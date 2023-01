Betis-Obra Victor Diaz

domingo, 15 de enero de 2023, 13:14 h (CET) El partido comenzó con igualdad en el marcador, pero con la tendencia que todos esperábamos de que los gallegos iban a producir mucho más desde fuera que desde dentro. Y así fue: con los triples de T. Scrubb, Robertson y Vicedo el Obradoiro cobraba su primera pequeña renta (5-9) sobre un Betis que, no obstante, provocaba que su rival no se despegase.

Y todo ello a pesar de que Bertans dio una primera parte con su tónica habitual de meto uno y fallo cuatro. Gerun, productivo en ataque en el primer cuarto, y Evans, que tomó los mandos de la operación con seis puntos seguidos, dejaban el marcador con empate a 13 antes de que otros dos triples, de Vicedo y de P. Scrubb, devolvieran a los de Moncho Fernández una delantera que, en el primer minidescanso, era de tres puntos (17-20).

Pero que, tras el primer minuto del segundo cuarto, llegó hasta los doce merced a una salida fulgurante del Obradoiro frente a un Betis un tanto dormido. Zurbriggen, T. Scrubb (el mejor de los suyos al descanso, con 11 puntos) y Álex Suárez, éste con un triple, endosaron al equipo verdiblanco un parcial de 0-9 (17-29, min 22) que obligó a Luis Casimiro a llamar a los suyos a filas.

Y el Betis reaccionó en cierto modo, aunque otro triple de Suárez y un posterior canastón inverosímil de T. Scrubb volvieron a alejar a los gallegos (25-34, min 27). El ataque bético era caótico, con poco juego interior (Gerun sumaba minutos frente a los problemas de faltas en el primer cuarto de Fischer, que se estrenaba en casa) y con Tsalmpouris, en su línea de tirar más triples que, en su día, el histórico del CB Sevilla Nacho Romero, pero con la mitad de eficacia que tenía éste.

No obstante, en la recta final de la primera parte un arreón con triples de Pozas y Evans y uan canasta intermedia de un hoy productivo BJ Johnson dejaba la desventaja local en un punto antes de que T. Scrubb, en los últimos ocho segundos, anotara sobre la bocina una bandeja con una gran entrada (33-36, min 20).

84- BETIS BALONCESTO: Evans (30), Bertans (11), Johnson (5), Almazán (9), Gerun (8) -cinco inicial-, Cvetkovic (3), Fischer (2), Tsalmpouris (10), Sylla (3) y Pozas (-). 89- MONBUS OBRA: Hollatz (11), Bamforth (12), Momirov (19), Happ (14), Nakic (3) -cinco inicial-, García (10), Lukovic (2), Nenadic (-), Brajkovic (2), Sergi Quintela (8) y Arteaga (8). PARCIALES: 17-20, 16-16, 23-25 y 24-25. ÁRBITROS: García González, Bultó y Sánchez. Arbitraje bastante polémico, aunque sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: Duodécima jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4.576 espectadores, con buena representación de la afición del Rio Breogan. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

