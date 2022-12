El software de planificación de demanda de Imperia se posiciona entre las empresas más innovadoras de España Emprendedores de Hoy

La planificación de la demanda siempre ha tenido un papel crucial para todo tipo de empresas. Los especialistas se refieren a ella como un proceso de gestión de la cadena de suministro y como el input que mueve todas las operaciones de la empresa. A través de ella, se puede proyectar la demanda futura y definir planes de producción y aprovisionamiento.

En la era de las Tecnologías de la Información (TIC), es obvio pensar que esta tarea corra por cuenta de un software especializado. La empresa española Imperia, recientemente escogida por varios medios independientes como una de las empresas más innovadoras del territorio nacional, ofrece una herramienta capaz de analizar de forma objetiva información de valor para hacer proyecciones precisas.

Planificación de la demanda con visión 360º Imperia es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de software (SaaS) para la optimización de la cadena de suministros de las empresas. Utilizando como herramienta principal la Inteligencia Artificial (IA) y modelos algorítmicos avanzados, es capaz de crear una previsión de ventas fiable, para generar y automatizar la planificación de producción y compras. El objetivo primordial es disminuir costes en la gestión productiva y apuntalar el crecimiento.

Según el equipo de desarrolladores de Imperia, la planificación de la demanda es un elemento fundamental para las grandes compañías. Sin embargo, es especialmente crítica para las pymes, que tienen delante de sí un largo camino de crecimiento y consolidación. El software de planificación de demanda de esta firma tecnológica colabora con estos objetivos. Les facilita una visión 360º de sus ventas futuras.

De esta manera, pueden anticiparse a la demanda de sus mercancías, planificar de forma objetiva y asertiva su producción, compra de insumos y hasta el marketing. Al trabajar con un panorama definido, las empresas pueden ajustar mejor sus capacidades financieras y hasta endeudarse con mejores garantías de éxito. Imperia dice que para los negocios que están comenzando esto puede significar la diferencia entre crecer o morir en el intento.

Una solución económica y eficaz para todo tipo de empresas Los expertos de Imperia no solo han enfocado sus esfuerzos para diseñar una herramienta con las propiedades que requieren sus clientes. Ya que su mercado objetivo se concentra en pequeñas y medianas empresas, también han procurado hacer su software mucho más accesible. Algo crucial sobre todo para los sectores de alimentación, retail y manufacturing.

Las empresas no tienen que hacer cuantiosas inversiones para adquirir el software, ya que pueden usarlo bajo un modelo de licenciamiento mensual. Explican que es un pago por uso sin coste de implantación y además con la asistencia del equipo de Imperia. Esta última es crucial en pequeñas y medianas empresas que no suelen contar con entornos favorables a la transformación digital.

Tomando en cuenta esta realidad, Imperia asegura que han diseñado una herramienta orientada al usuario final. Esta característica se evidencia en la facilidad de su uso y su agilidad para soportar el proceso. Por otro lado, sus tiempos de implementación son muy reducidos, lo que facilita esta transición tecnológica.



