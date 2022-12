OléOlá: un viaje al corazón del flamenco para esta Navidad

La Navidad es época de reuniones, de cenas y reencuentros. OléOlá, el espectáculo flamenco cuya segunda temporada es ya una de las citas ineludibles de Madrid, es una de esas experiencias que se recuerdan para siempre, lo que lo convierte en una opción perfecta para estas fiestas, así como en el regalo ideal de estas navidades (disponible en https://oleolashow.com/tarjeta-regalo). De la mano de una de las mayores coreógrafas de las últimas décadas, Cristina Hoyos, OléOlá es un espectáculo de tres horas que recorre la historia de la cultura y la expresión de la cultura flamenca.



Ideado como una experiencia inmersiva en torno al flamenco, OléOlá aúna todas las expresiones del género, desde el baile hasta el cante y el toque, en un viaje que recorre las raíces del género y su intercambio con otras música, a este y al otro lado del atlántico. Con la dirección escénica de José Carlos Plaza, OléOlá invita a un viaje a través del tiempo y de la tradición, con un innovador aporte visual que acompaña al espectador durante el trayecto.

Como buen viaje a través de los sentidos, OléOlá también se disfruta mediante el gusto. Acompañando al espectáculo, un menú basado en los productos típicos de la tierra que vio nacer el flamenco descubre al asistente los sabores y las texturas de una tradición cultural con vocación global.

Esta Navidad, OléOlá nos propone un viaje al corazón del flamenco

SOBRE OLÉOLÁ

Somos una experiencia de alma flamenca, que va un paso más allá y te redescubre lo mejor de nuestra cultura y gastronomía, convirtiendo cada instante en un momento de celebración. En OléOlá, realizamos un viaje por el mundo del flamenco, recorriendo el mar, la ciudad y por supuesto, el corazón de este maravilloso arte: los tablaos. Durante nuestro viaje, redescubrimos las Guajiras y las Alegrías, celebrando el hermanamiento entre la música andaluza y sudamericana, a través del cante y del baile. Sentimos la intensidad más cruda de las urbes nocturnas, donde el taconeo de los bailaores se fusiona con los Tarantos, las Soleás, los Martinetes y Tientos. Finalmente disfrutamos de la pasión de las Bulerías, Tangos, Rumbas y Jaleos. De las cuevas de ayer, a los teatros de hoy.

SOBRE TEATRO ESLAVA

He tenido varios nombres, pero he estado siempre en el mismo sitio estos últimos 150 años. Nos han calificado de sicalípticos por hacer cosas que no hacía nadie. Será porque nos convertimos en un símbolo de libertad. Será porque dicen que entre nuestras paredes vive un fantasma. O será porque fuimos la cuna del nacimiento de Lorca, uno de los autores más importantes del S.XX, y empezó aquí con su primera obra de teatro, escribió por nosotros.

Hemos sido el alma de un café, de una sala de variedades, de un teatro, una sala de conciertos, de fiestas, un plató de televisión, un referente de la noche madrileña, fuimos el apellido de ‘JOY’, fuimos el centro de todas las miradas. Y hoy somos el centro de las mejores experiencias de la capital, para que nunca dejen de mirarnos, cuando pasen por nuestra puerta.