Betis Baloncesto-Rio Breogan Victor Diaz

@VictorVictoris3

sábado, 17 de diciembre de 2022, 18:52 h (CET) El Betis comenzó fuerte, como suele hacer en muchos partidos en casa. Kurucs, muy acertado en el primer cuarto con tres triples, BJ Johnson y Gerun pusieron el 7-0 de inicio, contrarrestado, no obstante, en menos de un minuto por los lucenses con su arma predilecta, el triple. Uno de Momirov y otro de Bamforth, más una canasta anterior de Happ, colocaron el 7-8.

La igualdad se mantuvo hasta los instantes finales del primer parcial, en el que el Breogan comenzó a tomar la delantera. Primero un triple de Momirov; y luego gracias a una antideportiva cometida en ataque por Kurucs sobre Nakic, que faltó el canto de un duro para que fuese descalificante.

Aquella fue la primera decisión, esta vez con acierto, que tomaron los tres colegiados quienes, desde entonces, comenzaron el habitual concierto de pito contra los de verdiblanco que suelen ofrecer los tríos arbitrales que acuden a San Pablo. Y esta vez, además, dirigidos y capitaneados por un sospechoso habitual de estas tierras desde los tiempos del CB Sevilla como lo es Juan Carlos García González. Así Breogán lo tuvo un poquito más fácil.

El segundo cuarto comenzó con la lesión de Báez, quien se tuvo que retirar aquejado posiblemente de su rodilla, otra vez, en una acción fortuita. Pinta mal la lesión de un jugador que no tiene suerte con su rodilla derecha en lo que llevamos de temporada.

En el Betis fue Shannon Evans quien comenzó a tomar el mando de las operaciones en ataque, con acciones inverosímiles ante la casi nula aportación ofensiva del resto de exteriores. Más coral, aunque sin ningún alarde y sin despegarse en ningún momento de los béticos, el Breogan llegó a tener siete puntos de renta (30-37) antes de una última reacción final del equipo de Casimiro.

Al descanso se llegó con 37-39 pero con el hándicap para el Betis de una técnica señalada a BJ Johnson III por García González, después de que el jugador norteamericano protestara, en la retirada a los vestuarios, una posible falta sufrida en la última acción de la primera parte, y obviada por los colegiados.

Bamforth, no obstante, no aprovechó el correspondiente tiro libre a la vuelta de vestuarios y el choque se reanudó tal y como finalizó en el segundo cuarto.

55- BETIS BALONCESTO: Evans (9), Bertans (8), Johnson (8), Kurucs (2), Gerun (4) -cinco inicial-, Cvetkovic (9), Hill (8), Almazán (-), Tsalmpouris (5), Báez (2), Sylla (-) y Pozas. 73- RIO BREOGAN: Williams-Goss (4), Musa (7), Deck (10), Cornelie (7), Tavares (9) -cinco inicial-, Causeur (5), Abalde (2), Hezonja (9), Sergio Rodríguez (10), Poirier (8) y Ndiaye (2). PARCIALES: 16-23, 10-16, 11-14 y 18-20. ÁRBITROS: Calatrava, Sánchez Mohedas y Martínez. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Novena jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4.364 espectadores.

