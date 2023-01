Schneider Electric colabora con Hi! PARIS en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos Comunicae

miércoles, 4 de enero de 2023, 17:26 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se convierte en patrocinador del centro de investigación Hi! PARIS Hi! PARIS (Paris ARtificial Intelligence for Society), centro de investigación creado a partir de una alianza entre la principal escuela de negocios de Francia, HEC París, y el Institut Polytechnique de Paris (IP París), reúne a cinco prestigiosas escuelas de ingeniería francesas: École polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris y Télécom SudParis.

Este centro de excelencia, con sede en el campus de la Universidad París-Saclay, aspira a convertirse en un referente europeo de la Inteligencia Artificial (IA) y la ciencia de datos, para ponerse a la altura de las mejores instituciones del mundo en términos de investigación, docencia e innovación y satisfacer las necesidades urgentes de formación, talento e I+D de las economías francesa y europea. Además, este centro establecerá lazos cada vez más estrechos entre el mundo académico, los ecosistemas emprendedores y los empresarios.

Objetivos ambiciosos para 2025

El patrocinio de Schneider Electric a Hi! PARIS servirá para apoyar el crecimiento del centro y para que la IA cumpla sus objetivos relacionados con la transición energética. De aquí a 2025, el centro ampliará su capacidad de investigación, enseñanza e innovación, desarrollará programas conjuntos a nivel de máster y doctorado, y establecerá la infraestructura necesaria para acelerar la innovación y la investigación, la optimización del código y la accesibilidad del código abierto, con las mejores herramientas y recursos informáticos.

En total, se contratarán 30 de los mejores profesores internacionales para crear una comunidad científica de primera clase, duplicar el número de estudiantes de máster y doctorado, ampliar las incubadoras de cada escuela y así dinamizar económicamente el sector.

Un sector muy estratégico para Schneider Electric

Este centro se dedica específicamente a los mismos aspectos fundamentales que Schneider Electric, que recientemente ha impulsado su estrategia de IA para la transición energética con la puesta en marcha de un centro mundial de IA. Cada día, Schneider Electric colabora con sus clientes en la recopilación de datos clave que permiten la toma de decisiones, la agilidad y la descarbonización de toda la cadena de valor. Es en este contexto en el que Schneider Electric planea contratar a más de 800 expertos en tres centros globales en París/Grenoble, Boston y Bangalore para finales de 2025.

"En Schneider Electric, creemos que la IA y la gestión de datos son capaces de transformar sectores enteros. Para lograrlo, necesitamos una estrategia clara y ambiciosa para desarrollar el talento del futuro", explica Philippe Rambach, Chief AI Officer de Schneider Electric. "La investigación en estas áreas es clave para Schneider Electric y por ello, contribuimos a promoverla a través de esta prestigiosa asociación con Hi! PARIS. Este centro nos permitirá crear proyectos innovadores y únicos a gran escala, situando a Francia y a Europa en una posición para hacer frente a los retos a los que se enfrentan las industrias del futuro."

La alianza de las escuelas IP Paris y HEC Paris ya cuenta con muchos aspectos positivos: estudiantes y profesores de primera clase, excelencia multidisciplinar y un creciente ecosistema para fomentar la innovación y las startups. ¡Hi! PARIS proporcionará una amplia área de investigación y formación, ofreciendo una visión innovadora de los principales cambios tecnológicos, económicos y sociales que determinarán los retos globales del futuro.

"Esta asociación con Schneider Electric, líder mundial en soluciones digitales de energía y automatización que contribuyen al desarrollo sostenible, encaja perfectamente con la estrategia de nuestro centro Hi! PARIS. Dos años después de inaugurarse, los múltiples avances del centro lo han convertido en un líder mundial en inteligencia artificial y ciencia de datos responsable y ética. Gracias al apoyo de nuestros siete patrocinadores, confío plenamente en nuestra capacidad para contribuir a la autonomía digital de Francia y Europa. Esto, al mismo tiempo, garantizará que las empresas sigan siendo competitivas y que los habitantes disfruten de una buena calidad de vida", afirma Eric Labaye, Presidente del Instituto Politécnico de París.

"Estamos encantados de contar con Schneider Electric como nuevo patrocinador para apoyar un proyecto colectivo centrado en el impacto y en la labor conjunta que pueden desempeñar la investigación y el talento de las nuevas generaciones. ¡Esto permitirá reforzar el gran impulso que el centro Hi! PARIS ya ha logrado. La búsqueda de la excelencia, la importancia de la innovación y el deseo de causar impacto son valores fundamentales que vinculan a Schneider Electric con HEC París y el Instituto Politécnico de París. La empresa es también uno de los socios históricos de nuestras escuelas", afirma Eloïc Peyrache, Decano y Director General de HEC París.

Acerca de Institut Polytechnique de Paris

El Instituto Politécnico de París (IP París) es una institución pública de enseñanza superior e investigación que engloba cinco grandes escuelas francesas de ingeniería: École polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris y Télécom SudParis. Gracias a los lazos académicos de sus cinco escuelas fundadoras y a su alianza con HEC, IP Paris se posiciona como una institución líder en enseñanza e investigación, tanto en Francia como a nivel internacional. www.ip-paris.fr/en

Acerca de HEC Paris

Fundada en 1881, HEC París es una de las principales escuelas de negocios de Europa con la ambición de tener un impacto positivo en los negocios y en la sociedad gracias a su triple enfoque de Pensar, Enseñar, Actuar, y contribuir así a un mundo más inclusivo, sostenible y próspero. Con 160 profesores investigadores de todo el mundo que producen e imparten conocimientos únicos a más de 4500 estudiantes de 110 países, el campus de HEC París es un verdadero laboratorio de innovación e intercambio y está abierto a la diversidad del mundo, incluidos sus retos. Inspirada en sus cinco valores fundacionales -excelencia, curiosidad, espíritu emprendedor, diversidad y responsabilidad- HEC París ofrece una completa gama de cursos para los responsables de la toma de decisiones del futuro: El programa francés Grande Ecole de negocios, másteres especializados, MSc, escuela de verano, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, doctorados y una amplia gama de programas para ejecutivos y directivos.

