Balance del sanchismo 2022

Y os llamáis progresistas porque:

• Legisláis en beneficio exclusivo de grupos que os atan por abajo, como son los feminazis, filoetarras, separatistas, violadores y pederastas. • Potenciáis por todos los medios ideologías con motivaciones destructivas de la sociedad, subvencionadas por foráneos como son la Agenda 2030, la ONU, la CE y hasta Putin, que buscan vaciar los estados de su autonomía para controlar el mundo; ahí está el sanchismo • Alentáis a populachos para que se enfrenten a todo lo que suene a valores cívico-sociales, tradicionales y perennes. • Manifestáis, por todos los medios, que solo cuenta una mitad de la ciudadanía; la otra mitad es despreciada, acusada y enjuiciada sin causa. • Procuráis que cualquiera busque y pueda cuidar niños, excepto las madres y los padres. Como mujer se puede hacer de todo menos ser madre y maternal a los hijos. • Los niños no cuentan para nada más que para que el estado y parejas o sujetos cualesquiera tengan el capricho de jugar con niños. • Insultáis sin medida ni límites a todos los opositores de otros partidos y aplaudís que sean avasallados por hordas de vuestra corriente que ni siquiera el asesinato es su límite (hay que empalmar con la tradición). • El único objetivo, razón de estar, función vital en este mundo hoy, es enarbolar la ideología de género, en todo y para todo. Gobernáis para ello y en función de lo mismo. El bien común, la dignidad humana, la libertad y el desarrollo social os importan un bledo, ¡eso es franquista!

A dos tercios de los españoles y a mí, me llamáis facha y fascista porque amo a mi patria, respeto la ley y la Constitución, defiendo la bandera y respeto el himno nacional. Porque odio la corrupción, sobre todo de los políticos. Defiendo la igualdad ante la ley, la igualdad en derechos y deberes; pero solo esa igualdad ya que en todo lo demás somos muy diferentes. Porque digo la verdad y no miento en todo como Sánchez. Odio a los traidores solo, y a nadie más. No tolero maltratos por defender la Historia Patria, los valores, los derechos auténticos (no los de conveniencia). Porque tengo obligaciones y valores morales perennes y éticos. Porque maldigo a los asesinos, a los violadores y a los políticos falsos y ladrones. Porque tuve una educación valiosa que conservo y defiendo. Porque respeto a mis mayores. Porque creo en Dios. Porque quiero justicia, ley y orden, para lo cual pago mis impuestos. Por todo eso soy fascista, facha y sujeto de cancelación (woke).

Y a ti, que no cumples ninguna de las cualidades y valores anteriores, ¿cómo te llamamos Perico Pinocho? Tres malditos años lleváis para causar tanto daño como os ha sido posible y estos son los resultados:

• Recortadas infinitas libertades • Limitados derechos fundamentales, naturales y sociales mientras implantáis otros de conveniencia y de fatídicas consecuencias • Destruidas tantas posibilidades de la gente emprendedora • Promovida tantísima animadversión entre españoles • Fomentado el separatismo entre españoles, entre Comunidades, entre partidos, entre la gente y sus necesidades • Expresado vuestro miedo a ser España y predicado por todos los medios el odio a la Patria • Machacado tanto a la justicia • Avasallada la separación de poderes cuyo objetivo directo no puede ser otro que ir destruyendo la democracia • Insultando tanto a fuerzas políticas relevantes, mientras mostráis infinita reverencia ante separatistas y proetarras. • Ayudado y prometido tanto a enemigos de España (eso es traición) • Tapado tanta corrupción de menores y hasta su violación indefendida • Situado a España como cómplice de Maduro y otros regímenes corruptos, violentos y tiránicos a los que queréis asemejaros • Desacatada la justicia como nadie jamás ha hecho y poniendo a la par Torra-Sánchez • Violando de forma casi sistemática la Constitución y leyes a capricho, a conveniencia y al alimón con el Rey Sol “el estado soy yo” • Despreciado la Corona que preside la España más digna y respetada • Agachado la cerviz ante Puigdemont y sus lacayos, para recibir honores como jefe de estado de país extranjero, en nuestro propio Estado • Despreciados, deshonrados, manipulados y desprotegidos los cuerpos de orden y seguridad del Estado.

Y todo con el aplauso, el apoyo, la iniciativa y la amenaza de Podemos que gobierna, con zurda mano, la vileza del sanchismo obligado a seguir los dictados de su ideología de género y los caprichos del lacayo LGTBIQ+ de donde proceden censura, libertad recortada, valores cercenados, tiranía impuesta y toda clase de desgracias para la inmensa mayoría de españoles.

Penalizada la expresión, la defensa y la exaltación de la patria.

Nos queda comer de la manita del Estado. No está bien visto ganarse la vida, pues a los ojos del gobierno eso no es solidario. Lo progre solidario es crear el máximo posible de pobreza, división, odio, violencia y desgaste de la España grande y libre que crearon nuestros padres. El sanchismo quiere ganar la guerra que perdieron sus abuelos; y todo vale para ello.

2022 un año pleno del sanchismo corrosivo, antiespañol, difusor del género epiceno, promotor de la miseria más que pobreza y destructor de la Constitución desde el Tribunal Constitucional invadido. Españoles contentos con tanto éxito, votarán seguir así para terminar de enterrar a España.