Gocloud alineado con la Ley Antifraude

Clavei, líder en soluciones empresariales innovadoras durante más de 39 años, presentará próximamente una primera versión de GoCloud, su más reciente ERP en la nube diseñado para proporcionar no solo eficiencia y seguridad, sino también un total cumplimiento con las normativas actuales, incluyendo la ley antifraude. Este sistema no solo moderniza las operaciones empresariales, sino que también garantiza que estén alineadas con las actuales regulaciones GoCloud está respaldado por red.es en el marco de la convocatoria de ayudas del 2021 destinados a proyectos de investigación y desarrollo de inteligencia artificial y tecnologías digitales (C005/21-ED).

Innovación y cumplimiento: GoCloud al frente de la tecnología y la normativa

GoCloud destaca por integrar capacidades de gestión empresarial con funcionalidades avanzadas para cumplir con la ley antifraude. Esta solución ERP en la nube se adaptará a las necesidades de verificación y transparencia que dicta esta normativa, asegurando que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales vigentes, protegiendo así a las empresas contra riesgos legales y financieros.

Compromiso con la seguridad y confiabilidad

En un mundo donde la seguridad de los datos es más crucial que nunca, GoCloud ha sido desarrollado con las medidas de protección más robustas. Clavei está certificada bajo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) garantizando que la información empresarial se maneje con los más altos estándares de seguridad.

Eficiencia y reducción de costes operativos

Implementando GoCloud, las empresas pueden esperar una significativa reducción de costos y un aumento en la eficiencia operativa. Al estar completamente alojado en la nube, GoCloud elimina la necesidad de mantenimiento continuo de hardware y actualizaciones de software, lo que reduce los costos generales y mejora la escalabilidad y accesibilidad de la infraestructura empresarial.

Facilidad de uso y adaptabilidad en cualquier entorno

GoCloud está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, permitiendo a los usuarios aprovechar al máximo sus capacidades sin una curva de aprendizaje extensa. Con una interfaz de usuario amigable y personalizable, GoCloud se adaptará a las necesidades específicas de cada empresa, proporcionando soluciones ágiles y eficientes en una variedad de sectores. En su primera versión, GoCloud estará enfocado en pequeñas empresas que necesiten facturar de forma adaptada a la nueva normativa. Sin embargo, en versiones futuras, GoCloud permitirá la gestión de procesos más complejos, como la fabricación y la integración con otras plataformas a través de su Marketplace.

Palabras del Director del Proyecto:

"Con GoCloud, no solo estamos ofreciendo una solución tecnológicamente avanzada, sino una plataforma que asegura a nuestros clientes sobre el cumplimiento normativo", explica Antonio de Rojas, director del proyecto GoCloud. "Esta dualidad en innovación y cumplimiento es lo que define a GoCloud y fortalece nuestro compromiso con la excelencia y la responsabilidad empresarial".

Para más información:

Se puede descubrir el proyecto GoCloud visitando www.clavei.es/gocloud.

Acerca de Clave Informática SLU

Durante casi cuatro décadas, Clave Informática SLU ha sido pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de gestión empresarial, atendiendo a más de 8,000 usuarios en sectores diversos como moda, calzado y agroalimentario, y garantizando siempre el más alto nivel de seguridad y cumplimiento normativo. Recientemente, Clavei ha conseguido el sello de Empresa éTICa. Este sello, de no obligada adhesión, persigue atender la gran preocupación social y apoyar múltiples iniciativas en relación al impacto ético de la informática.