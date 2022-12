De la sostenibilidad a la vertebración territorial del sector porcino Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 16:05 h (CET) La sostenibilidad económica, social y medioambiental de la actividad porcina y su vertebración territorial, genera riqueza, empleo, valor añadido cuida y respeta la biodiversidad, el patrimonio y respeta los recursos. PURITERMIA, desarrollada por ISBRAN, es una apuesta energética eficiente que cumple con los retos, exigencias, mejores técnicas disponibles MTD´s y la reducción de emisión. Esta alternativa energética es eficiente, sostenible y rentable. Informa EKMB El porcino español se ha convertido en una de las industrias más pujantes de España por su generación de riqueza, empleo o valor añadido al contribuir a vertebrar el territorio y dar un enfoque circular de la bioeconomía. Garantiza, así pues, la triple sostenibilidad, así como la máxima calidad de los productos y el máximo bienestar animal. La actividad porcina promueve de manera sinérgica la economía al impulsar el desarrollo económico, brinda oportunidades y empleo a la población, preserva el medio ambiente y la sostenibilidad, da vida a las áreas rurales luchando contra la despoblación, respeta, conserva y cuida el territorio, su biodiversidad, sus recursos inherentes y patrimonio natural, cultural e intangibles. En cuanto a empleo, la actividad productora, industrial y comercializadora del porcino español sostiene 300.000 puestos de trabajos directos y más de 1 millón de forma indirecta.

Las normativas europeas son muy exigentes en materia medioambiental y exigen un compromiso firme, el modelo de producción de porcino implantado en España es de los más avanzados y exigentes del mundo porque no solo depende del tipo de producción (extensivo o intensivo) sino de la calidad de la producción y de la sanidad animal. Hasta hace poco tiempo, el desempeño de la ganadería de porcino industrial se medía, por su eficiencia productiva, conversión alimenticia, mortalidad, ganancia diaria de peso y otros parámetros técnicos. Actualmente se exige cumplimiento y responsabilidad con el ambiente en el cual se inserta y con el cual se relaciona, por lo que la sostenibilidad y el grado de idoneidad con el entorno social, ambiental, animal y empresaria es indispensable

El sector porcino español lleva años aplicando nuevas tecnologías de alimentación de precisión y de prácticas de manejo que aumenten la calidad de vida de los animales. Un ejemplo es CONFORTERMIA, un sistema de climatización sostenible eficiente que desciende la temperatura hasta los 22ºC - 26ºC en verano en las zonas de maternidad, así consigue que las madres no sufran de estrés térmico y, a la vez, mantiene el calor en las placas de calefacción a 37ºC durante las primeras semanas en las que el lechón necesita esa temperatura. Disminuye el estrés térmico, mejora su alimentación y, por tanto, su producción de leche mejora y en consecuencia el peso de la camada. Todas las instalaciones con Geotermia Porcina ya sean con PURITERMIA o Geotermia horizontal pueden adaptarse para proporcionar la CONFORTERMIA.

Según Bruno Jiménez, gerente de ISBRAN, los principales beneficios de la CONFORTERMIA son la mejora del bienestar animal y, en consecuencia, de la salud animal porque emiten menos purines, respiran un aire de mayor calidad, la propagación de virus y otras enfermedades se reduce notablemente y el estrés animal es menor; un notable ahorro energético del consumo en ventilación y también de la potencia contratada y una producción porcina de mayor calidad con consumos de agua y pienso adecuados gracias a la climatización que permite un descenso térmico en las salas e interior de las naves. La CONFORTERMIA es un sistema de climatización sostenible y eficiente que cumple con la normativa y beneficia tanto al ganadero, como a los animales y al propio entorno.

La CONFORTERMIA que ofrece ISBRAN en las granjas de madres y destete está basada en la Geotermia Porcina. En la actualidad, las instalaciones de Geotermia se realizan con captación horizontal y siempre que se pueda cuando se construya la granja o amplíen las naves. Aprovecha el circuito de agua fría al proporcionar el frescor necesario en el ambiente de las salas, una climatización y una eficiencia energética que repercute en la salud animal, ahorro energético y temperatura confort a las madres (15-20 ºC) reduciéndose su mortandad durante los golpes de calor o temperaturas elevadas.

La innovación en este sector exige una visión integral y ha de darse desde los cuatro pilares que sostienen la producción animal: el manejo y las instalaciones, la genética, la sanidad y la nutrición. En el porcino existen intangibles de gran valor que generan riqueza y puestos de trabajo en el medio rural, la vinculación con el entorno, el bienestar animal, la sostenibilidad y la aportación de una carne segura, de excelente calidad, con una fuerte inversión en I+D+i tanto en la producción como en la industria.

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

