​Un verdadero despropósito José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de enero de 2023, 08:27 h (CET) El ejercicio de la objeción de conciencia, además de ser un derecho constitucional, no puede convertirse en un criterio discriminatorio y de señalamiento de quienes están cumpliendo con el juramento hipocrático que obliga a proteger la vida.



En este sentido, otra de las enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos es que la nueva ley facilite el aborto a las menores que aún no hayan cumplido los 16 años. En el caso de que los padres no estén de acuerdo con la decisión de su hija, la menor podrá recurrir a los tribunales y denunciar a sus padres por no respetar su voluntad. Un verdadero despropósito en nombre de una fantasmagórica idea de progreso. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuál es la pregunta? Si no acertamos con la pregunta clave, mal vamos Huelga general indefinida en Perú Debido a la limitada presencia de los sindicatos, de Lima y de varias urbes del norte, no ha logrado convertirse aún en una huelga general total ​Dejadme entre los locos, que a ellos los veo venir Veo personas que creía medio normales, y, sin embargo, las noto algo desquiciadas La cabalgata Salgamos a las calles y plazas a recibir a los Magos de Oriente Amar la verdad Venancio Rodríguez Sanz