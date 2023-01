Soluciones financieras en compraventa de viviendas con BusinessCredit

La nueva generación de empresas de intermediación en servicios financieros está impregnada por firmas startups, aplicaciones o empresas online que rebotan clientes a las entidades sin dar valor añadido. El impulso se ha visto estimulado por el auge de sectores como el inmobiliario después de la pandemia. No obstante, en negocios como la búsqueda y gestión de hipotecas, el servicio personalizado sigue siendo un valor muy requerido por el público.

Un ejemplo de esto, es la compañía BusinessCredit, una firma conformada por profesionales expertos en productos hipotecarios para todo tipo de necesidades. Gestionan operaciones para empresas, autónomos y se encargan de encontrar una excelente hipoteca a nivel nacional para sus clientes.

Ventajas con el trato personalizado En el mercado financiero español existen muchos tipos de hipotecas con todo tipo de condiciones y para toda clase de necesidades. El perfil de cada banco es tan diverso que unido a la situación actual tan complicada hace que para un cliente común sea difícil conseguir las mejores condiciones del mercado. Es allí cuando empresas como BusinessCredit juegan un papel fundamental. BusinessCredit es una compañía de expertos hipotecarios que conocen todas las opciones del mercado: “todos los bancos en una sola visita”.

Analizan los productos de cada entidad bancaria y ayudan a sus clientes para que puedan escoger la mejor alternativa en función de sus perfiles. Además de contratar y gestionar la hipoteca, este equipo de profesionales brinda un acompañamiento integral desde el principio hasta el fin de todo el proceso de compra y financiación de la vivienda, dando un servicio posfirma a todos sus clientes.

El trabajo de BusinessCredit incluye la negociación con el banco, la aclaración de dudas, la explicación detallada en un lenguaje sencillo y sin letras pequeñas, etc. Los profesionales aseguran que todo eso se consigue con atención personalizada y un trato único. La empresa asegura que esa es la gran diferencia entre ellos y otros brókers digitales o comparadores hipotecarios. BusinessCredit ofrece una solución a medida para cada cliente, no rebotando clientes, sino acompañándolos en todo el proceso.

Saber dónde buscar para conseguir una excelente hipoteca en España El equipo de especialistas que trabaja en BusinessCredit afirma que, además del trato personalizado con sus clientes, sus servicios tienen otro atractivo importante porque saben dónde o cómo buscar y conseguir la mejor hipoteca para sus clientes. Esto lo han logrado después de 15 años trabajando en el sector y conociendo en profundidad la evolución del mercado financiero en España.

Además, se ofrece al cliente un estudio de viabilidad totalmente gratuito. No cobran nada por adelantado, sino que trabajan a buen fin. Indican que su apreciación siempre es objetiva, solo comprometida con lo que más le conviene a cada cliente interesado en una hipoteca.

Esto lo pueden hacer porque no se encuentran vinculados a ninguna entidad bancaria. Esto les da la libertad de buscar en cualquier entidad las mejores condiciones posibles para los interesados. Existen muchas opciones en el mercado cada, una con su casuística, donde no siempre la supuesta mejor oferta es de verdad, la mejor, ya que conllevan bonificaciones que, en muchos casos, los clientes no son capaces de cumplir y les penalizan más que le benefician no siendo su hipoteca ideal.

Sobre los productos que se pueden conseguir son la Hipoteca 100 que cubre hasta el 100 % del valor de la compra. Otra muy solicitada por los clientes es la Hipoteca Global, que cubre la totalidad de la compra, más los gastos asociados a la operación. Otras opciones son la Hipoteca Premium, la Hipoteca VPO, la Hipoteca para empleados públicos, para autónomos, Hipoteca 2da. Residencia, Hipoteca para No Residentes Fiscales o la hipoteca Autopromotor.

En resumen, se trata de un servicio global, único y especializado para cada cliente utilizando los conocimientos propios de sus gestores junto con los medios digitales más avanzados buscando el mejor resultado.