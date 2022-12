El robo del laberinto Bitácora de Futuro Bayardo Quinto Núñez

jueves, 15 de diciembre de 2022, 09:36 h (CET) Las aves atacan y ocupan el laberinto de la vida. Hubo en estos tiempos un laberinto que albergaba infinidades de aves exóticas, unas románticas, otras soñadoras, que volaban alto, pero que no podían salir, ese fue su castigo por el ROBO DEL LABERINTO, a pesar que gozaban las orgías entre ellas, en realidad no eran felices, se celebraban cultos entre ellos, profesaban ritos y se escondían en sus alas Pero hubo un día, en que una pequeña hormiguita india, inteligente y astuta, intentó penetrar al laberinto, para formar parte de los habitantes de este, quería conocer sus costumbres, y sobre todo ver si en medio de tanta riqueza vivían felices, a como se les podía ver desde afuera.

La hormiguita pasó mucho tiempo observando desde la puerta el modo de vida de las aves exóticas, y comprendió al fin, que no era nada astuto juntarse con ellas, pues, descubrió que a pesar del plumaje tan hermoso que estas aves tenían, eran egoístas, envidiosas y capaces de destruir al hermano con tal de sacar ventaja, entonces, la hormiguita comentó: "En medio de mi pobreza material, y en comparación con esas aves soy feliz, porque los logros que he obtenido son a base de sacrificios, así que, prefiero estar observando desde afuera el laberinto y continuar libre, porque la libertad llena todos los vacíos.

La hormiguita les dice: "ADIÓS AVES DIVERSAS", no para siempre, estaré presente observándolas y aprendiendo de su rapiña, para no cometer injusticias en contra de los buenos soles. Nunca se van a liberar, porque tienen preso el corazón. Luego se fue a buscar a sus amigos y les comentó lo que había sucedido.

-No se preocupe, algún día con sus esfuerzos propios será de aquellos que la historia no olvidará -le dijo la hormiguita amiga.

-Claro, usted tiene que seguir adelante y demostrar que sus ideas, pensamientos son más puros que los de esas aves exóticas y que tienen más valor ante la historia y que es un ganador y no perdedor-expresó la hormiga anciana.

-Está bien, seguiré adelante pensando y pensando, en todo caso no busco privilegio o emolumento alguno, sólo pretendo aportar para el bien común-contestó la hormiguita agraviada.

*Obra extraída de mi libro Urna de ideas, publicada en 1999*

