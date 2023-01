Más allá de FITUR: Birratour se consolida como el mayor evento para influencers de viajes de habla hispana Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 10:27 h (CET) Cómo pasar de una simple quedada de cañas a cumplir 10 años reuniendo a casi 300 creadores de contenido de viajes en una cita consolidada ya como un potente altavoz para destinos y empresas. Influencers, blogueros, youtubers, tiktokers... El viaje comienza en las redes y ellos logran que millones de personas se levanten del sofá para convertirse en clientes de la industria turística. Este veterano afterwork se celebra el próximo 19 de enero en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fue allá por 2014 cuando un pequeño grupo de blogueros decidió juntarse a tomar unas cervezas y a conversar sobre su pasión por recorrer el mundo aprovechando su estancia en la capital española para asistir a FITUR. Así nacía Birratour, hoy afianzado como el mayor evento de creadores de contenido de viajes de habla hispana.

Tal es la fuerza de este encuentro que nadie quiere perderse la oportunidad de charlar con profesionales del sector como Pablo y Let de Aprendizaje Viajero, uno de los blogs de viajes más influyente de España o Álex Tienda, creador mexicano de uno de los canales de Youtube de viajes más potentes de habla hispana. Son muchos y muy diversos los perfiles de prescriptores de contenido turístico que se reúnen en Birratour. Y es que cada vez hay más formatos para divulgar información práctica sobre destinos, consejos, e inspirar al gran público a conocer el mundo.

Más allá de los tradicionales blogs de viajes y de redes como Instagram donde el poder de los influencers está más que demostrado, ahora arrasan los vídeos cortos y dinámicos de TikTok, como los de Gemelos Viajeros que, con un millón y medio de seguidores, fueron nominados recientemente por la propia plataforma como mejores tiktokers de 2022.

También los podcast se han vuelto una biblia y desde ellos ‘evangelizan’ a miles de oyentes periodistas como Iñaki Makazaga que comparte su pasión por descubrir destinos remotos, y no tan lejanos, en "Piedra de Toque" o el propio coordinador de este evento, Iosu López, de Mochileros TV, al frente del podcast "Viajes Mondo".

La fuerza de Birratour

Todos estos profesionales, y otros 280 más llegados también de países como Argentina, Perú, México, Colombia o Estados Unidos, estarán presentes en el décimo aniversario de Birratour que tiene a sus espaldas el hito de, en una sola edición, haber llegado a 5 millones de personas y haber generado hasta 90 millones de impactos en redes como Twitter donde ha logrado ser trending topic nacional. Una brillante trayectoria que llama la atención de distintas marcas que no han querido perder la oportunidad de estar presentes en este evento, apoyándolo como patrocinadores para impulsar su branding.

A la cabeza de todas ellas está Mondo, compañía especialista en seguros de viajes, que pone nombre al evento y confía, por cuarto año consecutivo, en este formato para dar a conocer al gran público la necesidad de viajar con un buen seguro que dé tranquilidad, una asistencia completa y que presume de una innovadora app con chat médico 24 horas.

David Pérez, cofundador y director de negocio de Mondo, muestra su ilusión por haber logrado ser el patrocinador principal de la edición más especial de #MondoBirratour, como es la décima, y por poder encontrarse en persona con aquellos que ayudan a esta especialista en seguros de viajes a llegar a más clientes.

Por supuesto, los destinos no podían faltar en #MondoBirratour que, esta vez, viaja a México de la mano del Estado de Yucatán, destino internacional del evento con lugares tan célebres como Chichén Itzá, pueblos mágicos como Izamal, entornos naturales como Río Lagartos y miles de cenotes. La Secretaría de Fomento de Yucatán, con Michelle Fridman a la cabeza, es muy consciente del poder que tienen los creadores de contenido de viajes, como ya demostró el año pasado al convertirse en la sede del evento español Travel Pop Up.

Otros gigantes como la aerolínea LATAM, que conecta España con Sudamérica apostando por la sostenibilidad en sus vuelos, al igual que RIA Money Transfer, empresa de cambio de divisas y transferencias internacionales, estarán presentes en el afterwork digital más importante de la semana de los viajes.

En el plano nacional, Visita Gijón confía por tercera vez en #MondoBirratour y ahora lo hace para dar a conocer el Tratado de Gijonomía sobre la forma de ser, de vivir y de sentir Gijón/Xixón. Otro destino español fiel a este evento es Visit Valencia que ha sido elegida Capital Verde Europea 2024. Y, por último, la velocidad en esta edición la pone INOUI, el servicio de trenes TGV operado por SNCF que conecta España con Francia gracias a la alta velocidad.

