Cinco tendencias del puesto de trabajo digital para 2023 Será el año en el que el VDI se consolide como la mejor opción para el trabajo híbrido Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de enero de 2023, 10:49 h (CET)

2020 y 2021 fueron dos años en los que, a causa de la pandemia, una enorme cantidad de empresas de nuestro país y de gran parte del mundo implantaron y adaptaron sistemas de trabajo remoto. Tras comprobar las múltiples ventajas del puesto de trabajo digital, 2022 ha sido el año en el que este se ha perfeccionado. El trabajo híbrido se ha normalizado en las organizaciones independientemente de su tamaño y sector de actividad.



Los expertos de Virtual Cable, empresa desarrolladora de soluciones de software para virtualización de escritorios, aplicaciones, y acceso remoto a equipos, han identificado las tendencias que a su parecer, se impondrán en el digital workplace durante los próximos meses:

1. Consolidación del trabajo híbrido. En estos tiempos convulsos, garantizar la continuidad del negocio de forma segura y sostenible se ha convertido en un requerimiento crítico, por lo que es indiscutible que el puesto de trabajo no puede estar atado a un espacio físico. Las compañías tienen que ofrecer a sus empleados total flexibilidad para acceder a sus herramientas de trabajo en cualquier momento, desde cualquier lugar y dispositivo. Además, el teletrabajo se ha convertido en una de las características más relevantes a la hora de elegir empleo y retener talento. Son muchos los sectores en los que los trabajadores exigen este beneficio y evitan organizaciones que no lo promueven. Por todo esto, se espera que 2023 sea el año que marque la consolidación del trabajo híbrido en nuestra sociedad, separando este concepto totalmente de la pandemia de coronavirus.

2. Auge de la virtualización de escritorios. Son muchas las formas que tiene la empresa de proporcionar teletrabajo a sus empleados. Entre las más conocidas encontramos las VPN y el VDI o virtualización de escritorios. En los últimos tiempos, el VDI ha demostrado ser el sistema más completo, seguro, sostenible y adaptable. Cada vez son más las organizaciones de todo tipo que escogen esta opción. Desde Virtual Cable pronostican que esta tendencia continuará en 2023, consolidando al VDI como la alternativa más utilizada, y complementada por el DaaS, que proporciona todas las ventajas del VDI en modelo de pago por uso y como servicio gestionado.

3. Aumento de los ataques al puesto de trabajo. Como viene sucediendo en los últimos años, se espera que en 2023 los ciberdelincuentes aumenten el número de ataques y sofistiquen sus técnicas. En esta proliferación de ciberataques, se presupone que incrementarán aquellos dirigidos al empleado. Entre ellos, prácticas como el phising, la utilización de inteligencia artificial (IA) y tecnologías como el Deep Fake y metodologías que se sirven de las redes domésticas de los trabajadores. Este punto se relaciona con el anterior, ya que el VDI es una forma segura de teletrabajar, debido a que el empleado ejecuta sus tareas y sus programas en una máquina virtualizada y aislada en vez de un dispositivo privado. Para garantizar la seguridad, la elección de la solución de virtualización de escritorios es un aspecto crucial. La decisión más acertada es decantarse por aquellas que cumplan el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

4. Apuesta por las soluciones VDI flexibles. Cada organización tiene unas características y necesidades concretas, y dentro de ellas, las de cada perfil de empleado pueden ser heterogéneas. Es por ello, que desde Virtual Cable se prevé que, dentro de las alternativas VDI, las empresas tendrán más en cuenta las que ofrezcan una mayor flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad, que permitan crear opciones personalizadas para cada grupo de usuarios. Crecerá el uso de soluciones basadas en open source que, como UDS Enterprise, posibiliten combinar escritorios y aplicaciones virtuales de distintos sistemas operativos y sean compatibles con cualquier tecnología. A día de hoy, es clave que puedan desplegarse on premise, en nube privada, pública, híbrida o multicloud, y que habiliten la opción de ejecutar un desbordamiento automático a la nube, programando el encendido y apagado de las máquinas para ahorrar costes.

5. Un puesto de trabajo digital más sostenible. Cada año es mayor el compromiso con la sostenibilidad que demuestran las organizaciones. El VDI ayuda a las empresas a consumir menos energía, gracias al traslado de la potencia de cómputo a la nueva plataforma de virtualización y a la utilización de dispositivos como miniPCs o thin clients, que consumen mucho menos que los equipos tradicionales. Proyectos como el de la UPM junto a Virtual Cable, NetApp, Lenovo y Lanmedia, el cual fue galardonado con el Madrid Network Award en la categoría de “Sostenibilidad Empresarial”, son un claro ejemplo de las ventajas del VDI en términos de ahorro energético y disminución de la huella de carbono. Se espera que en este 2023 incrementen esta clase de proyectos.

En definitiva, desde Virtual Cable se espera que 2023 sea un gran año para el trabajo híbrido, en el que se sigan perfeccionando las soluciones necesarias para su ejecución. “La virtualización de escritorios es esencial para dar respuesta a las necesidades de la nueva realidad laboral, pero una vez confirmada y consolidada la idoneidad de esta tecnología, los fabricantes de software debemos ir un paso más allá y aportar soluciones VDI que resuelvan los retos presentes y se anticipen a los futuros” declaraba Félix Casado, CEO de Virtual Cable. “Con UDS Enterprise hemos logrado crear una gama de soluciones que permiten adoptar una estrategia de virtualización del puesto de trabajo flexible, segura, sostenible e inteligente, es decir, que se ajuste a las necesidades concretas de cada organización, maximizando la inversión y al alcance de todos los presupuestos”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco tendencias del puesto de trabajo digital para 2023 Será el año en el que el VDI se consolide como la mejor opción para el trabajo híbrido No pagues por almacenamiento en la nube y optimiza la memoria interna de tu smartphone con estas sugerencias Las fotos, vídeos, música y otros archivos pueden ocupar mucho espacio en tu dispositivo móvil ​El estrés laboral y la sobrecarga de información, los grandes enemigos de la ciberseguridad empresarial Principales conclusiones del informe SOC Performance Report™ ​2023 llegará con la democratización de la IA, la inmunidad digital, la ciberresiliencia y las tecnologías sostenibles Previsiones y tendencias en el terreno tecnológico en 2023 Tres nuevas tecnologías para teléfonos que probablemente no conocías Hoy en día, nuestros teléfonos hacen más cosas por nosotros que nunca. Veamos algunas de sus nuevas y fantásticas funciones