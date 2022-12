Cuadros para pintar por números, un regalo especial para estas navidades Emprendedores de Hoy

La pregunta sobre qué regalos comprar para navidad ya comienza a escucharse por los pasillos de los hogares, lugares de trabajo y espacios públicos en general. Pensar en el regalo ideal es una expresión de cariño especial que fortalece vínculos entre seres queridos.

Al menos así lo creen desde Canvas By Numbers, empresa que se dedica a la fabricación de cuadros para pintar por números. La compañía busca mejorar la vida de las personas a través de la pintura como actividad creativa, relajante y divertida, sin necesidad de experiencia previa. Hacer un regalo auténtico y con sentido de pertenencia es una buena alternativa para estas fiestas.

Un regalo personalizado para esta navidad Canvas By Numbers ofrece kits personalizados de pintura por números elaborados a partir de fotografías personales. La empresa proporciona lienzos de diferentes tamaños, set de pinturas acrílicas, juegos de pinceles y una guía con instrucciones para que la tarea se ejecute con la mayor cantidad de herramientas posibles.

El cuadro personalizado puede ser una foto con amigos, un paisaje en vacaciones o la mascota de la familia. La tarea alcanza mejores resultados si se tiene en cuenta la distancia de la cámara, el tamaño del lienzo, la iluminación y una buena resolución de imagen.

Un cuadro para pintar por números personalizado es una obra que produce sentimientos encontrados entre quien realiza el trabajo y la persona que lo recibe. Por un lado, el creador se adentra en una actividad relajante que lo aleja de la rutina, mientras que el afortunado obtiene un regalo original y hecho con el corazón.

Desconectarse del mundo en vacaciones con el arte de pintar La actividad de pintar cuadros por números es apta para todas las edades y en un contexto de vacaciones se presenta como la oportunidad ideal para desconectarse del mundo. Un regalo personalizado es una opción diferente que implica tiempo, esfuerzo y pasión. Se trata de una obra que evita las grandes tiendas y el bullicio de la gran ciudad, para sumergirse en un entorno de relajación y conexión con el arte de pintar.

Muchas veces por cuestiones de tiempo las personas se toman hasta los últimos días para realizar la compra de regalos de navidad. Si el producto se adquiere de manera online, hay sitios que tardan varias semanas en hacer la entrega. El equipo de Canvas By Numbers implementa un sistema de envíos que no supera las 48 horas.

Un cuadro para pintar por números es una actividad en crecimiento que ayuda a las personas a descubrir otra manera de expresarse. Es terapéutica, divertida e implica un desafío en lo personal. Un regalo de navidad personalizado de Canvas By Numbers es una oportunidad para incursionar en un pasatiempo o, quizás, en un nuevo trabajo profesional.



