Kenari Orbe, el mejor abogado en litigios de España

El arte de convencer a un juez de que el cliente tiene la razón basándose en las pruebas que se presentan, es decir, el litigio, probablemente sea la esencia de la profesión de derecho. Y en este campo ha destacado, una vez más, el abogado vizcaíno Kenari Orbe, de 43 años, que acaba de obtener el premio ‘Mejor abogado del año’ en la categoría de ‘Litigios’, dentro de los prestigiosos premios ‘Best Lawyers’, considerados como los ‘Oscars’ de los abogados.

Para lograr este galardón, que se entrega por primera vez en cada una de las especialidades del Derecho, Orbe ha tenido que superar una dura competencia, pues en la categoría de Litigios, que engloba todas las especialidades, optaban al reconocimiento principal otros 159 abogados de toda España, la mayoría de grandes firmas internacionales. De hecho, del total de las 13 especialidades en las que se ha otorgado este reconocimiento, el letrado getxotarra es el único que no pertenece a un gran bufete y uno de los dos galardonados que no ejercen fuera de Madrid o Barcelona.

“Que te reconozcan en Litigios, que al final es la categoría que engloba todas las especialidades y donde la competencia es más dura, supone un gran honor y una certificación de que seguimos por el buen camino”, señala Orbe, que atribuye este reconocimiento por parte de sus compañeros de profesión al “esfuerzo y compromiso que ponemos en cada uno de los casos” y a que “cada vez nos encontramos con casos más complejos”.

En esta edición, además, el letrado getxotarra, de la firma Asesoría Busturia Consulting, ha repetido reconocimiento en las de ‘Derecho de Familia’ y ‘Derecho inmobiliario’, con lo que acumula ya 16 premios ‘Best Lawyers’ desde que accediera por primera vez a estos hace 8 años.

Este crédito a su trabajo viene avalado, principalmente, por un gran porcentaje de éxito en los casos en los que trabaja, llegando al 85% de victorias en los procesos acometidos, muy por encima de la media estatal, del 64%. La clave de su éxito, el abogado lo atribuye, principalmente, a “seguir considerando a los clientes como personas, y no como números, algo que, por desgracia, ocurre en muchas firmas” y también a “explorar todas las opciones posibles antes de enfrentarnos al juicio y ser realista y sincero con nuestro cliente”, como él mismo indica.

Este letrado mantiene el nivel pese al aumento de la complejidad de los casos a los que se enfrenta. Entre sus actuaciones más notables se encuentran los conflictos inmobiliarios tanto a nivel individual (compraventas, identificación de lindes) como colectivo (cuestiones relacionadas con comunidades de propietarios, promociones inmobiliarias). Custodias compartidas o casos de índole penal económico como abogado defensor y acusación son otras de sus especialidades.

Ocho años reinando

En el caso de los ‘Best Lawyers 2022’, Orbe es el único que repite premio por octava vez consecutiva. La prestigiosa revista Best Lawyers lleva décadas otorgando estos premios a los mejores abogados, y 13 años dándose en España. Son los propios abogados los que seleccionan los candidatos al premio y quienes eligen finalmente a los galardonados.

Orbe es licenciado en Derecho y Máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Deusto y Doctor por la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia). Además, es diplomado en Urbanismo por el Instituto Vasco de Administraciones Públicas y miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, así como de la Comisión de Estudios de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

