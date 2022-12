¿Cuál es el mejor despacho penalista en 2022? Te ponemos más fácil la búsqueda eligiendo a los cinco mejores despachos penalistas del momento en España Redacción

jueves, 29 de diciembre de 2022, 09:14 h (CET)

Cuando hablamos de procesos penales sin duda estamos ante un asunto muy serio, ya que las sentencias judiciales pueden decretar penas de prisión que aparejan graves consecuencias para los acusados.

En España hay 300 abogados por cada 100.000 habitantes, por lo que, en caso de necesitarlo tanto para ejercer la acusación como para defenderte, debes asegurarte de que contratas al mejor abogado penalista, para lo cual hoy te exponemos una breve guía para que te sea más fácil elegir.

¿CÓMO ELEGIR AL MEJOR DESPACHO PENALISTA?

Antes de exponerte el listado de los cinco mejores despachos penalistas de España, vamos a aclarar la metodología usada para alcanzar nuestras conclusiones, las cuales son fruto de la suma de aspectos fundamentales en la profesión como: especialización y experiencia, honorarios, recomendaciones de sus usuarios y colegas de profesión, ubicación y movilidad, posibilidad de primera consulta gratuita, formación de los letrados y, es esta edición 2022, la mayor puntuación se recoge en loscasos de éxito verificados.

RANKING 2022: MEJORES DESPACHOS PENALISTAS

BUFETE CHOCLAN Avalado con la trayectoria de José Antonio Choclan Montalvo nos encontramos con un bufete dedicado especialmente a la delincuencia económica con asesoramiento en delitos contra la hacienda pública, estafas y delitos patrimoniales, delitos contra el derecho de los trabajadores, delitos urbanísticos y causas relativas a la propiedad intelectual, entre otras especialidades.

Estamos ante una firma reconocida en la que desde su fundación en 2004 han confiado sus defensas famosos tan renombrados como Ronaldo, José Mourinho, Corinna Larsen o como abogado del principal encausado por la trama del 'caso Gürtel', Francisco Correa.

Pero si un caso destacapor alto nivel mediático ha sido la estimación del recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) del expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello, quien ha sido absuelto de la condena que le impuso la Sala de lo Penal de tres años de cárcel por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliaria.

OSPINA ABOGADOS



Fundado por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, quien dirige los casos de penal económico, y con la suma de Beatriz Uriarte, abogada experta en delitos sexuales y violencia de género, han formado un tándem que representa a la perfección los principios del Derecho penal.



Con movilidad en todo el territorio nacional, sus casos de éxito nutren las secciones de tribunales de decenas de periódicos mensualmente gracias a un alto porcentaje de éxito que en 2022 alcanza el 100% de sus casos, entre los que destaca la sentencia recientemente obtenida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revoca una condena a seis años de cárcel a un adolescente acusado de violar a una amiga, o la gestión de uno de los casos más mediáticos de la actualidad, como es la entrada por la fuerza, y por error, de la Policía en la casa de una familia de Arroyomolinos, a quienes encañonaron en presencia de su hijo de 13 años.

Aunque si algo sobresale en Ospina Abogados son las magníficas opiniones reales de sus representados, que los sitúan como uno de los mejores despachos penalistas de España en la actualidad con más de 400 opiniones vertidas en Google.

OLIVA-AYALA ABOGADOS Bajo la batuta de Ignacio Ayala Gómez se mueve un equipo de letrados dedicado exclusivamente al Derecho Penal y con estrategias procesales penales para situaciones complejas acompañado por un altísimo nivel técnico.

La experiencia procesal internacional de los letrados del despacho abarca procedimientos en EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Israel, Suiza, Chile, México y otros, así como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De sus numeroso casos de éxitopodemos destacar que el Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 procesados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, acusados por delitos de falsedad contable y defraudación, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, defendido por Oliva-Ayala Abogados. La suma de casos les ha llevado este año a recibir un amplio reconocimiento en los prestigiosos premios BestLawyers.

MOLINS DEFENSA PENAL La Audiencia de Barcelona ha absuelto al ex piloto de motociclismo y mánager de la escudería Pons Racing, Sito Pons, de los seis delitos contra Hacienda por los que fue juzgado. La Fiscalía y las abogacías del Estado y de la Generalitat, en representación de las agencias tributarias española y catalana, pedían una pena superior a 20 años de cárcel para el ex piloto por estos delitos. Sin embargo, el trabajo desempeñado por Molins Defensa Penal ha desencadenado su absolución.

Caso que ha marcado las apariciones en prensa este 2022 para la firma con 25 años de experiencia y oficinas en Barcelona y Madrid, aunque no ha sido su única bandera este año que cierra, ya que la intérprete colombiana Shakira confiaba en Pau Molins para su complejo divorcio con el futbolista Piqué.

BAENA BOCANEGRA Con una andadura de más de cincuenta años dedicados principalmente al Derecho penal se dice que no hay famoso en apuros que no haya pasado por su despacho en Sevilla, superando ampliamente en su haber los 10.000 procedimientos penales. Hablamos del penalista Francisco Baena Bocanegra.

Uno de sus casos llegará a televisión el próximo 20 de enero, cuando HBO Max estrenará en una serie documental el mediático Caso Arny en la Sevilla de los 90, una serie de tres capítulos que repasa un caso que causó gran revuelo mediático y un juicio paralelo en la sociedad, y que cuenta con la participación del letrado.

Un penalista de raza que no deja de dar titulares por su reconocido trabajo, y que, en 50 años de profesión, ha intervenido en los casos más conocidos de Sevilla, desde Pedro Pacheco cuando dijo que la Justicia “es un cachondeo” al Duque de Feria o al exjuez Baltasar Garzón. Los ERE o Invercaria son algunos de los sumarios de intensidad en los que sigue trabajando o acaba de cerrar. Pero también el Caso Ollero, el Caso Juan Guerra, el Bazar España, los trasplantes de riñones cancerígenos, María José Campanario…



*Este ranking se ha confeccionado en base a la información vertida en Internet y otras fuentes al alcance del equipo redactor. En ningún caso se ha contacto con los despachos mencionados para solicitar información adicional ni han dado autorización a ser partícipes.

