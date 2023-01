Boluarte, la presidenta más sanguinaria de la historia mundial Nunca antes un Gobierno civil en Lima ha debutado matando a tantos manifestantes Isaac Bigio

viernes, 13 de enero de 2023, 08:47 h (CET) En la historia universal ha habido alrededor de 70 presidentas, además de otras 70 mujeres que han sido o son mandatarias en otros países que no tienen repúblicas presidencialistas. Ninguna de ellas han debutado en sus cargos habiendo ordenado disparar a matar contra manifestantes en diversos puntos a lo largo y ancho de su propio territorio.



Tras más de 2 siglos de vida republicana, casi 3 como colonia española y otros siglos más bajo el incario, por primera vez en el territorio peruano, una dama se ha convertido en jefa de Estado. Sin embargo, cuando entramos a la quinta semana de su administración, el principal legado de ella, es el de sus abaliamientos.

Desde el 7 de diciembre en que fue posesionada hasta el 9 de enero en que se produjeron 19 muertos en Juliaca, han pasado 33 días. En ese lapso la represión ha causado 47 pérdidas humanas, un promedio de un fallecido cada 17 horas. La mayoría de estas bajas han sido producidas por armas de fuego, las cuales han sido utilizadas contra miles de manifestantes.

Nunca antes un Gobierno civil en Lima ha debutado matando a tantos manifestantes. Estas muertes se han dado en las localidades más dispersas: desde cerca del océano hasta los 4 000 metros sobre el nivel del mar. Hay fallecidos en 7 de los 24 departamentos del Perú (Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco, Arequipa y Puno), los que se encuentran en las 3 regiones verticales (costa, sierra y selva) y longitudinales (norte, centro y sur).

El miércoles 11, cuando se cumplían 35 días de este Gobierno, manifestantes en Cuzco, la capital inca, fueron acribillados. Distintas versiones hablan de entre 1 y 5 asesinatos.

Hoy hay más de 100 democracias occidentales en distintos países y dependencias de las Américas, Europa y Oceanía. No encuentro un solo caso en el cual un Gobierno haya matado a alrededor de 50 personas antes de cumplir sus primeras 5 semanas en el poder.

Mujeres en el poder

Al comparar el accionar que han tenido todas las gobernantes del mundo con la que hoy tiene el Perú, los resultados son sorprendentes. La primera mandataria no monárquica del mundo fue Khertek Anchimaa-Toka, quien en 1940-44 presidió la "República Popular de Tuva", antes de que esta fuese absorbida por la Unión Soviética. Pese a su autoritarismo y a que ella apoyaba los esfuerzos de guerra de sus 2 vecinos (Stalin en Eurasia y de Mao en China), jamás se produjeron ese nivel de masacres durante su cuatrienio.

La primera presidenta constitucional del mundo fue Isabel Perón, en Argentina, 1974-76. En esta república también se encuentra la dama que más tiempo ha estado en Palacio presidencial en el planeta. Cristina Fernández de Kirchner, quien proviene del mismo partido peronista, ha estado 4 periodos en la Casa Rosada. El primero y el cuarto como vicepresidenta y entre esos 2 ha sido electa 2 veces Presidenta (2007-11 y 2011-15).

Durante el mandato de la viuda de Perón hubo varios hechos de violencia y ella dejó operar a los escuadrones de la muerte de la AAA. Sin embargo, "Isabelita" no debutó en su puesto ordenando abalear manifestantes en toda su república. Cristina ha confrontado distintas protestas en su contra, pero no ha ordenado tampoco disparar indiscriminadamente contra estas.

Además de ella, la única otra presidenta americana que ha estado 8 años en el poder, aunque en 2 cuatrienios no consecutivos, ha sido Michelle Bachellet (Chile 2006-10 y 2014-18). Pese a las huelgas, marchas juveniles o protestas mapuches, ella tampoco reaccionó como Boluarte.

Cuando Dina asumió la presidencia peruana, el Grupo de Puebla (que une figuras izquierdistas y centro izquierdistas de Iberoamérica) le apoyó señalando que ella "tiene el encargo histórico de conservar el proyecto político progresista por el cual votó el pueblo del Perú".

Dentro de los firmantes de dicho bloque están Dilma Rousseff (quien en Brasil llegó a la Presidencia en 2008 y 2012 obteniendo la mayor cantidad de votos con la cual una mujer haya llegado al poder) y Xiomara Zelaya (quien es hoy la primera mujer en presidir a Honduras). Nunca ninguna de ellos empleó ese nivel de respuesta policial y militar contra sus opositores, pese a que ambas fueron derrocadas (la primera en mayo 2016 y la segunda, siendo primera dama, en 2009).

En dicho Grupo se hallan también los Fernández de Argentina, el actual Presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, los 2 presidentes del Frente Amplio que gobernaron a Uruguay en 2005-20, el primer y el segundo presidente del Movimiento Al Socialismo, los cuales han gobernado Bolivia en 2005-19 y desde el 2020 hasta hoy, y varias figuras del actual gobierno español. Ninguno de ellos mandó a sofocar en sangre a las protestas adversas, las cuales han sido muchas. Michelle Bachellet o Evo Morales no quisieron repeler con balas a los golpes que les depusieron en 2016 y 2019, respectivamente.

Dina: a balearte

Boluarte ha respondido a las protestas con una violencia de manera contrapuesta a las que se han dado en otros vecinos con crisis tan o más fuertes que se dieron también en los últimos días.

El actual Primer Ministro Alberto Otárola declaró en Lima que no era posible permitir que miles de manifestantes fuesen a ocupar el aeropuerto de Juliaca (como antes tampoco lo permitieron en el caso del de Ayacucho). Estos aeropuertos son de tráfico local y limitado y se encuentran en ciudades que ocupan el puesto 14 ó 15 dentro de las más pobladas del Perú.

En cambio, el Gobierno de Luis Arce en Bolivia debió hacer frente a la ocupación de DOS aeropuertos en Santa Cruz, la urbe más grande y rica de Bolivia, por la cual pasan muchos vuelos internacionales e intercontinentales. Los "socialistas" altoperuanos lograron liberar estos y hacer frente a las demostraciones que protestaban contra el encarcelamiento de su gobernador Fernando Camacho (ordenado por la Justicia por su participación en el golpe y las masacres de noviembre 2019) sin matar a nadie.

Más serio fue el caso que se dio en Brasilia cuando miles de partidarios del anterior presidente Jair Bolsonaro, quienes, al igual que Donald Trump y Keiko Fujimori, no han querido reconocer su derrota electoral, tomaron palacios de los 3 poderes. Sin embargo, todos ellos fueron despejados sin producir un solo fallecido.

La única presidenta americana que ha ordenado disparar a manifestantes es Jeanine Añez, presidenta de Bolivia (2019-20), quien hoy está presa acusada de golpista, dictadora y masacradora. Boluarte, cuando no llevaba ni la décima parte de lo que Añez gobernó al Alto Perú, ya le ha superado en un 50% al número de ejecuciones extrajudiciales.

Otras mandatarias

Hoy la mandataria que más lleva en el poder es Margarita II, quien el 14 de enero cumple 51 años como reina de Dinamarca. En todo ese medio siglo la patria de los vikingos jamás he tenido esa cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha tenido Boluarte.

Acaba de morir Elizabeth II, la reina que más tiempo ha gobernado en todos los tiempos, pero ella en sus 70 años en el trono jamás ha ordenado que se disparen a tantos de sus ciudadanos.

Margaret Thatcher, a quien se le apodó como la "dama de hierro" por su dura represión a los sindicatos y huelgas, fue la única persona que en el último siglo ha gobernado 11 años ininterrumpidos al Reino Unido. Empero, ella jamás respondió como Boluarte.

Si nos remontamos a monarquías o Estados autoritarios hemos de encontrar casos de mandatarias que han sido muy crueles. Sin embargo, la primera presidenta del Perú se ha convertido en la mujer gobernante más sanguinaria que haya tenido cualquier democracia multi-partidaria en la historia universal. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

