​El 'leguinazo' Pedro Sánchez ha decidido dictatorialmente (como siempre) suprimir de militancia en el PSOE a Joaquín Leguina Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:38 h (CET) El individuo más pernicioso del panorama político español de todos los tiempos (incluidos los “angelitos” Azaña, Largo Caballero y Zapatero) es indudablemente, el plagiador, cateto, embustero, traidor y déspota Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de un mega gobierno lleno de inútiles, farsantes, maleducados y engreídos que está llevando a España a las puertas de la miseria.

Como tampoco cree en la democracia, ni respeta a nadie, ha decidido dictatorialmente (como siempre) suprimir de militancia en el PSOE nada más y nada menos que a Joaquín Leguina con la excusa falsa (como siempre) de haber apoyado a Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid.

Como he tenido la oportunidad de escuchar en una emisora de televisión unas declaraciones en las que el propio Sr. Leguina desmonta la falsedad de las acusaciones por las que le abrieron expediente en su día, para mí está claro que el detonante no ha sido otro que las recientes opiniones realizadas por el expresidente de la Comunidad de Madrid en las que, sin insultar a nadie, pero con toda propiedad y razón, expresaba su preocupación por la deriva actual del gobierno.

Menos mal, que el Sr. Leguina no necesita quien le defienda, pues basta leer su currículo para conocer su categoría humana y su buen hacer como político; el respeto por todos sus adversarios y su aceptaciónde la lógica y democrática alternancia en los cargos por la voluntad de los votantes, para considerarlo un político moderado, un buen hombre yexcelente ciudadano. Mientras tanto, hasta que alguien le pare, el judas Pedro Sánchez continúa aumentando su lista de damnificados.

