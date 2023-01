Misterio, aventuras y un gran cataclismo terrestre: así es la 'La gema de Firén', la nueva novela de ciencia ficción del escritor José Gallart Comunicae

lunes, 2 de enero de 2023, 10:34 h (CET) El escritor exhibe un panorama lleno de crudeza del futuro tras la llegada de unos extraños visitantes del exterior del sistema solar, una misteriosa gema con poderes que cae en manos de un humano y una catástrofe en el planeta Tierra que terminará con el mundo tal y como se conoce El escritor José Gallart, autor de obras como 'Ecos de otra era', 'Nadie puede escapar' y la saga de fantasía 'El éxodo de los Arcanos', entre otras, regresa al panorama literario con 'La gema de Firén. El secreto perdido'. Esta novela de ciencia ficción es el primer volumen de una bilogía que apasionará a los amantes del género.

En esta obra sumerge a los lectores en dos mundos distintos en los que se mezcla la realidad contemporánea con la ciencia ficción o la fantasía; mundos en los que todo es posible.

El primero, ambientado en el presente, muestra el peligroso experimento con un reactor de antimateria en una instalación secreta por parte del Gobierno estadounidense y la visita de una nave espacial a la Tierra, tras la que se avecina una terrible catástrofe. El segundo, ambientado en el futuro, transcurre casi ochenta años más tarde del relato principal, y en él se observan las consecuencias de la ambición de poder del hombre para la humanidad.

"Obviamente, he tenido que documentarme sobre muchas cosas que no conocía. Pero es innegable que mi formación universitaria en electrónica y la experiencia con tecnología en mi trabajo me han ayudado mucho a comprender lo que leía y a darle la forma adecuada para que sirviera a mis propósitos en la novela. A partir de ahí, mi imaginación hizo el resto".

Con una atmósfera apocalíptica y de suspense, José Gallart expone un relato descorazonador de un presente estrechamente relacionado con la realidad actual y el futuro tan funesto que puede conllevar a este si se actúa a favor del poder.

El autor relaciona ambos acontecimientos con destreza, hilando las historias de los personajes, para realizar una crítica contra el desgaste de la materia prima, la codicia desmesurada de los altos mandos y la anteposición de los propios intereses a los comunes, pero también refleja el sacrificio y el altruismo que presentan los seres humanos en los peores momentos.

"En cualquier formación sobre gestión del tiempo te enseñan a distinguir lo urgente de lo importante y te enseñan a darle prioridad a lo importante sin desatender lo urgente. Pero, por desgracia, el mundo en el que vivimos se mueve por dinero. Los intereses económicos son urgentes en el presente y priman sobre todo lo demás, haciendo que la Tierra esté cada día un poco más cerca del colapso. Nadie se ocupará de ponerle remedio a este problema hasta que sea verdaderamente urgente. Y puede que entonces ya sea tarde, como se explica en la analogía que he incluido en la novela, en la que se compara la relación entre la Tierra y la polución con un recipiente lleno de agua al que se le echa cada vez más sal".

Esta obra tiene todos los elementos necesarios para encandilar al público afín al género y catapultarse como la revelación del año: una trama absolutamente deliciosa, unos personajes perfectamente definidos, una catástrofe mundial, unos alienígenas tecnológicamente superiores a los humanos, una gema con poderes y un aura de misterio que envuelve cada una de sus páginas.

Los lectores podrán disfrutar de una historia donde el ritmo trepidante, el estilo cuidado y las detalladas descripciones les harán visualizar la historia como si fuera un documento audiovisual en el que serán partícipes indirectos de las épicas aventuras de los protagonistas. Además, el cliffhanger final los dejará con ganas de averiguar qué ocurrirá en la siguiente entrega.

"El segundo volumen cierra el ciclo de todo lo narrado en el primero. En esta parte encontraremos mucha más acción y aventuras, conoceremos mejor al principal protagonista y nos asombraremos descubriendo lo que puede llegar a hacer por sus amigos y seres queridos. Espero volver a sorprender a los lectores con cada giro de la historia y dejarlos con un buen sabor de boca".

Ciertamente, una propuesta impactante que muestra una desoladora imagen de un futuro que, pese a ser ciencia ficción, no dista mucho de la realidad.

'La gema de Firén. El secreto perdido', ya está disponible en Amazon.

