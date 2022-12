'Gamers’ con y sin discapacidad participan en el I Campamento Navideño de videojuegos accesibles Organizado por Fundación ONCE y GGTech Entertainment, hasta el 30 de diciembre Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 10:23 h (CET)

Fundación ONCE, a través de su proyecto ‘Ga11y’, y JUNIOR Esports, proyecto educativo y tecnológico de GGTech Entertainment, han puesto en marcha el I Campamento Navideño Accesible de videojuegos, una iniciativa que se celebrará desde este miércoles hasta el próximo 30 de diciembre en la sede de ‘Por Talento Digital’, en Madrid.



Los asistentes, divididos en 4 equipos de 6 personas con y sin discapacidad, participarán en un programa cargado de actividades: tres días de aprendizaje, competición de videojuegos y diversión, además de ganar premios al demostrar sus habilidades y conocimientos.

Hoy arranca la primera jornada del I Campamento Navideño Accesible de Videojuegos, que comenzará con un taller que dirigirá Lara Smirnova, guionista, 'streamer'' y presentadora, donde se conocerán las salidas profesionales que los esports y los videojuegos ofrecen en la actualidad a los estudiantes.

A continuación, se llevará a cabo una actividad de Clash Royale gracias a Qinera, donde los participantes tendrán que colocar las cartas en el tablero con la vista, usando la última tecnología que ofrece el periférico Tobii Eye Tracker y que contará con la presencia de ‘Paracetamor’, influencer y creadora de contenido.

Para acabar el día, de nuevo Lara Smirnova acompañará a los asistentes en una actividad con puzzles sensoriales desarrollados por ‘Ga11y’, el proyecto de videojuegos accesibles de Fundación ONCE.

Mañana, jueves 29 de diciembre, tendrá lugar un taller sobre el buen uso de los videojuegos, impartido por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), a través de su iniciativa ‘The Good Gamer’. La acción consistirá en una charla que servirá para crear entornos seguros y saludables en el mundo del ‘gaming’. Posteriormente, se disputará un torneo de FIFA’23, en el que los participantes estarán acompañados por Artiz ‘Moyorz’ Acevedo, creador de contenidos digitales.

Por último, los estudiantes vivirán la experiencia de la realidad virtual a través del juego ‘Lanzahachas VR’, donde todos los asistentes jugarán a oscuras y con un sonar con el objetivo de derribar el mayor número de hachas posibles.

El último día del campamento, el día 30 de diciembre, concluirá con la celebración de una acción con varios componentes del club de esports KPI Gaming. Por un lado, se realizará un taller sobre salud mental en los videojuegos, en el que FlipiN, uno de los mejores jugadores de Counter Strike de la escena, ya retirado y ahora creador de contenido, contará su historia sobre cómo superó los obstáculos más difíciles de su trayectoria y qué herramientas necesitó para salir adelante; posteriormente, los asistentes jugarán y aprenderán sobre VALORANT, acompañados de Jon Baraiazarra ‘Jonba’ y Eric Murillo.

A modo de despedida, el artista Adolfo Masyebra provocará sonrisas en los participantes con un show de magia y mentalismo, donde todos los estudiantes experimentarán sensaciones y emociones.

PREMIOS

Los jóvenes que hayan alcanzado las mayores puntuaciones en los talleres celebrados durante los tres días obtendrán un premio, aunque todos los participantes recibirán un recuerdo.

La creadora de contenido y streamer 'Paracetamor' y Kike García serán los encargados de entregar los premios (consolas, periféricos, juegos y diferentes regalos aportados por los patrocinadores y colaboradores).

