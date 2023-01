Hace un año del indignante suceso que tuvo lugar en la feria de Mislata en el que el vuelco de un castillo hinchable por ráfagas de viento se cobró la vida de Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, dejando un total de 7 niños heridos y, tal y como la familia de Vera expuso en un tweet, lo único que hizo el viento fue desnudar las miserias de todos los responsables.



Habiendo pasado un año y desde el día del suceso, sigo sin entender como unos feriantes pueden montar con total facilidad un hinchable con las cuerdas rotas, sin prácticamente anclajes, con cables empalmados de cualquier manera por el suelo, estando casi 10 años de baja fiscal, con los empleados explotados y sin asegurar, sin respetar el lugar asignado en el proyecto municipal y entre muchas otras cosas, la firma de un ingeniero que, según la geolocalización del teléfono móvil, supervisó todas las atracciones desde su despacho de Elche sin pisar Mislata a la espera de que se confirme judicialmente. Encima, había avisos de rachas de viento con suficiente antelación para haber actuado en consecuencia, pero eso de total nunca pasa nada, ha destrozado la vida a 2 familias.

La causa judicial está abierta en el juzgado de instrucción 4 de Mislata por delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia, sin perjuicio de lo que suceda durante el procedimiento judicial. Los informes llegados al juzgado apuntan que el castillo tenía cuerdas rotas y deterioradas. Varios testigos también afirmaron que en el lateral derecho de la atracción que se levantó por el viento no vieron que estuviera atado.

Asímismo, el informe fotográfico de los agentes recogía cinchas rotas atadas a una farola, otra desgarrada y en mal estado y otras más seccionadas o con nudos a mitad de cuerda.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ETERNO

Las familias se enfrentan ahora a un procedimiento judicial que durará años a fin de depurar responsabilidades de los que hasta que una sentencia diga lo contrario, tenemos que decir presuntos responsables, pero esto es perfectamente compatible con dar nuestra propia opinión. Realmente, ya hay un perito judicial designado por el juzgado que no tiene ninguna relación con las partes que ha hecho un informe demoledor señalando a los que están imputados e investigados en la causa reconociendo con total seguridad su responsabilidad en el accidente sucedido el pasado año en la feria de Navidad de Mislata.



Por el momento, han prestado declaración frente a la jueza del juzgado de instrucción 4 de Mislata que por turno de reparto correspondió la investigación, el propietario del hinchable ruinoso al que incluso la familia de Vera acusa de intentar recuperar una miserable muñeca que había ganado su hija para volverla a vender antes que socorrer a la niña mientras estaba desangrando en el suelo, su suegro que es el responsable de tratar los permisos de la feria y otro de los imputados es el ingeniero con despacho en Elche que según su geolocalización del teléfono móvil, no estuvo en antenas de Valencia hasta que tuvo que declarar ante el grupo de homicidios tras el lamentable suceso.

Por otra parte, y si nada cambia, el próximo día 11 de enero acudiré a los juzgados de Mislata puesto que prestará declaración el técnico municipal del ayuntamiento a la espera de lo que pase con el concejal de fiestas que, tras el informe clarísimo del perito, el abogado Jorge carbó, ha vuelto a pedir su imputación en representación de la familia de Vera.

Pedro Javier Gil, representa a la familia de Cayetana que, al contrario que la de Vera, no suelen exponerse públicamente ya que cada familia lleva su dolor como mejor puede y a las puertas del juzgado dicho letrado indicó que el tema de los anclajes es muy importante, quien estaba responsabilizado de la atracción y el tema del ingeniero que dice que estuvo en Mislata al contrario que la geolocalización del teléfono móvil.

RESPONSABILIDADES EN EL PLENO DE MISLATA

Grupos políticos de ideología totalmente contraria, llevaron propuestas para depurar responsabilidades políticas contra Carlos Fernández Bielsa como alcalde y el concejal de fiestas que es su cuñado o, por ejemplo, hacer un reconocimiento a las familias.

Evidentemente, las propuestas no salieron adelante puesto que el PSOE tiene mayoría absoluta en el pleno y votó en contra con el único apoyo del concejal de ciudadanos que ha pasado por todos los partidos y que cuando le escuché hablar en el pleno al que asistí, no me podía creer lo que estaba escuchando puesto que calificó el suceso de accidente por una ráfaga de viento imprevisible a pesar de todas las pruebas que desmontan su teoría y me cuesta entender el interés por defender al gobierno municipal que por otra parte, ni siquiera ellos mismos se han defendido puesto que prefieren callarse y esconder la cabeza ya que lo único que les importa es su carrera política y por eso, no muestran ningún escrúpulo ni dan explicaciones sobre el tema más allá del minuto de silencio que estaría muy bien si no fuera para tapar sus propias vergüenzas ya que simplemente con que alguien del ayuntamiento de Mislata hubiera comprobado que el hinchable estaba desplazado un montón de metros sin respetar el proyecto municipal, nada de esto hubiera ocurrido y tan siquiera explican si funcionaba el anemómetro y carecen de cualquier transparencia respecto al peor suceso de la historia de Mislata que manchará de rojo para siempre la imagen del pueblo. La familia de la niña más pequeña, donó a pesar de todo sus órganos a la ciencia agradeciendo en Twitter el apoyo recibido y en sus redes sociales, dan difusión a este problema y todo el angustioso daño causado.

LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS

Se busca a un empleado de origen magrebí que ha desaparecido y que todos los testigos describen que estaba a cargo de la atracción volcándose, además, en ayudar a los niños que habían quedado atrapados como la misma representación de la familia de Vera dijo en un medio de comunicación y no solamente eso, un testigo cercano a la plaza de la Libertad expone que eran más de 10 empleados inmigrantes y dormían hacinados en una caravana a lo que se suma que en la seguridad social no consta que tuvieran ningún empleado dado de alta pese a todas las atracciones que están a nombre de los feriantes. Algo habitual y que conozco bien puesto que yo trabajé en un puesto de comida rápida con estos feriantes ya que toda la familia se dedica a esto y la sorpresa fue que me aseguraron solo los días que había inspecciones de trabajo sin avisarme de ello lo que comprobé posteriormente en la vida laboral y que debía sospechar cuando en ferias como la Alameda me pagaba 3€ soportando todo tipo de malas formas, vejaciones y subidas de tono, intentando que cambiara billetes falsos o haciendo todo tipo de maldades que dan para escribir un libro.

Tras explicar esto ante las cámaras de Zoom Apunt para un reportaje sobre el accidente, empecé a sufrir coacciones de los feriantes en Vinaroz y decidí desvincularme puesto que me di cuenta que una gran parte de ellos era igual y al final, yo no era más que un simple número al servicio de unos caciques al igual que lo son los implicados del ayuntamiento de Mislata al servicio de Carlos Fernández Bielsa.

Esos feriantes lo único que hicieron fue aprovecharse de la situación mía que conocían derivada de sufrir violencia doméstica y la situación de necesidad junto a la desesperación, te obligan en ocasiones a aceptar ciertos trabajos y conocían perfectamente la sentencia del juzgado de lo penal 2 de Valencia condenatoria por malos tratos en el ámbito familiar y daños en el teléfono móvil a lo que se suma otra del juzgado de instrucción 21 de Valencia confirmando un delito leve de vejaciones y los feriantes aprovecharon la situación de necesidad para sacar partido de ello lo que no solía contar en los artículos para evitar restar importancia a la memoria de Vera y Cayetana, pero he considerado hacerlo para precisamente, reforzar que hay feriantes muy miserables y la gente debe tener cuidado.

Para las personas sensibles y comprometidas con los derechos de la infancia, es bastante duro estar disfrazado de un personaje animado siguiendo las directrices de unos tipos que hasta ponen música pornográfica y cuando comentas las quejas, te responden que cada uno en su atracción pone la música que le sale de los cojones. Esa última empresa permitió que una mujer de la feria me increpara mientras estaba disfrazado delante de una niña pequeña mientras desarrollaba mi trabajo diciendo a gritos: 'TE MERECES QUEDARTE SIN TRABAJO POR LO QUE HAS HABLADO DE NOSOTROS POR LA TELE" sufriendo yo al día siguiente una pérdida de conocimiento ante tanta presión y aquí no es que se esté dando menor importancia a lo que realmente la tiene que es el suceso de Vera y Cayetana junto a todos los implicados en la tragedia, pero es necesario poner en valor como son estos y otros feriantes para que simplemente, tengáis cuidado.

Cuando escribes de temas tan indignantes, te dan ganas de hablar de muchas cosas injustas y habrá que sacar un artículo específico que hable sobre las condiciones laborales en el sector de las ferias ya que de por sí, cuando hablo de este suceso suelen ser artículos largos, pero considero que es necesario, aunque sea brevemente, citar todo lo que tenga relación con la codicia y maldad de parte del sector.

YA EN 2017 HUBO OTRO ACCIDENTE EN UN HINCHABLE DE MISLATA FIRMADO POR EL MISMO INGENIERO Y CON EL MISMO GOBIERNO MUNICIPAL

El mismo ingeniero, "supervisó" la feria en 2017 en el que Víctor cayó de una altura considerable desde un castillo hinchable y si no llega a poner el brazo, hubiera tenido el mismo desenlace fatídico que en 2022 Cayetana y Vera. Este caso también os va a sorprender puesto que, según el ayuntamiento de Mislata, dicho hinchable no costaba en la lista de atracciones que había suministrado la feria y, aun así, supuestamente nadie del ayuntamiento se dio cuenta y encima, el feriante desapareció y la familia no pudo pedir explicaciones. Lo que sí hizo la familia de Víctor fue presentar una denuncia por la vía penal que inexplicablemente fue sobreseída inmediatamente por el juzgado de instrucción 1 de Mislata sin investigar absolutamente nada a pesar de la tremenda gravedad del suceso que acabó con una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso.

Intentándolo por la vía civil contra el ayuntamiento de Mislata, no se consiguió nada ni en la vista ni en el recurso de apelación al no poderse acreditar el estado del hinchable tras huir el feriante inmediatamente y el ayuntamiento de Mislata, también deja mucho que desear en cuanto a las explicaciones de este caso.

ESTO NO PUEDE SEGUIR ASÍ

En el suceso de hace hoy un año, el feriante fue pillado dentro del perímetro de seguridad acusando a los empleados del Samur de limpiar la sangre de Vera mientras que su abogado en la televisión dice que no sabe si eso ocurrió y si ocurrió que lo hizo entrando en contradicción con su propio cliente por lo que ni siquiera son inteligentes para coordinar las mentiras que tienen que contar en las pocas explicaciones que han dado. Una feria tiene que ser un lugar seguro en el que pasar una tarde divertida y no el peor momento de tu vida por unos feriantes impresentables, un ingeniero que firma sin estar o certifica en su caso una atracción que ni siquiera está en su sitio y un ayuntamiento que no hace absolutamente nada ni muestra escrúpulo alguno por lo que estaremos muy pendientes de la declaración en unos días del técnico municipal.

Un año después, la familia de Vera y Cayetana no han recibido ninguna explicación del ayuntamiento o disculpa por la falta de supervisión y seguro que viven sus vidas acordándose en cada momento de sus hijas que perdieron por la codicia personal de unas personas con nombre y apellidos a juicio mío y de mucha gente cuyas mismas palabras puso la familia de Vera en sus redes sociales. Ya hemos visto también que los feriantes no cumplen ni sus obligaciones fiscales ni laborales por lo que no entiendo cómo el ayuntamiento no comprobó absolutamente nada para que montaran su feria.

Pasará un año y pasarán un montón, pero nada ni nadie va a compensar tanto dolor causado simplemente porque ninguno de todos quiso hacer su trabajo puesto que estas vidas cualquiera de todos las podían haber salvado. Todo esto parece de ciencia ficción, pero es la vida real y la malicia que incluso hace parecer que la vida de 2 niñas no vale absolutamente nada y luego se intenta tapar con las mejores fiestas de la historia, un selfie el día de la infancia y el cartel de ciudad amiga de la infancia que pone el ayuntamiento pagando a UNICEF lo que me parece estupendo colaborar con dicha asociación para poner un mensaje tan bonito y reivindicativo, pero si fuera verdad ya que los derechos de la infancia no son una foto, cartel o hacer la pose mientras no los defiendas de verdad.

Colaboro en varios medios para precisamente, poder expresar y hacer llegar las cosas importantes sin sufrir censura y señalando sin miedo mediante la prudencia, a los que para mí son culpables y mientras colabore en este medio, siempre se va a dar voz a este asunto guste o no a los implicados y a los feriantes colegas que se venden tan fácil.

Que el legado de Vera y Cayetana sirva para que ningún niño y familia tenga que pasar jamás por algo así ya que, lamentablemente, no podemos hacer nada más que quitar la careta a unos cuantos para que no vuelva a suceder algo que como digo, paraliza tus vidas para siempre y es de las peores cosas con las que te puedas chocar en la vida y más con lo fácil que era evitarlo por lo que un año después, este suceso sigue causando cada vez más tristeza e indignación con las cosas que van saliendo y las que seguro que nos quedan por saber ya que la maldad de los humanos, no tiene límites.

Realmente, y tras el proceso judicial, lo que ponga en un papel servirá para depurar responsabilidades, pero nadie va a hacer ni que esas niñas vuelvan a vivir ni que esas familias dejen de pasarlo mal y recuerda, la vida no es injusta por ser una desgracia sino por quien quiere hacerla injusta.