OFRENDA



¡Oh, cómo florece mi cuerpo, desde cada vena, con más aroma, desde que te reconozco! Mira, ando más esbelto y derecho, y tú tan sólo esperas...pero ¿quién eres tú? Rainer María Rilke

Cuando le decimos adiós a mí poco amado 2022, no he querido iniciar mi colaboración semanal del nuevo año con un artículo distanciado del cercano pasado año, dónde hemos estado apunto de sufrir un golpe de Estado camuflado con la palabra democracia. Por fortuna nos lo hemos quitado de encima. A saber, qué estarán maquinando estos días para como siempre vestido de demócrata lancen sobre el ruedo social, e intención de recuperar sus cantos nostálgicos, tiempos de gloria, patria y dios.

Luego qué cosa literariamente hablando mejor que escribir sobre la belleza y para ello me he acercado a uno de esos autores preferidos, por los que no pasa el tiempo , leer y leerlos, es un placer. Y una de sus obras es complacencia y estilo de saber elegir lo que es verdad, pero tuya. El triunfo de la belleza de Joseph Roth siempre es un acierto.

Lo elegido es una obra que habla del amor y las formas de conseguirlo por hacerlo a la antiguas fidelidades, no moleste al respetado criterio de un feminismo vociferante que no a todos nos agrada sin ser antifeministas ni conservadores, sino simplemente que el estilo y la forma deben de continuar presente en todo lo que sea hablar del amor de la mujer y del hombre en sus relaciones donde no cabe el maltrato ni el asesinato

Es una pequeña obra que nos muestra la riqueza de la capacidad creadora del espléndido novelista que escribe la obra que comento. Fue publicada en 1934 a larga distancia de los criterios del feminismo de 2023.

No es comparable esta envolvente novela corta con: La marcha Radetzky, La cripta de los Capuchinos o La leyenda del santo bebedor. Más dentro de la trama no falta El Imperio austrohúngaro.

En tiempo y costumbres, narrada a través de una amistad del marido de una joven bella, elegante, de la alta sociedad, que recibe atención por parte de este ginecólogo que la atiende. Hasta el extremo llega alcanzar dicha amistad que deja, en absoluta confianza a su mujer, durante su estancia como militar en la guerra contra el Imperio austrohúngaro.

Y si tan amable amigo le es honrado y honesto, bien que no resulta serlo, ante las ocasiones que se presentan en el balneario con esa clase de vividores, seductores de esas bellezas que se aburren hasta el punto de abrirse las pasiones propias de la edad. El relato está cargado de prejuicios y clichés, no sólo en la figura central de la mujer, sino también en otras áreas del pensamiento, como por ejemplo la ambición, considerada una característica del hombre de baja posición social, ya que el hombre verdaderamente noble es ajeno de querer clasificar a las personas según elijan a Mozart o a Wagner, donde la mujer sería de Wagner y el hombre de Mozart.

Música y diálogos se abren en ese mundo de privilegios donde todos los males llevan a la mente al deseo placentero de la satisfacción. El respeto al marido puede ser amor, pero también la necesidad por parte de ella, furtiva pasión mientras él está en la guerra.

Un narrador conocedor y consciente relata la historia que le ha referido un amigo suyo, médico ginecólogo, sobre determinado tipo de matrimonios en los que la mujer hace sucumbir al marido que se desvive por ella. La novela, que no deja de ser una historieta divertida de un final trágico.

Y me despido del año con esta historia de amores rebosante de goces y derrotas. Pero también como mi libro nuevo publicado Muchacha bonita, al que seguirá una obra interesante. El año nuevo llega con el título de 9 autores en busca de un lector. Narraciones de excelentes novelistas buscando un lector. Donde también se encuentra el amor porque es más encantador hablar del amor que no de la muerte y también de esas gaviotas que rechinan cuando graznan hasta tal punto de que Heine, Bécquer, la Paloma de Picasso, tiemblan al pensar lo que pueden estar tratado los herederos del Caudillo.