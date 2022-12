Señores diputados… la historia hablará

La HISTORIA hablará y, cuando la escuchemos, lloraremos al contemplar los nuevos ricos, las nuevas élites, las mismas coordenadas... sólo han cambiado los pobres, los parados, los desubicados, los engañados...



La HISTORIA siempre habla y la desgracia, que envuelve al pueblo llano, CALLA... CALLA... y CALLA...

La HISTORIA nunca miente... mienten los que la escriben, asegurándose SU FUTURO...

Cuando la cobardía, individualizada en cada una de las poltronas políticas, es capaz de hacer un RENTING de su propia conciencia... la DEMOCRACIA desaparece en manos de un populismo que paga con dinero público, pero sin producir MALVERSACIÓN...

CIENTOS DE POLTRONAS SEÑORIALES, podridas, APOYAN lo que jamás en su familia consentirían. España troceada ya no será una NACIÓN sino una serie de CORTIJOS TERRITORIALES, compuestos por clanes, castas e intereses partidistas.

El PUEBLO hace mucho que no cuenta... que no habla... que vive para llegar a fin de mes... El PUEBLO no llora, en su impotencia, sólo recibe clases de desprecio.

Creímos en la CONSTITUCIÓN, pero hemos visto como se vende por fascículos quiosqueros... Cada semana un tema, cada mes un capítulo y cada año una parte... Su precio la vergüenza personal y familiar... “POR TREINTA MONEDAS”... La HISTORIA se repite con una gran diferencia, hoy no hay UN JUDAS... HAY CIENTOS...

Cuando la conciencia se disfraza con billetes... las INSTITUCIONES se convierten en BANCOS personalizados... Ya conocemos los nombres, son muchos y muy variados...