​As bestas y Apagón, ganadoras de los 28 Premios Forqué La presencia de Verónica Forqué ha sido una constante durante la gala, con intensos recordatorios por parte de actores y diferentes participantes Redacción

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:46 h (CET)

As bestas se alza con el galardón al Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación en los 28 Premios José María Forqué, y Apagón con el reconocimiento a la Mejor Serie de Ficción. Además, ambas producciones han conseguido un segundo premio: el de Mejor Interpretación Masculina para Denis Ménochet por su papel en As bestas y el de Mejor Interpretación Masculina de Serie para Jesús Carroza por Apagón.



De esta manera, la película de Rodrigo Sorogoyen, escrita por el propio director junto a Isabel Peña y producida por Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos Entertainment A.I.E., Le pacte, RTVE y Movistar+ se convierte en una de las protagonistas de la noche gracias a sus dos reconocimientos: a la Mejor Película de Animación y/o Ficción y a la Mejor Interpretación Masculina para Denis Ménochet, que procuró hacer lucir su mejor español tras agradecer el premio. Este thriller rural en tierras gallegas sigue sumando reconocimientos desde su estreno en el Festival de Cannes, deslumbrando por igual a público y crítica.

La gran fiesta del audiovisual realizada en Palacio Municipal de IFEMA Madrid presentada por Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel y retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play, también premió a Apagón, serie de Movistar+ y Buendía Studios que adapta el podcast homónimo. La antología coordinada por Fran Araujo, que cuenta con Alberto Marini, Alberto Rodríguez, Isa Campo, Isabel Peña, Isaki Lacuesta, Rafael Cobos, Raúl Arévalo y Rodrigo Sorogoyen en el guion y dirección de sus cinco capítulos, inscribió su nombre en dos ocasiones en el palmarés de los Forqué al conseguir los galardones a la Mejor Serie de Ficción y a la Mejor Interpretación Masculina en Serie para Jesús Carroza, quien agradeció al público, “que sigue permitiéndome dedicarme a esto”.

En el apartado actoral, Laia Costa subió al escenario para recoger el galardón a la Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en Cinco Lobitos (Sayaka Producciones S.L., Encanta Films S.L.U., Buena Pinta Media S.L.U., RTVE, ETB, Orange TV). Costa, que ha conseguido su primer Forqué en su primera nominación con la interpretación de una mujer que se enfrenta a la maternidad, los cuidados, el desarraigo y el duelo, destacó el magnífico año del cine español: “Hoy es siempre todavía y este año es hermoso, compañeros”. Además la cinta se ha alzado con el Premio al Cine y Educación en Valores, un galardón que la directora Alauda Ruiz de Azúa agradeció especialmente: “Es muy emocionante recibir este premio de quienes sacan adelante las historias”.

Mónica López cerró la nómina de premios a la interpretación llevándose el Forqué a la Mejor Interpretación Femenina, que Jorge Coira recogió en su nombre, con su primera nominación por su papel en la serie Rapa (Movistar +, Portocabo), con lo que el thriller de Jorge Coira y Fran Araujo que explora los efectos del asesinato de la alcaldesa de un pequeño pueblo gallego, apunta su nombre en el palmarés de los premios de la industria audiovisual española.

La presencia de Verónica Forqué ha sido una constante durante la gala, con intensos recordatorios de El Consorcio, quien tuvo unas palabras para la actriz, “una magnífica persona”, o Ana Torroja, que destacó este homenaje a “un alma libre que quiso volar antes de tiempo”, a los que se sumaron las emotivas palabras de Antonio Resines y Silvia Abascal, cercanos amigos de la intérprete. Por su parte, el productor Eduardo Campoy recordó a José María Forqué, de cuyo nacimiento se cumplirán cien años este 2023.

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ DE CASTRO RECIBE LA MEDALLA DE ORO

Enrique Cerezo fue el encargado de entregar la Medalla de Oro, premio honorífico que EGEDA concede anualmente para reconocer la labor de profesionales de la industria, a José Luis Bermúdez de Castro. Cerezo alabó la trayectoria y el trabajo del productor, que ha trabajado con Sergio Leone, Mariano Ozores, Fernando Fernán Gómez, Javier Aguirre, Eloy de la Iglesia y muchos otros, en más de un centenar de películas y que ha contado en sus producciones con intérpretes como Concha Velasco, Carmen Maura, Lina Morgan, Analia Gade, Angela Molina, Nadiuska, Pajares, Esteso, Martes y 13, José Sacristán, Arturo Fernández o Antonio Ozores.

Por su parte, el homenajeado expresó su agradecimiento al recibir la Medalla de Oro y la importancia que ha tenido para él “la infinidad de premios” que ha vivido con las películas en las que ha participado: “El premio ha sido ver reír o llorar al público que ha pagado su entrada y decide manifestarse”. El veterano productor, que “si mil vidas viviera, mil veces las dedicaría a esta profesión”, también tuvo un mensaje para sus colegas más jóvenes: “No cejéis en vuestro intento: perseverad. El cine, si lo hacéis con amor, os recompensará. No lo dudéis, no tiréis nunca la toalla”.

Argentina, 1985 (La unión de los Ríos, Kenya Films, Amazon Studios, Infinity Hill, Prime Video), cinta dirigida por Santiago Mitre y escrita por Mariano Llinás que aborda los históricos procesos judiciales tras la dictadura argentina, fue la galardonada como la Mejor Película Latinoamericana del Año. El premio al Mejor Largometraje Documental lo recibió el equipo de Labordeta, un hombre sin más (Urresti PC S.L., Un hombre sin más A.I.E., Aragón TV), que, con las palabras de Gaizka Urresti, co-director y productor de la cinta, agradeció el reconocimiento recordando, precisamente, al también director y productor José María Forqué a las puertas del centenario de su nacimiento. Paula Labordeta, codirectora del documental, celebró emocionada el Forqué recordando a su padre: “No sé si cantar, bailar, reír… Estéis donde estéis, seguiremos luchando”. Finalmente, el premio al mejor Cortometraje Cinematográfico se lo llevó Cuerdas, obra de Estíbaliz Urresola producida por Sirimiri Films S.L., Gariza Produkzioak S.L., Katz Estudio S.L. y EITB.

Presentada por Adrián Lastra y Esmeralda Pimental, la gala de los Premios Forqué recreó el famoso Atraco a las tres comandado por José Luis López Vázquez. Además, contó con las voces de Abraham Mateo, que interpretó Quiero decirte, Ana Torroja, que deleitó al público con Cruz de navajas, y El Consorcio, quienes amenizaron la velada con un emocionante medley de temas como El vendedor, Eres tú, Tómame o Amor de hombre, así como con la actuación del presentador Adrián Lastra, que, junto a Clara Alvarado, realizó un sentido homenaje al recientemente fallecido Pablo Milanés, padre de la Nueva Trova Cubana, versionando el clásico Yolanda.

La noche tuvo también inesperados protagonistas: a los jóvenes de Fundación Prodis, una institución sin ánimo de lucro que lleva más de veinte años apoyando a personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral. Además de asistir a la gala, estos espectadores de lujo protagonizaron otro de los momentos de la velada al desfilar por la alfombra roja de los Forqué junto a otros invitados de los premios, posando en el photocall que los premios y Prodis dispusieron para tan especiales estrellas.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual y cinematográfica española, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones españolas por sus valores técnicos y artísticos.

