Consejos para alquilar trasteros Diferentes tipos y cómo elegir el correcto Redacción

martes, 6 de diciembre de 2022, 11:23 h (CET)

El alquiler de un trastero es un servicio que se ofrece a quienes necesitan espacio de almacenamiento extra. En ciertos casos, la falta de espacio en una vivienda, piso, local comercial u oficina; hace que sea necesario encontrar un lugar aparte para poder almacenar. Generalmente, se trata de objetos y mobiliario que no están en uso, los cuales ocupan lo que se puede aprovechar para otros propósitos.

También es un servicio que se adapta muy bien a las necesidades de clientes que están en proceso de mudanza. Incluso, por causa del incremento de los precios para el alquiler de viviendas de varios metros cuadrados, algunas personas deben de colocar algunos de sus objetos personales en estos sitios porque es la opción más rentable. Por ello, para solucionar este problema se recomienda solicitar los servicios de una empresa que alquile trasteros.

Estos son sitios que cuentan con varios metros cuadrados libres, en donde se pueden almacenar objetos o muebles de diferentes tamaños. Los trasteros suelen tener una puerta amplia y se puede acceder en cualquier momento, además al cliente se le hace entrega de una llave. A continuación se explican más detalles sobre los diferentes tipos de trasteros y cómo elegir el correcto.

Tipos de trasteros



Para el alquiler de trasteros se deben tener en cuenta los diferentes tipos y sus características, para determinar cuáles son las ventajas y si se adapta a nuestras necesidades. A continuación se hace mención y se describen cuáles son los más comunes:

Valet storage o trasteros inteligentes . Esta es la nueva modalidad de este servicio que incluye transporte y otros servicios extra. Significa que el cliente puede solicitar que sus objetos personales sean trasladados desde su dirección hasta donde se encuentra el trastero. Además, el mantenimiento y la distribución del trastero con todos los objetos del cliente queda a cargo de profesionales con experiencia. Se incluye el servicio de limpieza, e incluso se garantiza solucionar problemas relacionados con la humedad.

. Esta es la nueva modalidad de este servicio que incluye transporte y otros servicios extra. Significa que el cliente puede solicitar que sus objetos personales sean trasladados desde su dirección hasta donde se encuentra el trastero. Además, el mantenimiento y la distribución del trastero con todos los objetos del cliente queda a cargo de profesionales con experiencia. Se incluye el servicio de limpieza, e incluso se garantiza solucionar problemas relacionados con la humedad. Guardamuebles. Estas son unidades de almacenamiento especialmente empleadas para quienes están en proceso de ejecutar reformas o mudanzas. Las tarifas son variadas y generalmente se calculan en función de los metros cuadrados que se están ocupando.

Estas son unidades de almacenamiento especialmente empleadas para quienes están en proceso de ejecutar reformas o mudanzas. Las tarifas son variadas y generalmente se calculan en función de los metros cuadrados que se están ocupando. Minitrasteros. Estas unidades de almacenamiento miden en promedio entre 0,5 y un metro cuadrado. Es el servicio ideal para quienes no necesitan almacenar grandes objetos o muebles.

Estas unidades de almacenamiento miden en promedio entre 0,5 y un metro cuadrado. Es el servicio ideal para quienes no necesitan almacenar grandes objetos o muebles. Self storage. Estos espacios son de tamaño variable y es el propio cliente quien debe asumir gastos de transporte, mantenimiento y limpieza. Se puede acceder las 24 horas del día, 7 días de la semana.

Consejos para elegir un trastero

Lo más importante al momento de elegir un trastero es el tamaño. Cada empresa ofrece distintas unidades de almacenamiento con ciertas medidas por metro cuadrado. Es por ello que el cliente interesado debe determinar si sus objetos o muebles caben o no. Para ello se recomienda realizar un plano preliminar y tomar medidas.

Para los clientes que necesitan almacenar los muebles y objetos que no están en uso, se recomienda solicitar los servicios de un guardamuebles. Estos espacios en específico son mucho más grandes y en ellos se pueden distribuir de distintas maneras los muebles, sin ocasionar daños en los mismos. También se pueden colocar objetos de menor tamaño como juguetes, cajas con archivos o libros y artículos de cocina, por ejemplo.

Antes de alquilar también se debe evaluar la seguridad. Es preferible elegir las empresas que ofrecen servicios de vigilancia las 24 horas del día. Este es un aspecto que aporta más tranquilidad, sobre todo cuando se están almacenando objetos de gran valor económico. Incluso, hay empresas que incluyen pólizas de seguro que son muy útiles cuando surgen imprevistos como posibles robos.



Otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación, ya que es preferible que se encuentre lo más cerca posible de la casa u oficina. De esta manera se incurren en menos gastos por transporte y se ahorra tiempo. También el acceso es importante porque es preferible que se permita en cualquier momento, e incluso el cliente debe tener sus llaves.

