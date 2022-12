​¿Lo que a Sánchez le gusta? Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de diciembre de 2022, 07:50 h (CET) Cuando Sánchez, Presidente del Gobierno, se ufana de que la democracia funciona, de que respeta la separación de poderes y de que el estado de derecho no se va a desmantelar, contemplando la situación caótica del Poder Judicial, la “ovejunidad” del Legislativo y el acoso y derribo de las instituciones de control al Gobierno, es lógico deducir que es lo que Sánchez quiere, lo que a Sánchez le gusta.



Y cuando Sánchez presume engallado de la cohesión del Gobierno y de la coalición que lo sustenta, contemplando el patio de monipodio del Consejo de Ministros y de sus componentes, no es desacertado elucubrar sobre la endeblez de una coalición muerta antes de nacer y que es lo que a Sánchez le gusta y lo que Sánchez quiere.

Si eso, por casualidad, acaso, quizás, a lo mejor, tal vez o posiblemente, fuera así, todo lo demás se convierte en una gran coartada que Sánchez ha urdido a modo de camuflaje de sus verdaderos propósitos. Como muestra tenemos la situación provocada para podre disponer de las actuaciones del Poder Judicial.

Porque es para sospechar que, todo eso, es lo que Sánchez quiere y lo que a Sánchez le gusta. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​2023 Talento e innovación: claves para construir territorios de progreso en el siglo XXI La clave estará en saber encontrar y posicionar a Europa, España y los territorios que la conforman en un tablero global de grandes oportunidades, pero también profundos retos El discurso de Navidad del Rey “Un país o una sociedad enfrentada no avanza, no progresa…” (Felipe VI) ​El perdedor de más aire se despide al año “El mayor amigo de la verdad es el tiempo; su más encarnizado enemigo, el prejuicio; y su constante compañero, la humildad”, Séneca Pundonoroso guión teatral Valga mencionar este enredo recordando las pundonorosas escenas de aquellos tiempos en que, como se dice siempre, la realidad superaba la ficción ​Más ingresos, menos pensiones futuras La ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión, genera inevitablemente un recorte de las mismas