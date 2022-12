Trópico de Letras, la radio que bate récords de audiencia

“El poder de la radio no es que le hable a millones, sino que le habla de una forma íntima y privada a cada uno de esos millones”, Hallie Flannigan.





Y así mismo ocurre en Trópico de Letras, un programa de radio que apenas cumple su primer aniversario en este mes de diciembre y ya bate récords de audiencia tanto a nivel nacional como internacional.

Trópico de Letras es un programa de Radio Cómplices en Murcia (España) regentado por Fernando Rodríguez y dirigido por Ana Cecilia Chávez Zavalaga, poeta peruana residente en Baden-Baden (Alemania). Autora de tres libros “Tiempos de esperanza”. “Para ti” y su último trabajo este año “Esencia”. Integrante de la Sociedad de las Artes y Los Sentidos de la Mujer y Poder, en España. Y Toni Garcia, codirector de Trópico de Letras, poeta nacido en Valencia en 1977 con raíces albaceteñas, cursó formación jurídica y en la actualidad desempeña su labor en una editorial jurídica. Nos confiesa ser un apasionado de la literatura, la agricultura, la cocina y el ajedrez. Actualmente se halla en proceso de publicar su primer libro.

El gran amor y el enorme compromiso que comparten tanto Ana Cecilia como Toni por la poesía y la cultura en sí, ha provocado que cada vez sean más los adeptos que sintonicen, el primer y tercer miércoles de cada mes con este programa, que va más allá de difundir el arte y la cultura de toda una generación.

Por su programa trascienden las voces de muchos escritores, poetas y artistas, que no solo tienen la oportunidad de emerger sus obras y poder difundirlas a un público más extenso, sino de presentarse a sí mismos de una forma más humana e íntima a lo que en realidad ofrece muchas redes sociales u otros medios.

La gran dinámica y versatilidad de su programa, son algunos de los factores que han ayudado a su crecimiento y popularidad junto a las entrevistas, que son muy emotivas y didácticas en su totalidad; sin olvidar la gran interacción y participación del oyente a través del chat que ofrece la radio, el cual es animado en todo momento a enviar su poesía.

Trópico de Letras es una radio que transmite una gran dosis de motivación, sensibilidad e inspiración y va dejando en cada uno de sus programas una huella indescriptible e inmensa.

Hoy, desearía subrayar y reivindicar la gran labor que realizan; a su esfuerzo, y a su total entrega y dedicación sin ánimo de lucro, por llevar la cultura de toda una sociedad al lugar que se merece y corresponde, y manifestarles así toda mi admiración. Ha sido un placer para mí llevar a cabo esta entrevista, y ser partícipe de todo el entusiasmo que derrochan sobre este pilar tan fuerte y enriquecedor como es la poesía, a través de su programa de radio.



Ana Cecilia ¿Cómo surgió la idea de crear este programa de radio? Aproximadamente un año antes de que naciera Trópico de Letras, el director de Radio Cómplices en Murcia, Fernando Rodríguez, me preguntó si estaba interesada en tener un programa de radio una vez por semana; en esos momentos no estaba segura y le dije que me diera tiempo, en el ínterin conocí a través de Twitter, a Toni García, desde el inicio hubo química, aprendí mucho de él y me introdujo en el mundo Twittero.

Al ver la química y la complicidad que compartíamos pensé que sería un compañero perfecto para dirigir el timón de un programa radial. Se lo propuse, y decidimos navegar juntos en una balsa que estaría llena de poesía.

Es así como después de conversar y madurar el concepto del programa, nace Trópico de Letras, bautizado así por Toni, y junto con Trópico de Letras nace TOCE; Toni y Ceci.

Toni, ¿cuál es el objetivo principal de vuestro programa? El programa tiene un objetivo claro, dar voz a aquellos poetas, escritores, artistas, que no tienen repercusión en los círculos mediáticos predominantes o en las grandes editoriales. Se trata de dar lugar a todo el universo artístico, literario y especialmente el poético por descubrir.

Otra motivación es hacer llegar la poesía y la literatura en general de otro modo al oyente, de una manera profunda, divertida, espontánea, lejos del arquetipo de programa aburrido, para expertos. La tercera es convertir al oyente en colaborador, mediante el chat, mediante los audios poéticos con los que puede colaborar.

La Cultura es un patrimonio de todos y para todos, no para un grupo de elegidos ; todos podemos y debemos colaborar en ella. Existe una libertad de expresión absoluta, y la verdad de cada entrevistado y cada oyente- colaborador. Eso es Trópico de Letras, la vida contada desde la poesía.

Ana Cecilia ¿Cómo es la realización de cada programa antes de que llegue al oyente? Por lo general tenemos entre nuestros entrevistados a escritores y poetas, antes de que el programa salga al aire, nosotros tenemos una reunión previa con cada uno de nuestros entrevistados (as), hemos leído sus obras y a través de esta conversación tratamos de conocer al artista y a la persona que se esconde detrás de sus letras.

Esto nos permite abordar temas de distinta índole (social, político, cultural, actualidad… ), lo que hace de nuestras entrevistas una mixtura de información y arte ; el oyente no oye solo un nombre y apellido, sino a un ser humano que siente, piensa, y se da a conocer a través de la entrevista.

Toni, ¿Cuánto suele durar cada programa? ¿Cuáles son sus directrices? En principio dos horas, pero en realidad se instaura como un programa de dos horas y media, así lo demuestran los podcast, en realidad pasa en un suspiro. Las directrices son claras, excepto en algún programa especial de un determinado autor, se entrevistan a dos invitados, uno en la primera hora, y otro en la segunda, con lecturas en directo, con vivencias, reflexiones, humor, lágrimas…, y así nos presentan sus libros.

Entre ambos invitados, hay una sección intermedia de alrededor de veinte minutos, los primeros miércoles de cada mes Lux Mariposa y los terceros de La buhardilla de Emilio. En ellos se habla de la poesía de Redes Sociales, y los responsables de cada sección, Luz Chamorro y Emilio Bravo recitan los poemas más destacados de dinámicas literarias de Twitter o Instagram, y cuentan anécdotas culturales, de historia, etimología, además de actualizar actividades de autores que han pasado por el programa, eventos de interés, cultural, etc., y traen preguntas que se realizan en directo en el chat para nuestros invitados.

El programa siempre cierra con los audios poéticos- eróticos de exquisita elegancia en la sección de Trópico de Canela. La interacción es el pilar de nuestro programa.

Cada vez son más las personas que oyen el programa y participan en el chat, ¿Cuántos países participan en cada transmisión, Ana Cecilia? Efectivamente como bien expresas cada vez se unen más países a nuestra audiencia, países de Sudamérica, Centroamérica, y del norte de América, España, Alemania, Italia, Suiza, Gibraltar, Canadá entre otros y para nuestra grata sorpresa en nuestro último programa fuimos escuchados por Rusia e Irán. Cada vez se suben más tripulantes a la balsa de Trópico de Letras.

Dime Toni, ¿cómo ha sido vuestra experiencia trabajando juntos? ¿Qué ha significado para ustedes Trópico de Letras? Unas de las experiencias más bellas y enriquecedoras de mi vida. Hemos reído, hemos llorado, hemos sentido rabia con las injusticias, admiración con la valentía de cada invitado, hemos hecho grandes amigos, y el trabajo con Cecilia ha sido un deleite en todo momento.

Trópico de Letras es una de las grandes ilusiones de mi vida, y una fuente de pasión y de felicidad para nuestros oyentes. Así nos lo hacen llegar tras cada programa.

Ana Cecilia, ¿Cuál fue tu momento más emotivo? Para mí, el momento más emotivo fue celebrar mi cumpleaños en la radio, compartir con los oyentes esa noche, me llenó de emoción. La sorpresa que me tenía preparada Toni, junto contigo y con John Adam Mascarenhas (músico, compositor). Esa noche no solo tuvimos el placer de tenerte con nosotros presentando tu poemario “Latidos” sino también a John A. Mascarenhas quién cantó una canción para mí. Si bien todos los programas son una maravilla, esa noche fue personalmente muy especial para mí.

¿Cuál es vuestro deseo para este año nuevo? ¿Habrá cambios, Toni? Lo primero destacar Teresa, que radio cómplices es una radio sin ánimo de lucro, que vive de donaciones, que tanto Cecilia, Fernando, director del medio como yo, trabajamos por amor al arte literalmente y por amor a la radio y a nuestros fieles oyentes y a los que estén por llegar.

Cualquier interesado en realizar donaciones puede hacerlo en la Web del medio a cambio de un patrocinio, en los programas no hay publicidad directa, y ello nos permite no deber nada a nadie y eso redunda en la libertad absoluta de información y de opinión.

Yo para el año nuevo pido que la vida nos permita la salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amamos y que cada día más personas se enamoren de la poesía , de la cultura, y comprendan que es la magia que nos llevaremos al otro barrio…, el sentir, el volar, el animarnos a crear arte.

Con respecto sí habrá novedades, hemos introducido las secciones de Emilio y Luz, y tengo en mente otra que no dejará a nadie indiferente, pues tratará del papel de las redes sociales en nuestro mundo, y cómo el postureo está cambiando a la sociedad en su más profundo ser por una de las personas que más brillantemente lo ha analizado en estos últimos años, hasta aquí te puedo contar. No te quejes Teresa que no te damos exclusivas. Además se está cocinando un programa muy especial y único para la presentación de nuestros mellizos, ahora te desgranará Cecilia el asunto.

Trópico de Letras cumple un año ¿Tenéis pensado realizar algún programa especial? ¿Nos podéis adelantar algo Ana Cecilia? Definitivamente querida Teresa, el 21 de diciembre tendremos un programa especial, será una noche espectacular con invitados de primera y algunas sorpresas más. Pero hay algo más, Trópico de Letras verá nacer a su primogénito, fue un embarazo doble y dos bebés literarios están por nacer. TOCE se anima a anunciar el nacimiento de sus bebés, y si todo marcha bien como esperamos a finales de enero o febrero estaremos presentando en conjunto a nuestros pequeñines, juntos…, ¡sí! …, por primera vez Toni y Cecilia estarán en vivo en Valencia realizando transmisión directa del paquete de Trópico de Letras, TOCE; a través de Radio Cómplices.

Si alguien desea contactar con ustedes para una entrevista o para enviaros algún poema recitado, ¿a través de qué medio podría hacerlo? En redes sociales a través de Twitter @tonigar36610033 @Anazavalaga, en Instagram Toni_garcia8677 y acmasae2. En la maravillosa web de Ceci www.ceci-poesía.com o en mi blog romancerobohemio.wordpress.com

Para escucharnos en directo cada primer y tercer miércoles de cada mes a partir de las diez de la noche hora española y con acceso al chat solo habría que hacer click aquí, https: radiocomplices.es/?page_id=5095