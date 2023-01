Airhelp Score 2022: Siete aeropuertos españoles entre los 150 mejores del mundo Comunicae

martes, 3 de enero de 2023, 10:04 h (CET) Madrid-Barajas Adolfo Suárez aparece en la duodécima posición entre los mejores aeropuertos del mundo y es el primero de toda Europa, según el ranking de Airhelp. El segundo aeropuerto español en la clasificación es el de Bilbao, ocupa el número 24 en la clasificación general, también por delante del resto de europeos. El tercer puesto del pódium español es para el aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, que aparece en el puesto 53 del ranking mundial y es el quinto de Europa AirHelp, la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, acaba de presentar su ranking anual AirHelp Score 2022, que califica a las mejores aerolíneas y aeropuertos mundiales. El ranking AirHelp Score se elabora desde el año 2015 y es el más completo y preciso basado en datos de aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. Para la clasificación Airhelp valora la excelencia de sus servicios, puntualidad, procesamiento de reclamaciones y calidad de sus espacios de restauración y tiendas.

Para crear este ranking, AirHelp utiliza las mejores fuentes de datos, incluyendo su base de datos de estadísticas de vuelos, que es una de las más grandes y completas del mundo con decenas de miles de opiniones de clientes y la experiencia propia, que le ha llevado a ayudar a más de 10 millones de pasajeros de todo el mundo a procesar las compensaciones después de sufrir una interrupción en su vuelo.

Los aeropuertos españoles, bien posicionados

Madrid-Barajas Adolfo Suárez es el primer aeropuerto español que aparece en el ranking Airhelp. Ocupa la duodécima posición en la clasificación mundial y es, además,el primero de todos los aeropuertos europeos.Obtiene una puntuación general de 8,25 puntos; con un 8,26 en puntualidad, 8,19 en valoración de los clientes y un 8,30 en espacios de ocio como tiendas y restaurantes. Madrid-Barajas ha experimentado una gran mejoría escalando 21 puestos en la clasificación con respecto al último informe elaborado en 2019 por Airhelp en el que aparecía en el número 33.

El segundo aeropuerto nacional que aparece en la clasificación es el de Bilbao, puesto nº24, también por delante del resto de europeos. De hecho, el primer aeropuerto europeo -después de los españoles- no figura hasta el puesto nº 49 del ranking y es el de Milán en Italia. Bilbao obtiene una puntuación de 8,05 con un 8,39 en puntualidad, un 7,81 en opinión de los usuarios y un 7,28 en tiendas y restauración.

El tercero en el pódium español es el de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas que ocupa el puesto 53 con una nota media de un 7,68; un 7,60 en puntualidad, un 7,72 en valoración de los clientes y un 7,85 en espacios de tiendas y restauración. El aeropuerto de El Prat experimenta una gran mejoría en la clasificación, escalando 50 posicionescon respecto al ranking de 2019 en el que figuraba en el puesto 103.

El aeropuerto de Valencia supera al de Alicante

El aeropuerto de Valencia aparece en el puesto 57 del ranking anual AirHelp Score 2022 entre los mejores aeropuertos del mundo, y es el cuarto de toda España por delante del de Alicante–Elche Miguel Hernández, en el puesto 66 y el quinto nacional con una puntuación de 7,57.

Los pasajeros del aeropuerto valenciano le dan una nota media de 7,64; con un 7,60 en puntualidad, un 7,90 en valoración de los clientes y un 7,47 en espacios de tiendas y restauración. El aeropuerto de Alicante consigue un 7,57, con un 7,49 en puntualidad, un 7,60 en valoración de los usuarios y un 7,81 en oferta de tiendas y restaurantes, única categoría en la que obtiene mejor puntuación que el de Valencia.

Los dos aeropuertos bajan en la valoración de los usuarios con respecto a la última clasificación de 2019. Ese año Valencia obtuvo una nota general del 7,74 y se situó en el puesto 49, con lo que desciende ocho puestos. Por su parte Alicante cede cinco posiciones desde 2019, año en el que ocupaba el puesto 61. Ambos aeropuertos solo mejoran su valoración en la categoría de "puntualidad".

El aeropuerto de Ibiza obtiene mejor valoración que el de Palma de Mallorca

En 6ª y 7ª posición entre los españoles aparecen los aeropuertos de Ibiza y de Palma de Mallorca. El aeropuerto de Ibiza supera al de Palma y ocupa el puesto 94del ranking mundial de los mejores aeropuertos del mundo por delante del de Mallorca que se sitúa 22 puestos por debajo, concretamente en el número 116.

Ibiza alcanza en 2022 una nota media de 7,38, con un 7,35 en puntualidad, 7,42 en valoración de los clientes y un 7,44 en oferta de tiendas y restaurantes. Por su parte Palma de Mallorca obtiene una puntuación de 7,13, con un 7,04 en puntualidad, un 7,05 en valoración de los clientes y un 7,50 en tiendas y restauración, única categoría en la que supera al aeropuerto de Ibiza. Mallorca además desciende en la clasificación y obtiene un peor puesto que en 2019, año en el que ocupaba el número 107 del ranking.

Japón y Brasil, los países con mejores aeropuertos del mundo

El primer aeropuerto mundial del ranking elaborado por Airhelp es el Aeropuerto Internacional Tokyo Haneda, que consigue una puntuación global de 8,83; con un 8,89 en puntualidad, un 8,90 en valoración de los pasajeros y un 8,57 en calidad de sus espacios de tiendas y restauración. En segunda posición del ranking se sitúa el aeropuerto de Recife en Brasil con un 8,52 y el tercer puesto es para otro aeropuerto japonés, el Internacional Tokyo Narita con un 8,49. Por su parte Brasil coloca cinco aeropuertos entre los doce mejores del mundo.

El aeropuerto de Dubái en Emiratos Árabes Unidos es el que más posiciones gana en 2022, del puesto nº111 de 2019 al 9º en 2022, debido principalmente a un mejor rendimiento en puntualidad, seguido del de Kuala Lumpur en Malasia que mejora en todas las categorías: puntualidad, opinión de los clientes y tiendas y espacios de restauración y el de Bogotá El Dorado en Colombia que asciende por su buena puntuación en puntualidad. El aeropuerto de Charleroi en Bélgica de es el de mayor pérdida sufre vs 2019, pasa de la 14 a la 142, -cede 128 puestos-; seguido del aeropuerto Internacional de Atenas Eleftherios Venizelos en Grecia, -cede 96-; obteniendo ambos una peor clasificación en todas las categorías. El aeropuerto de Bristol en el Reino Unido es el tercero que más posiciones pierde, en total 77, principalmente por sus malos resultados en cuanto a puntualidad.

Cómo se califican las aerolíneas y los aeropuertos

El AirHelp Score 2022 es el noveno informe de la compañía desde que comenzó sus evaluaciones en 2015. AirHelp desarrolló este estudio combinando su conocimiento profesional y su experiencia dentro la industria para ofrecer a los pasajeros aéreos las mejores predicciones sobre cómo serán sus experiencias en los diferentes aeropuertos del mundo, cómo las aerolíneas los tratarán en circunstancias normales y qué deben esperar si su vuelo se retrasa o cancela. Para determinar las clasificaciones de las aerolíneas, AirHelp tiene en cuenta tres áreas: el procesamiento de las reclamaciones, la puntualidad y la calidad del servicio. Las puntuaciones de los aeropuertos se determinan por el rendimiento puntual, que representa el 60% de la puntuación, y luego por la calidad del servicio, que es un 20% de la puntuación y por las opciones de comida y compras, que constituyen el 20% restante de la puntuación. Para ver la puntuación de AirHelp en su totalidad, visite https://www.airhelp.com/es/airhelp-score. Para ver la metodología 2022 AirHelp Score, hacer clic aquí.

Los pasajeros aéreos que hayan experimentado un vuelo retrasado o cancelado pueden comprobar gratuitamente su elegibilidad para recibir una compensación y presentar una reclamación en cuestión de minutos a través del formulario en www.airhelp.com.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 16 millones de personas y opera en todo el mundo. Se puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/

