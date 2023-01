MR Inmobiliaria refuerza su marca en el entorno digital Comunicae

lunes, 9 de enero de 2023, 08:08 h (CET) La agencia inmobiliaria Mapalris estrena sitio web para presentar sus nuevos servicios La conocida inmobiliaria MR, ubicada en el centro de A Coruña, destaca por un asesoramiento personalizado y un servicio inmobiliario integral. Con la creación de su sitio web, MR Inmobiliaria pretende consolidar su labor dentro del sector inmobiliario y de inversión, expandiendo sus servicios de compra y venta a la gestión de alquileres. Entre sus numerosos servicios ofrece a sus clientes novedosas formas de mostrar los inmuebles como vistas con drones y empleo de cámaras 360 para enseñar sus interiores.

La agencia inmobiliaria en coruña Mapalris, más conocida por MR Inmobiliaria, estrena nuevo sitio web. La cual dispone de una sofisticada plataforma digital donde se concentran todos sus inmuebles a la venta, además de describir los diversos servicios integrales que ofrece. Asimismo, a partir del 2023, se sumará a su portal de inmuebles, una cartera de viviendas en alquiler, un nuevo servicio inmobiliario muy demandado por su clientela.

Quienes ya han trabajado con el equipo de MR Inmobiliaria saben que esta no es una agencia o gestoría inmobiliaria al uso. Pues destaca entre la competencia por su asesoramiento personalizado y un complaciente trato familiar, así como por una excelente gestión de todos los servicios que implica la compra o venta de una propiedad. Desde la tasación precisa de un inmueble hasta los múltiples trámites que deparan la venta o adquisición de una vivienda. Brindando un seguimiento post, compra o venta para no dejar solo al cliente en ningún momento.

En este sentido, la directora Charo González y su equipo de trabajadores derrochan una vocación de servicio que va mucho más allá de la mera gestión inmobiliaria. Lo suyo es acompañar en todo el proceso de búsqueda de un nuevo hogar o de venta de un inmueble. Ello explica la gran acogida que tiene esta agencia inmobiliaria de A Coruña, la confianza y la satisfacción que muestran sus clientes en relación con la labor de MR Inmobiliaria.

MR: una de las inmobiliarias en Coruña más vanguardista

No obstante, otra seña de identidad y valor agregado de MR es su inversión en recursos innovadores y comunicación digital. Así, además de conseguir dar visibilidad a todos los inmuebles a la venta en portales inmobiliarios prestigiosos, su nueva web promete convertirse en un potente escaparate digital. Al igual que las redes sociales que conforman el ecosistema ciberespacial de MR Inmobiliaria.

Pero, además de rodearse de un equipo especializado en marketing digital para facilitar el proceso de compraventa y alquiler, también ofrecen herramientas innovadoras. Entre ellas, la grabación de vídeos con cámaras 360 para captar las instalaciones interiores al detalle; uso de drones para obtener la mejor perspectiva aérea de ubicación y en torno de las viviendas; y un acceso seguro y confidencial a su servicio inmobiliario web.

Este despliegue de medios tecnológicos y digitales, unido a su red de colaboradores externos vinculados al mundo inmobiliario, convierte a MR en una agencia inmobiliaria excepcional. Porque esa es la filosofía de esta empresa familiar: brindar un servicio integral centrado en cada cliente y en cada vivienda. Un servicio que resuelva todas las necesidades que hay detrás de la intención de comprar, vender o alquilar un inmueble. Sean estas burocráticas, fiscales, financieras, ambientales o propiamente inmobiliarias. Y todo ello envuelto en un trato de gran calidad humana y plena confianza. Para que desde el momento en que un cliente contacta con la agencia MR Inmobiliaria se sienta como en casa.

