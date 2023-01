Vicente Huidobro, padre del Creacionismo

Veo una calle perdida en el ojo del muerto. Hijas mías llevad vuestras cartas y no tardéis

Cada vez más rápidos los árboles crecen

Cada vez más rápidas las olas mueren

Los récord de la cabeza son batidos por los brazos

Los ojos son batidos por las orejas

Sólo las voces luchan todavía contra el día. (Del poema El célebre océano)

Vicente García-Huidobro Fernández nació el 10 de enero de 1893 en Santiago, Chile, hijo de Vicente García-Huidobro y la poeta María Luisa Fernández, estudió en el Colegio San Ignacio, posteriormente ingresa al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile para estudiar literatura, que se convirtió en su pasión.

En 1911, bajo la influencia modernista, publica su primera obra, llamada Ecos del Alma, en 1912 contrae matrimonio con Manuela Portales (descendiente de Diego Portales y Andrés Bello), funda junto a Jorge Hübner la revista Musa Joven y en 1913 es nombrado codirector de la revista Azul, publica las obras: La Gruta del Silencio y Canciones en la Noche y escribe la obra teatral Cuando el Amor se Vaya escrita en colaboración con Gabry Rivas estrenada en mayo de ese año.

El 17 de julio de 1913 nace su hija Manuela García Portales, en 1914 publica Pasanso y pasando, ese año nace su hijo Vicente Huidobro Jr. En 1916 conoce al pintor Pablo Picasso, con el que hizo una gran amistad, ese año viaja a Buenos Aires donde brinda una conferencia sobre poesía en el Ateneo Hispanoamericano, posteriormente publica, El Espejo del Agua.

En 1917 viaja a Madrid y colabora con la revista Nord-Sub, ahí conoce a los poetas Jean Cocteau y André Breton, y publica Horizon Carré, su primer libro en francés. El 26 de abril de 1918 nació su hija María Luisa, ese año se traslada a Madrid, España.

En 1920 regresa a París, y colabora con revistas como: L’Esprit Nouveau, La Bataille Littéraire, La Vie des Lettres y Action, y con revistas españolas: Grecia, Cervantes, Tableros y Ultra. Realiza cursos sobre ciencias en diversas universidades y se interesa, además, por conocimientos esotéricos: astrología, alquimia, cábala antigua y ocultismo en general, detalla el portal Litoral poeta: Vicente Huidobro.

En 1921 funda la revista Creación, de la que publica dos ediciones, también publica el poemario Saisons choisies, este incluye un retrato de Vicente por el pintor Pablo Picasso, conocer a Picasso fue uno de los objetivos prioritarios de Huidobro, aun antes de tocar tierra europea, un testimonio nos deja ver a los dos creadores compartiendo tertulias y aventuras imaginativas en el estudio de Juan Gris, detalla Belén Castro Morales en su texto Los Horizontes abiertos del Cubismo: Vicente Huidobro y Pablo Picasso.

El 9 de julio de 1922 nace su hija Carmen García, en 1923 publica Finis Britannia, en donde habla en contra del imperio británico, en marzo de 1924 es supuestamente secuestrado a raíz de la publicación de Finis Britannia, Huidobro apareció tres días después, en su casa con un aspecto lamentable -el de un bohemio, nada raro- y un pijama bajo el brazo, lo cual era bastante absurdo. Sólo al cabo del tiempo se descubriría que fue el mismo poeta quien organizó su secuestro y se llevó su pijama favorito para estar un poco más cómodo, solo quería llamar la atención de la prensa, detalla Beatriz García de Al Día en su reportaje Vicente Huidobro, el gran poeta chileno que fingió su propio secuestro.

En abril de 1925 regresa a su país natal e incursiona en la política, siendo candidato a diputado para después ser candidato de la juventud a la presidencia, en el mes de agosto funda el diario Acción, el cual es censurado a raíz de dos atentados, volviendo a sus funciones en el mes de noviembre. En 1926 publica Vientos contrarios, ese año conoce a su concuñada, Ximena Amunátegui de 16 años, de quien se enamora estando casado con Manuela, ese año escribe la obra Cagliostro, en 1927 es premiado por mejor guion por The League for Better Pictures, viaja a Nueva York a retirar su premio, aprovechando visitar los estudios de MGM, donde conoce a Charles Chaplin y a actrices como Greta Garbo y Gloria Swanson.

En 1928 Vicente y Ximena se fugaron y se casaron en 1929, posteriormente publica la novela Mío Cid Campeador. El asunto había empezado cuando ella era casi una adolescente y él un poeta con pinta de revolucionario cosmopolita. A Huidobro, que ansiaba ser famoso, le gustaba que sus movimientos tuvieran eco en la prensa y probablemente habría sido un gran publicista si no fuera porque Santiago le quedaba chico. En 1927 La Nación publicó un poema suyo titulado Pasión y Muerte, donde confiesa su amor prohibido por una mujer, "acaso la más triste, sin duda la más bella", detalla Marcelo Soto en su reportaje La pasión según Huidobro.

En 1931 publica Altazor, en 1932 regresa a Chile y se une al Partido Comunista de Chile, publica la obra teatral Gilles de Rais, en 1934 nace su hijo Vladimir. En 1936 se desata la Guerra Civil en España, Huidobro junto a Pablo Picasso, Hans Arp, Vasily Kandinsky, Robert y Sonia Delaunay, firman el Manifiesto Dimensionista. A finales de junio de 1937 viaja a Valencia, España, para asistir al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se llevó a cabo del 2 al 12 de julio, ahí se encuentra con el también poeta, Pablo Neruda.

En 1938 muere su madre María Luisa a los 68 años, heredando de ella el predio “Lo Huidobro”. Con el tiempo, se convirtió en el lugar preferido del poeta, en 1939 publica Sátiro o el poder de las palabras y en 1941 Ver y Palpar.

En 1942 funda la revista Actual y durante la segunda guerra mundial viajó a París donde fungió como corresponsal de guerra, escribiendo para la emisora La Voz de América, estando en Francia, recibe una carta de Ximena, pidiendo la separación debido a su nueva relación con Godofredo Iommi. Huidobro combatió junto a las tropas aliadas en Berlín donde fue herido y dado de baja poco después.

En 1945 conoció a Raquel Señoret, con la que inició una relación, en 1946 se instala en Cartagena, en 1947 sufre un derrame cerebral que lo deja postrado en una cama, finalmente muere el 2 de enero de 1948 a la edad de 54 años, fue sepultado en una colina frente a mar, a como él lo pidió.

Vicente Huidobro fue interpretado por el actor, Iván Álvarez de Araya en la película, El Vuelo del Poeta (2009).

Vicente Huidobro es considerado el divulgador del movimiento poético vanguardista en Chile y América Latina.