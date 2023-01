Jacobo Bazbaz: La cumbre de Norteamérica muestra el compromiso de integración económica Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 16:35 h (CET) El ejecutivo Jacobo Bazbaz experto en el mercado de seguros da su visión sobre la integración de las economías de Mexico, Estados Unidos y Canadá La reciente cumbre de Norteamérica celebrada en la ciudad de México con la participación de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador puede ser el inicio de un nuevo cambio en la configuración de los bloques económicos de la región. Al respecto, el Directivo Jacobo Bazbaz señaló que es evidente que el bloque de Norteamérica se está consolidando. "No sólo es un tema de nearshoring es un asunto de integración de las comunidades. Cada vez las comunidades de los tres países se integran no sólo en un nivel económico sino de culturas y de formas de vida. La ciudad de México ha crecido en 3 años la población de estadounidenses que habitan en el país, Puerto Vallarta se consolida como uno de los destinos preferidos de los canadienses y los mexicanos se consolidan como el segundo país con mayor inversión en el sector inmobiliario en EUA".

"Más que los grandes acuerdos, es la señal que se manda de diálogo, comunicación y entendimiento a futuro. Esta reunión consolida a México si se considera que la situación al mismo tiempo era complicada en Brasil. Los años que siguen serán determinantes en consolidar esta posición. Por fin los tres países reconocen que están unidos y que van en el mismo barco", enfatizó el empresario mexicano.

"El mundial de 2026 es una oportunidad muy destacada para mostrar al mundo esa unión comercial. En cuatro años el grado de inversión será radicalmente mayor. El sector automotriz no será el único altamente integrado, se espera que el financiero y en especial el de los seguros también se integren", concluyó Jacobo Bazbaz.

