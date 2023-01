​Oración de un agnóstico ¡Qué difícil es abrazar la fe de la Cruz después de dos mil años! Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 12 de enero de 2023, 09:00 h (CET) Hace poco, en la iglesia Santa María Maravillas de Jesús de Getafe, escuche una breve homilía en la que se exponía el tema de la FE... Creer en tiempos de Jesús era un aceptar lo que se veía y lo que se prometía... Más tarde el misterio de la FE trepida constantemente en el interior del ser humano. Decía el joven sacerdote, al finalizar su breve pero intensa homilía, hoy, CREER está rodeado de todo tipo de pruebas y dificultades... No hay respuestas... por eso sólo existe un camino la oración constante: “¡Señor!, ayúdame, ¡Dame el don de la FE!

Tiene razón el sacerdote. Al hombre, al cristiano, las circunstancias que rodean a todo tipo de sociedad, oscurecen la verdad religiosa... entorpecen la FE sencilla del pueblo... facilitan el agnosticismo... Por eso, repetía el sacerdote: “¡Señor!, ayúdame, ¡Dame el don de la FE!

El decaimiento de las Órdenes Religiosas... las conexiones interesadas de las estructuras civiles con las Jerarquías Eclesiásticas... El sometimiento, en ciertas naciones, de la Verdad Cristiana a la violencia política... La dispersión de las costumbres cristianas, incluso en muchas parroquias... La adaptación de los conceptos religiosos a las modas de las sociedades actuales.... son sólo un pequeño resumen de la auténtica realidad laica de nuestro mundo.

Iglesias cerradas, dicen por seguridad... antes era la Pandemia. Pequeños oratorios dentro de los templos, vacíos porque no hay accesos alternativos... Actividad pastoral muy segmentada, según tipo de parroquia... Jerarquía alejada de los creyentes de “a pie de calle”... Selectividad, SÍ Selectividad dentro del organigrama eclesial... Roma... Corte de Emperadores modernos, salvo la Curia espiritual que rodea al Santo Padre...

Por eso tenía razón el sacerdote: “¡Señor!, ayúdame, ¡Dame el don de la FE! ¡Qué difícil es abrazar la FE de la Cruz después de dos mil años! Pero Dios está ahí... nos contempla... sonríe... porque es nuestro Padre...

Quizás algún día, cansados y defraudados, busquemos la Verdad y con sinceridad supliquemos: “¡Señor!, ayúdanos, ¡Danos el don de la FE! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Oración de un agnóstico ¡Qué difícil es abrazar la fe de la Cruz después de dos mil años! Se oyen los trotes del fascismo Los enemigos de la democracia la aprovechan para llegar al poder al precio que sea Lo mismo me da, que me da lo mismo No quiero llegar a la conclusión de que hay enfermos de primera y segunda categoría ​Declaraciones por el hinchable ruinoso y codicioso de Mislata De momento, se sigue la causa por homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia Aislamiento y abandono Requerimos en todas las latitudes del planeta, que se aminoren las tensiones, con una generosidad sin límites para poder avivar la respuesta humanitaria