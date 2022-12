​La queja no es solución Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:30 h (CET) La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha celebrado, a mediados del pasado noviembre, su 49º Congreso en Alicante. Esta patronal del sector educativo reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, con el pluralismo como insignia, pues representa a centros privados y concertados, de titularidad laica y religiosa.

En la enseñanza, o si se prefiere utilizar el término de “educación”, todo esfuerzo y cualquier avance constituyen un multiplicador. Si hay un sector que es y debe ser inconformista, atento a los cambios sociales, es el de la enseñanza.

La enseñanza en España tiene las deficiencias que ya conocemos, y algunas dificultades de más entidad que en otros países de nuestro entorno. Se nos llena la boca con la palabra “libertad”, pero la LOMLOE es un claro ejemplo de imposición, no dialogar, tal vez aprovechándose de que nuestra sociedad está agobiada o narcotizada, que tal vez es las dos cosas a la vez, fruto de la crisis económica.

Me parece muy positivo que el presidente de CECE a nivel nacional, insistiera durante el Congreso en que la queja no es solución para los problemas de la enseñanza. Nos llegan frecuentes quejas: de profesores hacia los alumnos y hacia los padres; de padres que lamentan el poco nivel de los profesores o la falta de comprensión hacia sus hijos; y así podríamos continuar. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Sagrarios abandonados y profanados Jaime Fomperosa Aparicio, Santander En la fiesta de la Inmaculada Concepción Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Un mundo sano Pedro García Como Juan Simón, pero al revés José Morales Martín ​¿Más cómodos teletrabajando? JD Mez Madrid