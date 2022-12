​Dos niñas murieron injustamente en Mislata por múltiples fallos en la feria

Hoy empiezo a colaborar en Diario siglo XXI para poder hacer llegar a la sociedad las noticias importantes. El primer artículo que voy a publicar en esta sección, será sobre el trágico accidente ocurrido en Mislata durante el pasado mes de enero en el que perdieron la vida Vera (4 años) y Cayetana (8) en un ruinoso hinchable situado en la ubicación de la plaza de la libertad cuyo ayuntamiento todavía no ha explicado los motivos del cambio respecto a la anterior ubicación de la feria. Resulta sorprendente la falta de seguridad de toda la feria de Mislata a la vista de que ni el feriante ni el ingeniero ni el ayuntamiento de Mislata, hicieron simplemente su trabajo lo que cualquiera de todos, podía haber evitado a mi entender la situación acontecida que también dejó heridos a muchos otros niños.





Un hinchable que tenía las cuerdas rotas, faltando un montón de anclajes y, en definitiva, una chapuza de libro supervisada por un ingeniero desde su despacho en Elche puesto que la geolocalización del teléfono móvil lo sitúa allí el día que dijo que había comprobado las atracciones in situ en la feria de Mislata, aunque dice que se olvidó el móvil en Elche lo que tendrá que decidirlo la justicia, pero no hay quien se lo crea puesto que tampoco tenía ni idea de preguntas básicas que se hicieron durante su declaración en sede judicial. El proyecto municipal tan siquiera se respetó montando a un montón de metros del lugar asignado y me pregunto si el concejal de fiestas no fue a la feria y el técnico municipal ahora investigado tampoco hizo su trabajo. El feriante reconoce en sede judicial que no suele tener trabajadores contratados, pero es imposible que controle él solo las atracciones que están a su nombre como corroboran un montón de testigos que describen a una persona de origen magrebí que estaba a cargo de la atracción y se volcó en ayudar a los niños que habían quedado atrapados, pero esta persona ha desaparecido y me imagino que el feriante le diría los motivos por los cuales debería desaparecer inmediatamente y según un testigo cercano a la plaza de la libertad, eran más de 10 empleados inmigrantes que dormían hacinados en caravana y de ser así, ninguno de todos consta dado de alta en la seguridad social.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

La policía del grupo de homicidios hizo un amplio trabajo que fue dirigido al juzgado de instrucción 4 de Mislata en el cual se tomó declaración a las familias y a los investigados que eran el dueño de la atracción, su suegro como responsable de los permisos de la feria y el ingeniero que podía haber certificado una feria con graves deficiencias desde Elche ya que sólo con que hubiese hecho su trabajo, esto no hubiera ocurrido puesto que, aunque hubiera estado de verdad en el pueblo, ha certificado una atracción que ni siquiera respetaba el proyecto municipal y tenía graves deficiencias.

Tras el informe de un perito judicial, el ayuntamiento de Mislata comienza a ser señalado y el técnico municipal tendrá que pisar los juzgados el próximo mes de enero en calidad de investigado puesto que el ayuntamiento desde el principio ha escondido la cabeza evitando responder si funcionaba el anemómetro y por qué si funcionaba compró otro a los pocos días o si nadie alertó de las fuertes rachas de viento a pesar de que sí que había alerta meteorológica ese día. Otras cuestiones también como la falta de supervisión de la feria y muchas más cuestiones importantes, pero lo único que hizo el ayuntamiento fue un minuto de silencio para la foto y reprochar en un pleno que el alcalde se acostó tarde ese día por estar con las familias que sea verdad o no, es bastante miserable reprochar esto.

NO ES EL PRIMER ACCIDENTE DE LA FERIA DE MISLATA

Increíble pero cierto, en 2017 Víctor sufrió en la feria de Mislata una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso en otro hinchable que montó en la feria de Mislata y según el ayuntamiento, no constaba en la lista de atracciones que había suministrado la feria y el niño cayó de una altura considerable. ¿Esa es la supervisión que hace el ayuntamiento de Mislata montando una atracción supuestamente fantasma en el pueblo y no enterándose nadie?. Otro caso que de verdad es rocambolesco y la familia de Víctor presentó una denuncia, pero el juzgado de instrucción 1 de Mislata dio carpetazo con sobreseimiento provisional sin investigar absolutamente nada ya que la familia volvió a la feria y la atracción ya no estaba. Ante esta injusticia, presentaron una demanda civil contra el ayuntamiento de Mislata que tampoco ganaron ni en la vista ni en el recurso de apelación puesto que no se había podido acreditar que el hinchable no funcionará correctamente porque el feriante huyó a los 20 minutos de producirse el accidente. Otro caso muy raro que señala al ayuntamiento de Mislata que prefiere callar.

LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS

Precisamente, yo he trabajado con la empresa del hinchable accidentado "MARAVILLAS MONTE RUBIO" y en este caso, fue en un puesto de comida rápida sufriendo todo tipo de gritos, trato inapropiado y haciendo más horas de la cuenta, pero encima cuando vi la vida laboral, pude comprobar que la persona me había asegurado simplemente los días sueltos que venía la inspección del trabajo y había estado sin asegurar durante ferias enteras sin saberlo y me ha llegado hasta a dar 3€ en la feria de la Alameda. No pude denunciar el caso ante la justicia puesto que los feriantes no quisieron testificar y ya no quise molestar a todos los amigos que me vieron al menos en las ferias de Valencia trabajar durante jornadas interminables. La última relación que tuve con unos feriantes, tuve que romperla yo mismo por la obsesión en defender lo indefendible y las coacciones tras aparecer yo en un programa de televisión denunciando las condiciones laborales con la anterior empresa y diciendo la verdad, que en el sector de las ferias hay este tipo de precariedad en algunos puestos les guste o no les guste. Son personas que nunca suelen atender a razones ya que en la última atracción trasladaba las quejas que me decía la gente mientras yo estaba disfrazado de un personaje ya que ponían música pornográfica en una atracción infantil lo que es del todo inapropiado, pero me respondieron ni cortos ni perezosos que en su atracción ponían la música que le salía de los cojones.

EL CONCEJAL DE FIESTAS

La familia de Vera, representada por el abogado Jorge carbó, volvió a pedir recientemente la imputación del concejal de fiestas por su presunta responsabilidad en el suceso que se cobró la vida de su hija y otra niña puesto que el informe pericial señala al ayuntamiento de Mislata y considera que tienen absoluta responsabilidad en lo que ocurrió. Pedro Javier Gil, representa a la familia de Cayetana y tuvo también unas palabras a las puertas del juzgado cuando se le tomó declaración a los investigados en su momento: "el tema de los anclajes va a ser muy importante y presuntamente se está mintiendo en quien estaba responsabilizado de la atracción o en el tema del ingeniero que según la geolocalización del teléfono móvil nunca estuvo en Mislata comprobando las atracciones". Por su parte, Raúl Vidal es el abogado que representa a los feriantes que no ha hecho declaraciones a ningún medio de comunicación salvo Zoom Apunt en el cual se le vio muy nervioso y se contradijo con sus propios clientes y ahora lo explico.

La policía pudo comprobar como la sangre de Vera estaba limpiada y el feriante era el único que estaba dentro del perímetro de seguridad y cuando fue preguntado dijo con toda su cara que habían sido los empleados del samur lo que se contradice con lo que su abogado dice textualmente en el programa: "NO SABEMOS SI ESO OCURRIÓ Y SI OCURRIÓ QUIÉN LO HIZO" lo que ya demostraría que uno de los dos nos quiere tomar el pelo y por otra parte, la declaración de la madre de Vera en sede judicial es dura y contundente: "la última vez que vi al feriante fue cuando mi hija estaba en el suelo desangrándose, lo que hizo fue coger una muñeca que la había tocado en la tómbola y volverla a poner en venta". En el programa y medios de comunicación, el ayuntamiento de Mislata no ha querido dar explicaciones ante un suceso tan grave y ya decía un antiguo refrán que el que calla otorga.

EL CASO LLEGÓ AL PLENO DE MISLATA

Tras la citación judicial al técnico municipal del ayuntamiento, Compromís y Vox pidieron en el pleno responsabilidades políticas por la tragedia sucedida de la cual llevan casi un año sin dar explicaciones. Alguna de las cosas que pedían era la investigación de los hechos, dimisión del concejal de fiestas y la reprobación del alcalde Bielsa por su responsabilidad como máximo dirigente de Mislata, pero no salió adelante puesto que el PSOE evidentemente votó en contra puesto que es el partido que gobierna Mislata y la sorpresa es que el concejal de ciudadanos que ha pasado por todos los partidos, tuvo una defensa vergonzosa del gobierno municipal calificando el suceso de accidente por una racha de viento imprevisible lo que se desmonta por la vía rápida con todas las pruebas que tenemos hoy en día y estas declaraciones suponen una irresponsabilidad política y una falta de respeto a las familias rotas por el dolor. Tan siquiera, pidieron el plan de autoprotección entre muchas otras irregularidades que iré difundiendo en este medio.

CONCLUSIONES



Puedes montar un hinchable sin respetar el proyecto municipal, con empleados fantasmas que no están dados de alta, un hinchable en condiciones lamentables, con la firma de un colega ingeniero, sin que el ayuntamiento tome medidas y por si era poco, con casi 10 años de baja fiscal. Por el momento, están imputados los feriantes y el ingeniero a la espera de ver qué pasa en la declaración del técnico municipal y si se suma el concejal de fiestas que quiere aferrarse al cargo siendo el cuñado del alcalde cuyo ayuntamiento encima, no hace más que generar titulares en la prensa de las mejores fiestas del mundo y no dedicando nada al peor suceso de la historia de Mislata. Es muy triste, pero por mucha condena que haya para los responsables, Vera y Cayetana nunca van a volver a vivir sus vidas ni a sus familias se les va a compensar tanto dolor por lo que lo único que podemos hacer, es difundir para que nadie más tenga que pasar por esto y las ferias de atracciones sean seguras y los ayuntamientos hagan su trabajo supervisor como hizo el de Burjassot en el que los feriantes intentaron montar su feria después del suceso.

Este primer artículo, viene pisando fuerte y precisamente, mis colaboraciones en este medio serán para dar voz a todas las injusticias que especialmente afecten a la infancia o maltrato a los animales e intentaré estar en los juzgados de Mislata el día que declara el técnico municipal para publicar aquí y en otro medio que colaboro, lo que se valla sabiendo al respecto.