera donde los granos de cereal están partidos ayuda a mejorar la salud digestiva de los pollos.

Otro beneficio importante es su menor impacto ambiental. Al no utilizar pesticidas ni fertilizantes químicos en los cultivos, se reduce el impacto ambiental y se protege la salud de los ecosistemas agrarios. Al usar principalmente cereales de productores locales y km 0, se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera como consecuencia de un menor consumo de combustible para su transporte desde los campos a la fábrica de pienso. Además, se contribuye a fijar población en el medio rural.

Este pienso también es beneficioso para los consumidores. La carne producida a partir de pollos certificados procedentes de ganadería ecológica tiene un mejor sabor y una textura más firme. Además, al comprar productos ecológicos, los consumidores están apoyando a una ganadería más familiar, de producción local y más respetuosa con el bienestar animal y con el medio ambiente. Lo que la convierte en una actividad más sostenible que la ganadería convencional.

En resumen, el pienso ecológico para pollos es una excelente opción para los productores de carne que buscan mejorar el bienestar de los animales, reducir su impacto ambiental y ofrecer productos sostenibles y de una calidad diferenciada a los consumidores. Sin embargo, es importante señalar que el pienso ecológico es más caro que el pienso convencional, por lo que es importante que los productores realicen un buen estudio económico antes de empezar con la producción ecológica.

