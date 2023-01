Lo mismo me da, que me da lo mismo No quiero llegar a la conclusión de que hay enfermos de primera y segunda categoría Manuel Villegas

jueves, 12 de enero de 2023, 08:50 h (CET) No, no se trata de un juego de palabras, acertijo o rompe cabezas, es que me importa un ardite lo que ocurra con José Antonio Griñán. Ciertamente ya se ha resuelto por indicación de la médica forense que no ingrese en prisión para cumplir los 6 años y 2 días de prisión a los que fue condenado por el turbulento fraude de los EREs cometido por integrantes de la Junta de Andalucía mientras él era presidente de la misma.

Realmente si no nos tuviesen tan acostumbrados, como nos tienen, los socialistas a su falta de honradez, trapisondas, chanchullos y felonías, sería para escandalizarse porque esto “clama al Cielo”. De forma que este corrupto, sí corrupto, porque aunque defienda él y sus corifeos que no se lucró del dinero malversado, sí la trama criminal que existía le permitió mantenerse en el cargo tantos años, beneficiándose de sueldo y prebendas, no sufre la pena de prisión por su delicado estado de salud, ya que padece un cáncer de próstata, sin embargo Eduardo Zaplana que padece leucemia, sí entró en prisión, a pesar de esta terrible enfermedad que invade todos los tejidos corporales, a pesar de que su familia y el PP pidieron que fuese puesto en libertad hasta en cinco ocasiones, tras haber cambiado de criterio la jueza y el fiscal del caso. La razón que se ha dado para que no ingrese en la cárcel es que el tratamiento que requiere lo desaconseja, dado la gravedad de su situación. Partiendo de la base de que en el centro penitenciario puede recibir todas las atenciones que necesite, como ocurrió con Zaplana, sospechamos que su exención se debe a pertenecer al partido que hoy gobierna en España, pues si no, el caso adolece de otra explicación. Por eso digo que me da igual que entre o no entre en presidio. Ya ha sido señalado y condenado por la Justicia. Esto será un baldón que le acompañará toda su vida, pues aunque se libre de la pena física, la moral nopodrá sacudírsela y ante los españoles no dejará de ser un político, tenga cáncer o no, deshonesto que se benefició de una red de corrupción que mantuvo al PSOE gobernando en Andalucía casi cuarenta años. Comparando estos dos casos no quiero llegar a la conclusión de que hay enfermos de primera y segunda categoría, aunque padezcan el mismo mal. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

