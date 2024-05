Llega la séptima edición de 'El antídoto eres tú', el encuentro de Emprendedores conscientes más grande de habla hispana

El macroevento se celebrará los próximos 10, 11 y 12 de mayo en el palacio madrileño de Vista Alegre. Los organizadores han confirmado ya la venta de 3500 participantes. En la primera edición tan solo fueron 100 asistentes 'El antídoto eres tú' llega a su séptima edición con la asistencia confirmada hasta el momento de 3500 personas. Un evento cuya primera edición, que tuvo lugar hace apenas 3 años, en abril de 2021, registró entonces tan solo 100 asistentes y solo 3 años más tarde, alcanza la mágica cifra de 3500. Sin duda un impulso generado por el buen hacer y el boca oreja de las anteriores ediciones. Los números no mienten, en cada edición la asistencia se ha duplicado o triplicado a un ritmo de vértigo.

'El antídoto eres tú' se ha convertido en un evento sin precedentes que ha logrado posicionarse como uno de los eventos por excelencia en desarrollo personal, empresarial y financiero en habla hispana.

'El antídoto eres tú' está diseñado para emprendedores que no solo buscan aprender estrategias para escalar y generar mejores ingresos, sino sentirse realizados internamente mientras lo consiguen. Para personas que saben y reconocen que su negocio es una proyección del bienestar interno que tienen.

Esta edición, que dará comienzo el viernes 10 de mayo a las 3 pm en el Palacio Vistalegre de Madrid, y que durará hasta el domingo al mediodía, se forja en 3 pilares:

Desarrollo empresarial. Espacio para poder identificar oportunidades de negocio, implementar cambios estratégicos en lo que ya se está haciendo, manteniendo una ventaja de lo más competitiva y creando una cultura empresarial que impulse el crecimiento y la excelencia a largo plazo. Además, de aprender y conocer a grandes empresarios que ayudarán a recortar el camino a los resultados.

Desarrollo personal. Espacio para poder encontrar las causas de los conflictos y aprender, corregir y trascender los miedos y, a la vez, construir un nuevo enfoque basado en el poder y no en el sacrificio, miedo, duda y estrés.

Desarrollo profesional. Espacio para aprender e incorporar y mejorar las habilidades más rentables del mercado que todo emprendedor necesita para escalar y liderar sus negocios. Esta nueva edición contará con unos ponentes muy potentes como Mónica Galán, líder en comunicación de alto impacto. Ha impartido formaciones para grandes empresas como Coca cola, telefónica, sanitas, etc.

También contará con la presencia de Anxo Pérez, autor del best seller con el libro más vendido de España en desarrollo personal, Los 88 peldaños del éxito, conferencista y CEO de 8 belts.

Además, estarán otros ponentes como Antonio G, Jorge Carrasco, Sergio Cánovas, Guillermo Collado, David Peri, David Marchante y Illimar Mattus.

Junto a ellos, asistirán más de 150 referentes de diferentes sectores para crear relaciones, colaboraciones y apoyar este gran movimiento que no para de crecer, unir y apostar por los buenos valores.

Y para poner el toque de diversión consciente contará con grandes artistas como Adrian Fyrla, Ravi Ram, Vikrampal, Sayrek y Angel Rielo. Músicos, bailarines, Djs y artistas unidos para generar emociones durante todo el evento.

Por supuesto, estarán presentes los fundadores de Antídoto y también formadores del evento: Michelle Piters, Percy Valdivia, Javi Rodriguez, Jeff Mosil y Diego García. Líderes y expertos en los campos del desarrollo personal, ventas, comunicación, creación de eventos y espiritualidad.

En esta edición una de las grandes novedades es que la entrada general serán 2 días en vez de 1 y otro día extra (el domingo 12 de mayo) será un día VIP. Hay más tiempo para poder dedicarse e ir más profundo. "Hay mayor transformación y dinámicas intensas para generar cambios reales", explica Percy Valdivia, uno de los cofundadores del evento. "Los números no mienten, cada vez llegamos a más gente y siempre nos sucede que el último evento es el de más éxito, lo que nos hace coger un gran impulso para cada nueva edición", señala Valdivia. Además, agrega, "hay ciertos desafíos, pero lo bonito de todo esto es que si nos llega es porque podemos llevarlo a cabo", explica.

Cinco motivaciones por las que asistir a Antidoto 7.0:

Elevar el nivel de conciencia. Ir a las causas de conflictos y resistencias de la vida que son las que están limitando aquello que haces. Una vez puesta en consciencia, podrás reinterpretar, sanar, perdonar y liberar cualquier resistencia.

Aprender habilidades como venta, marketing, comunicación y marca personal. Una vez aprendidas, hay que enfocarlas en el negocio de forma estratégica.

Estrategia de escalado empresarial. Cómo escalar y rentabilizar lo aprendido de forma duplicable, predecible y rentable cada mes para tener un negocio sólido.

Networking de calidad. Para Percy Valdivia las claves que tiene que todo buen emprendedor, empresario, alguien que sigue sus sueños y monta y negocio pasan por, en primer lugar, "tener una visión clara, un propósito, saber qué queremos". En segundo lugar, y enlazando con el punto anterior, "tener una misión, saber hacia dónde vamos, el porqué hacemos las cosas como las hacemos". En tercer lugar, "tener un sistema para poder generar una delegación y que no todo dependa de ti". En cuarto lugar, "tener un equipo de alto rendimiento donde sepas delegar y confíes" y, por último, "generar con tu proyecto una alta intensidad con la estrategia correcta", sostiene.

Disfrute y diversión. Divertirte mientras aprendes es la base de que todo ese aprendizaje sea de largo plazo y sea con máxima retención. Contarás con los mejores artistas y músicos para vivirlo intensamente.

Los líderes en emprendimiento cada vez hablan más de la importancia de la espiritualidad, de la búsqueda de la felicidad, de la importancia de la trascendencia del ser humano, aquí y ahora, pero encaminado también hacia el futuro. ¿Qué importancia tiene todo esto a la hora de trabajar, de poner empeño en aquello que se hace? Para Diego García, uno de los fundadores de "El antídoto eres tú", la respuesta es muy clara: "La felicidad es fundamental porque aquello que haces, si no tiene unas grandes dosis de ella, ante cualquier tipo de adversidad, reto o dificultad, te vas a cuestionar muchas otras cosas, de manera que si la tienes es mucho más probable que mantengas en la senda del camino que te has marcado", indica.

La parte personal aplicada al trabajo es fundamental, sostiene, "ser capaz de tener humildad, de mejorar, de pedir ayuda cuando la necesitas y que se convierta en tu propósito de vida, aunque tengas otros retos y habilidades, al final tenemos la obligación de intentar al menos ser felices, si lo que haces lo ejecutas solo por dinero, por ejemplo, sin buscar que te aporte una espiritualidad o propósito de vida, las cosas no saldrán bien, ya que estás intercambiando tu tiempo, tu energía en algo que solo es material", concluye.

Historia de Antídoto:

Antídoto 1: 100 asistentes en Sala Rastro de Madrid

Antídoto 2.0: 500 asistentes en Espacio Pablo VI de Madrid

Antídoto 3.0: 1000 asistentes en Kinépolis Madrid

Antídoto 4.0: 2500 asistentes en Caja Mágica de Madrid

Antídoto 5.0: 2000 asistentes en Palacio de congreso Ifema

Antídoto 6.0: 3300 asistentes en Palacio Vistalegre de Madrid

Único evento en España que en menos de 3 años ha logrado pasar de 100 asistentes a más de 3500 con crecimiento orgánico y creando una cultura de colaboración, unión y conexión de grandes líderes emprendedores y empresarios con el objetivo de generar un cambio educativo, social y económico en España.