La escisión dentro de los talibanes y la competencia regional y mundial Las relaciones de los talibanes con Pakistán se han vuelto tensas y sospechosas Abdul Naser Noorzad

viernes, 23 de diciembre de 2022, 09:28 h (CET) La inteligencia de los talibanes al guiar sutilmente la política y la guerra en Afganistán muestra que el liderazgo de los talibanes se ha alejado un poco del monopolio general de Pakistán, y los actores regionales y extra-regionales han ganado más influencia dentro de los talibanes. En este artículo, no pretendo afirmar que los talibanes hayan escapado completamente del control de Pakistán, pero la forma en que los talibanes operan en el campo de batalla y en la política muestra cambios serios en sus tratos con Pakistán. Es decir, la profundidad de la visión de los talibanes en comparación con los últimos veinte años, es completamente más inteligente, más astuta y desprovista de un pensamiento dogmático que fue la base del pensamiento de los talibanes.

Los talibanes suelen mencionarse como una herramienta estratégica de Pakistán para darse cuenta de la profundidad estratégica de este país en Afganistán. Cuando los talibanes llegaron al poder por segunda vez el 15 de agosto de 2021, muchos creyeron que Pakistán había logrado una "profundidad estratégica" en Afganistán. Desde sus inicios, los talibanes han sido considerados como la fuerza de representación de Pakistán. En este y algunos años, los talibanes han estado tratando de salir del monopolio de Pakistán mediante la aplicación de políticas más pragmáticas. Por supuesto, esta visión no es general para todos los miembros de este grupo. La posición de algunos miembros de la dirección y rangos de este grupo que todavía consideran a Pakistán como su padre.

Pero el manejo astuto de la política y la guerra y el giro hacia la meta del pensamiento talibán, demuestra que ha habido cambios serios en la forma de trabajar de este grupo y su visión hacia Pakistán. Esto se debe a la autodeterminación de los talibanes, que se origina en el apoyo directo de los principales países y la región de interactuar con este grupo. En los últimos quince meses, los talibanes han mostrado interés en crear interacciones con los países de la región, Estados Unidos y la Unión Europea, a diferencia de la primera vuelta de su gobierno, cuando sus únicas relaciones eran con Pakistán, los países de la Golfo Pérsico y Arabia Saudita, y están tratando de pasar de las agendas paquistaníes a las agendas estadounidenses y trans-regionales. Incluso la resistencia del grupo Kandahari contra los Haqqanis y el establecimiento de canales de comunicación con países extranjeros, la búsqueda de políticas de destrucción efectiva de la seguridad y la creación de una barrera contra la hegemonía absoluta de Pakistán a través de India y América a través de los talibanes, muestra que este grupo, a pesar de la división en el cuerpo de este movimiento, con diferentes visiones, actúan continuamente en el campo de la política y la guerra.

Según el autor, esta inteligencia de los talibanes a la hora de guiar el timón del poder político y la iniciativa en el campo de acción se debe a varias razones: Primero: esta vez, los talibanes, conscientes de las realidades de la política y la necesidad de alinearse con las agendas de los poderes regionales y globales, están tratando de crear un vínculo profundo y estratégico con estos poderes. Porque este grupo ha entendido bien que esta alineación estratégica creará una supervivencia estratégica para este grupo en el poder político. Por lo tanto, al aprovechar la oportunidad de manera efectiva, prefieren la interacción con Estados Unidos y las grandes potencias sobre la interacción con Pakistán y el monopolio en el establecimiento y mantenimiento de relaciones con Pakistán.

En segundo lugar, el tratamiento dual de los talibanes en relación con India y Pakistán muestra que los talibanes han entendido que confiando únicamente en Pakistán y apegados a las agendas estratégicas de este país, no es posible garantizar la permanencia en el poder político en Afganistán. Teniendo en cuenta la experiencia de la caída de su régimen en 2001 y el cambio en la posición de Pakistán hacia este grupo, este grupo está tratando de evitar convertirse en un aliado de este país mientras mantiene relaciones con Pakistán. Cabe señalar que cuando India reabrió su embajada en Kabul, los talibanes asumieron el 100% de seguridad, pero tras el ataque a la embajada de Pakistán en Kabul, este grupo solicitó visas para cuarenta efectivos de seguridad pakistaníes para brindar seguridad la embajada de este país en Kabul. Incluso la esperanza de los talibanes de la India es que, al igual que el sistema republicano, este país se coloque en una cooperación estratégica con el Emirato talibán. Este problema no significa que si Pakistán necesita el permiso de los talibanes para importar su personal de seguridad, pero la esencia del asunto es crear una tapadera para la rebelión de los talibanes contra su diseñador.

Tercero- La mayoría de los enfrentamientos entre los talibanes y los soldados paquistaníes en la frontera de Spin Boldak y Torjam están provocados por el flujo de drogas y contrabando de armas por parte de los talibanes y sus redes afines, que Pakistán ve como una amenaza para su seguridad nacional. Además, el apoyo y la conexión intelectual entre los talibanes paquistaníes y los talibanes afganos alimentan una mayor preocupación de Pakistán sobre el futuro de esta interacción intelectual. Fue en este sentido que varios líderes talibanes, en su mayoría pertenecientes a las ramas de Kandahari y Helmand, se negaron a reunirse con la Viceministra de Relaciones Exteriores de Pakistán, Heena Rabbani Kuhar, y esto es una rebelión por parte de los talibanes contra las políticas de Pakistán.

Cuarto- Desde que los talibanes llegaron al poder, Estados Unidos ha enviado alrededor de dos mil millones de dólares a este grupo bajo el nombre de ayuda humanitaria. Este gran volumen de ayuda monetaria estadounidense hace que los talibanes ya no necesiten a Pakistán y reduce la obediencia de los talibanes a Pakistán. Parece que India y Estados Unidos están en la misma línea con la red de Kandahar y Helmandi, y China y Pakistán están en una línea separada con la red de Haqqani, persiguiendo diferentes dualidades con varios escenarios. Incluso el traslado de terroristas al norte de Afganistán, la explosión del túnel de Salang, considerado un movimiento de inteligencia y reactivo, los ataques a las instalaciones diplomáticas de los países aliados y la creación de un profundo abismo entre los líderes de Kandahari- red Helmand y red Haqqani, la existencia de rumores sobre la presencia de asesores estadounidenses en el terreno Air Kandahar, la gran presencia de paquistaníes y chinos, que son principalmente expertos en inteligencia y en inteligencia, demuestra que muchas manos están jugando la carta de los talibanes en el ámbito de Afganistán, que esta multiplicidad y la existencia de múltiples fuentes de financiación hacen innecesarios a los talibanes para Pakistán.

Quinto. Parece que la política de profundidad estratégica de Pakistán en Afganistán es cierta solo para la red Haqqani y este grupo sigue siendo uno de los principales aliados de Pakistán entre los talibanes. Pero las redes de Kandahari y Helmandi están en su mayoría bajo el control de los estadounidenses y juegan un juego diferente al de las estrategias de Pakistán. Este grupo ha tenido fuertes relaciones con Rusia, India e Irán en el pasado.

Sexto. El hecho es que las relaciones de los talibanes con Pakistán se han vuelto tensas y sospechosas después de la destitución de Imran Jan del cargo de primer ministro de Pakistán Imran Jan jugó un papel en la victoria de los talibanes. Él y su ministro de Relaciones Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, no perdieron ninguna oportunidad para presionar a los talibanes y persuadir a la comunidad internacional para que reconozca a este grupo. Pero con el cambio de gobierno en Pakistán, las cálidas relaciones entre las dos partes han estado acompañadas de sospechas y tensión diplomática. La destitución de Imran Jan fue una pesadilla para los talibanes. Perdieron un partidario incondicional a nivel regional. El nuevo gobierno de Pakistán ha tratado a los talibanes con realismo. Este realismo es causado por el creciente peligro de la alianza estratégica entre los talibanes de Pakistán y Afganistán.

¿Cuál será el resultado?

En general, dos políticas diferentes, dos agendas en conflicto, dos actores domésticos (red Haqqani y red Kandahari-Helmandi) y varios poderosos actores regionales y extra-regionales (India, Pakistán, Rusia, Irán, China-EEUU e Inglaterra) en el caso Afganistán bajo el dominio de los talibanes, incluidos Es en este sentido que se ha producido una especie de indiferencia por parte de los talibanes hacia Pakistán. Además, cuestiones como el desprecio de los talibanes por las relaciones con Pakistán, los ataques transfronterizos, el apoyo al TTP y la tendencia de los talibanes a normalizar las relaciones con Nueva Delhi han cuestionado la discusión sobre el cambio de la política de "profundidad estratégica" en Afganistán y han continuado El juego de Pakistán con los talibanes lo complicó.

En este círculo vicioso de juegos de inteligencia, los talibanes no tienen más que dos opciones: Primero, o las agendas regionales tendrán éxito y los vecinos de Afganistán, como Pakistán y China, lograrán defenderse de un contraataque contra el plan conjunto de India y Estados Unidos, o lo contrario.

En segundo lugar, las agendas trans-regionales por parte de India y Estados Unidos han llevado a una reducción significativa de la influencia de Pakistán en Afganistán y la situación está cambiando. Los talibanes, que se han enfrentado a divisiones internas, se alinean con las agendas regionales y se enfrentan al mundo, o se ponen del lado de Estados Unidos y se enfrentan a la región. Ambos son la muerte de los talibanes y pasarán la página de su destrucción.

