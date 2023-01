PACMA protesta por una ley de protección animal en condiciones

Cientos de personas nos hemos concentrado esta mañana frente al ayuntamiento de Valencia en la convocatoria de PACMA que se ha realizado también en diferentes ciudades de España por la retirada de la enmienda de la vergüenza que quiere excluir a los perros de caza que precisamente necesitan más protección al ser los más maltratados y abandonados al igual que PACMA es el único partido nacional que defiende a todos los animales y por ello, hemos estado pidiendo una ley que en lugar de amparar a todo tipo de maltratadores, defienda a todos y cada uno de ellos por su capacidad de sentir y ser sujetos de derecho para cualquier persona con una mínima sensibilidad.

EL GOBIERNO QUIERE AMPARAR PRÁCTICAMENTE TODO EL MALTRATO ANIMAL

El PSOE presentó la enmienda de la vergüenza para amparar a los que ahorcan, abandonan y se deshacen de galgos o podencos al igual que la enmienda pretende excluir también a animales, por ejemplo, de pastoreo y podemos también la ha apoyado parcialmente puesto que quería implantar el modelo de Emiliano García page, para que los animales fueran excluidos mientras estaban según ellos, trabajando.

Que decir de los demás animales excluidos de esta ley como los que sufren cautividad en acuarios y zoos, mataderos, granjas, laboratorios, industria peletera, caza, circos, tauromaquia, tiro al pichón u otros espectáculos denigrantes como el tiro y arrastre o los usados en cabalgatas como se documentó en Picassent y se publicó en este mismo medio mientras que en las ferias de atracciones, se sustituyeron por caballos mecánicos en lugar de ponis dando vueltas y con un sufrimiento palpable. En la misma plaza del ayuntamiento de Valencia donde nos concentramos, se puede observar una atracción de caballitos donde los niños son tremendamente felices sin hacer daño a un animal para su diversión y es la educación lo que nos salvará o nos condenará para siempre.

LUCHA POR LOS ANIMALES EN LAS CALLES

Los asistentes han gritado consignas como "Sí se puede, no se quiere", "PSOE y cazadores son maltratadores" o "Podemos retrocede, cuando quiere sí se puede". Además, han portado carteles con mensajes como "Todos los perros iguales ante la ley", '#Mismosperrosmismales, "No a la exclusión de perros de caza" o incluso algunos con la imagen de Pedro Sánchez e Ione Belarra.

De hecho, PACMA ha celebrado este domingo concertaciones en 27 ciudades del país, entre ellas Alicante y València, en las que ha exigido al Gobierno que no excluya a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

Desde PACMA también entregaron un montón de firmas, presentaron diferentes escritos, viajaron al Parlamento europeo o realizaron diferentes concentraciones con anterioridad por los perros usados y maltratados por el oscuro mundo de la caza.

EXITOSAS PROTESTAS QUE DEMUESTRAN QUE LA SOCIEDAD PIDE UN CAMBIO

El apoyo parcial de podemos a la enmienda queriendo excluir también a los perros de caza mientras trabajan, ha dividido a la formación morada de la que unos reconocen que su partido lo ha hecho mal lo que supone un gesto de humildad y otros, simplemente insultan por las redes sociales sin aportar ningún argumento. Vuelvo a repetir que yo no tengo nada contra podemos y a nivel local, hay personas que defienden a los animales en ese partido y por lo tanto, trabajamos conjuntamente en los colectivos que represento, pero a nivel nacional está claro que han incumplido todo lo que prometieron para cazar votos, quieren excluir a los perros usados por los cazadores y excluyen a millones de animales como ya hemos contado antes y sintiéndolo mucho, yo tengo la obligación moral de contar las cosas como son en este artículo de opinión que redacto voluntariamente intentando sacar tiempo libre para ello.

Es más, podemos quiere seguir sacando la ley pese a la exclusión de los perros de caza y pese a decir Sergio García Torres que dimitiría de ser así lo que ni se ha producido ni se va a producir. No se puede estar enfrentados y lo que se tiene que estar es realmente con la defensa de los animales sin distinciones. Ya hace un montón de años, la película de Bambi mostraba a los niños la violenta realidad de la caza que consiste en matar por placer o en otros casos, por negocio con los trofeos y ningún partido quiere prohibirla pese a que también supone el maltrato de miles de perros y unos valores a la infancia relacionados con la violencia. La caza consiste en criar animales para luego matarlos y no hay forma más anacrónica de divertirse en pleno 2023 al igual que con la tauromaquia o cualquier explotación animal que supone el mismo horror. Por suerte, en Valencia han acudido bastantes medios de comunicación a cubrir la protesta teniendo repercusión como se merece.

COLECTIVOS ANIMALISTAS SE HAN UNIDO A LA PROTESTA

Independientemente de que PACMA quiere cambiar las cosas desde la política, quien quiere defenderlos está ahí sin mirar el color político ya que la defensa animal, es algo que debe unir a los verdaderos defensores de los animales te guste más o menos un partido.

Muchas protectoras no han podido venir precisamente por estar rescatando a los desechos de la caza y a otros animales al igual que los santuarios.

Soy galgo ha participado en la protesta indicando que no debe diferenciarse entre perro de caza o de caza: "los perros usados por los cazadores son los que más castigo físico tienen y hay que luchar contra eso". "Mismo perro, misma ley", han exigido.

Fauna y flora también ha participado en la protesta pidiendo la misma protección para cualquier perro y señalando que dicha protectora se ha hecho cargo de muchos galgos de la caza en condiciones lamentables y cuyo miedo es de por vida condenando a los humanos para siempre. Hunting dog rescue TANAMERA también ha participado por la retirada de la enmienda codiciosa.

Otro colectivo participante, es FEUMVE, una asociación que lucha por los derechos de la infancia vegana y por una educación en valores relacionada con el respeto animal sin distinciones cuya asociación defiende que todos los animales merecen el mismo trato y el veganismo es una facilísima solución para ello mediante nuestra responsabilidad individual. También, hemos visto participar a la plataforma NAC que organiza el primer domingo de febrero, la manifestación nacional contra la caza a nivel nacional desde las 12:00. Durante la protesta, vemos también una estampa muy bonita de padres y madres protestando con sus hijos cartel en mano educando de forma adecuada y demostrando que le importan realmente sus hijos y el futuro que tengan.

Efectivamente, el veganismo es lo más fácil del mundo y una manera compasiva de vivir sin hacer daño a millones de animales que solo conocen lo peor del ser humano y de paso, cuidando nuestra propia salud, el planeta y evitando el hambre en el mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen mediante inseminaciones por la fuerza y lo mejor es que no es nada privativo ya que hoy en día puedes disfrutar incluso de cualquier sabor en su versión ética.

De hecho, al terminar la protesta, varias personas acudimos al restaurante vegano jardín urbano Ruzafa disfrutando de un bocata de no lomo, con queso cheddar vegano, tomate y veganesa o de unas patatas bravas con salsa espectacular, bocata de no pollo y empanadillas disfrutando de una comida brutal evitando hacer daño y cambiando la angustia por la compasión puesto que los animales que viven en santuarios han conocido lo mejor del ser humano y un paraíso en total libertad con la diferencia de que estos no tienen ayudas y las industrias anacrónicas subvenciones a puñados junto a publicidad falsa.

No puedo acabar este artículo sin acordarme de la infancia, aquella que es adoctrinada y se le hace partícipe de la más absoluta violencia en lugar de enseñarles valores de respeto. Se les lleva a cazar llevándose incluso por delante la vida de muchos niños en algunas ocasiones, se les hace partícipes de un espectáculo sangriento y subvencionado como la tauromaquia o también bous al carrer viendo este verano como incluso niños pequeños embolaban al animal y no somos los veganos los que adoctrinamos a los niños, sino la gente que prefiere callarse de donde viene su comida o entretenimiento en cabalgatas de Reyes, espectáculos violentos o animales en cautividad encerrados de por vida y entrenados duramente como el oceanográfico y Bioparc donde solo hay crueldad por mucho que se empeñen en tomarte el pelo y tú, te lo quieras dejar tomar.



La infancia tiene mucha empatía y debemos respetar sus valores. De aprobarse la ley de protección Animal cortesía del PSOE y podemos, no solamente no solucionaríamos nada, retrocederíamos un montón al existir leyes autonómicas mejores y la ley tal y como está, sirve a todo tipo de maltratadores de animales indefensos que jamás nos han hecho ningún mal ni deberían ser utilizados para ningún fin y como ya he demostrado, es innecesario puesto que se puede vivir disfrutando sin crear víctimas y cada vez más personas lo hacen en cualquier etapa de la vida por cuestiones de humanidad ya que una vez que eres consciente y te paras a pensar, ya no hay retorno si tienes empatía.

Pido a ambos partidos, que dejen de martirizar a los animales que, como seres sintientes, lo único que merecen es vivir sus vidas tranquilamente y es muy triste que esto dependa de la voluntad política que ya vemos siempre cuál es.

Por una ley decente que proteja a todos los animales ya que es lo que se espera de unas personas que dicen defender a los animales creándose una dirección general para ello con grandes costes para la ciudadanía.

PACMA va a seguir defendiendo a todos los animales hasta el final y tú puedes hacerlo también mediante tu empatía interior cada vez que haces la compra cambiando el terror y la agonía por la humanidad por la cual puedes cambiar el mundo.