Ellos controlan ese poder

Hay tres poderes. Se puede decir que el PSOE tiene en sus manos, el ejecutivo y el legislativo. Y el PP, tiene en sus manos el judicial. Si los del PP, tienen muchos juicios pendientes, ya les va bien, controlar ese poder. ¡Es un decir!. (..). ¿Por qué este partido impide su renovación?. La derecha contestará una cosa y la izquierda otra.

Volviendo al gobierno de coalición. Este gobierno ha recibido muchas críticas, la mayoría de la oposición: Se pasa con los decretos-leyes. Y pacta con los enemigos de España.(…). Las actuaciones para favorecer a los independentistas, se critican mucho, incluso dentro del partido de Sánchez.

Sobre esto, el profesor de Historia, José Antonio V, decía lo siguiente: “Como buen cristiano acepto los indultos, hay que saber perdonar; trago con la sedición, en Europa no hay nada similar; pero no transijo con lo de la malversación, el dinero público es sagrado, por ahí no paso”.

Yo, entiendo lo anterior, pero tengo que añadir dos cosas: 1.Los partidos que gobiernan, ganaron democráticamente y no desean saltarse la ley. Sus actuaciones más discutibles, buscan recuperar la concordia perdida en Cataluña. 2.El PP, si se salta la ley bloqueando la renovación mencionada.