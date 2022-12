Las mermeladas ecológicas Onesimum, productos de calidad elaborados en España Emprendedores de Hoy

Alcanzar un bienestar físico y emocional no solo implica implementar cambios en las estructuras de pensamiento, sino que también requiere de adquirir hábitos de vida saludables.

La alimentación es uno de los aspectos que mayores cambios necesita, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la población está expuesta a una ingesta indiscriminada de alimentos ultraprocesados.

Se estima que estos alimentos representan entre el 25 y el 60 % de la dieta en Europa y América. Varios de ellos son causantes de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, por lo que es necesario disminuir su consumo si se busca prevenir enfermedades metabólicas. En vista de esta situación, Onesimum ha desarrollado una completa línea de alimentos ecológicos y artesanales, entre los que se destacan sus mermeladas ecológicas.

Mermeladas orgánicas como alternativa de alimentación El contenido frutal de las mermeladas ecológicas de Onesimum supera el 75 % del total de sus componentes, evitando de esta manera el uso de saborizantes artificiales y de conservantes. Su contenido se encuentra libre de gluten y es bajo en azúcares, por lo que su consumo no afecta a personas con algunas enfermedades metabólicas. Las mermeladas están envasadas en un frasco de vidrio ecológico y se encuentran selladas por una tapa libre de bisfenol A, evitando la aparición de enfermedades cardiovasculares producto de la sobreexposición a esta sustancia química.

Onesimum ofrece mermeladas ecológicas de ciruela, granada, higos, melocotón, naranja y tomates, cada uno de ellos seleccionado de cosechas con métodos de siembra y recolección respetuosos con el medioambiente. Sus ingredientes son el producto de lo mejor de los campos españoles, impulsando de esta manera la agricultura local y el comercio de proximidad. Esta compañía apuesta por la elaboración y comercialización de productos orgánicos de excelente calidad, con los cuales alcanzar un número mayor de consumidores, ofreciendo buenos productos a precios asequibles.

Equilibrio saludable con una alimentación orgánica Uno de los objetivos de Onesimum es el de impulsar y fomentar una alimentación saludable, con la cual mantener el cuerpo, la mente y el entorno en equilibrio. No es posible contrarrestar el índice de crecimiento de enfermedades metabólicas si no se implementan cambios en la dieta que aboguen por un aumento en el consumo de comida orgánica. Es por esto que todos sus productos son elaborados con métodos artesanales y con materias primas naturales, buscando maximizar los beneficios de las frutas y legumbres utilizados en sus preparaciones. Los interesados en adquirir las mermeladas ecológicas o cualquier otro producto de Onesimum solo deben ingresar a su tienda virtual y seleccionar el artículo que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.



