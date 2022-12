“España avanza” – Perico dixit Los jóvenes de izquierdas están engañados como bobos y aplauden todos "estos avances" como progreso Isidro García Getino

sábado, 3 de diciembre de 2022, 10:56 h (CET) Estoy realmente sorprendido, Sánchez acaba de decir otra verdad (la 3ª en su reinado). Tanto como yo han quedado sorprendidos los de la internacional socialista que, pasmados, escuchaban el discurso presidenciero: ”España avanza”.

El pasmo no fue tanto por lo que dijo, que también, sino porque decía una verdad Don Mentiras. Pero él, como animal de sangre fría que es, es venenoso; según Schopenhauer.

Efectivamente, España avanza mucho en corrupción política. Como muy bien decía Tácito, “Cuanto más corrupto es un Estado, más leyes hace”. Sánchez, que manipula todo el Estado, hace leyes a troche y moche; con ellas avanza en destrozar la Constitución ya que sus leyes contienen elementos trituradores de la misma.

España avanza en violencia política, callejera, de extranjeros, contra la mujer, juvenil, en redes, autoagresiones, doméstica, infantil, escolar, etc. etc. En todos los ámbitos avanza la violencia en España, fruto de unas políticas propicias.

España avanza mucho en acoso a la Monarquía, especialmente desde el gobierno, algunos partidos políticos, toda la izquierda y la extrema izquierda. A la cabeza se encuentra el mismísimo “avanzador”.

España avanza velozmente en deterioro democrático. Perico trata, por todos los medios, de manipular todas las instituciones del Estado democrático; en especial a la justicia y los medios de comunicación; pero ningún estamento se libra por lo que de democracia ya solo queda el nombre y algún partido que se blinda contra la manipulación.

España avanza en secretismo gubernativo, necesario para la manipulación, el despilfarro y el auto-blindaje. Ocultación sistemática a la ciudadanía de tanto trafullo, gasto, nepotismo y demás manejos “transparentes”.

España avanza aceleradamente en deterioro sanitario. De tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, a la carencia de 40.000 sanitarios en la actualidad. Sanitarios mal retribuidos, carentes de incentivos, estresados, envejeciendo por falta de reemplazo que huye a otros países con mucho mejor trato y consideración. Aquí el dinero va para chiringuitos políticos.

España avanza de forma dramática en lo que llaman EDUCACIÓN, que es simple y malamente enseñanza escolar. Pésima organización, niveles en rápido descenso, fracaso inmenso que se disfraza de coladero y abandono. Política educativa centrada en ideologizar invadiendo la ciencia, el saber, el conocimiento, el criterio y la formación (deformación). El avance en des-educación ideologizada es catastrófico por todas partes.

España avanza en desempleo que se camufla, se disimula y se tapa con nombres falsos pero, como hecho, es fehaciente e incontestable el avance.

España avanza en destrucción de empresas, de producción, de emprendimiento, de empleabilidad, de iniciativa y creatividad. El gobierno les hace la tarea imposible y la inversión huye para librarse de ser confiscada.

España avanza en pobreza, en vulnerabilidad, en hambre y necesidad que otros, como Cáritas y asociaciones cristianas, tratan de paliar. El gobierno fomenta, cultiva por todos los medios ese avance a base de emplear el gasto en chupones y parásitos, hasta el infinito.

España avanza en comprar tiempo Sánchez en Moncloa. Para ello le pagamos ingentes cantidades todos los españoles, y él se lo paga a los separatistas catalanes, vascos y a bildu que sujetan el sillón Perico en Moncloa.

España avanza en innumerables e innombrables chiringuitos en los que ingentes cantidades de parásitos cobran el dinero que se sustrae a los servicios necesarios para reducir y eliminar la pobreza rampante por toda España. Todo lo que va a chiringuitos se les quita a los pobres.

España avanza sin cuartel en Sanchismo o Periquismo, y lo hace a costa de PSOE, y los socialistas no se enteran, los jóvenes de izquierdas están engañados como bobos y aplauden todos "estos avances" como progreso.

España avanza en desintegración nacional. España se paisifica de forma que va creando luchas fratricidas entre españoles; todo bien fomentado, pagado y asesorado por Perico cuya sublime razón es que así a él le dejan en paz y en su sillón. Total, los españoles pagan el desguace.

Hay muchísimos más avances similares en España. No quiero ser prolijo ya que todo español consciente los conoce, los odia, le llenan de coraje y solo le queda el: "dimisión Perico", "vete ya", leer, ver, encajar mentiras, recortes, falsedades, sumisión, desgracias y robo que le causa este gobierno. Lamentable: los socialistas de otros países aplauden y premian a "Perico el avanzador" que se auto-corona al creer que ha ganado la guerra que sus coleguillas perdieron hace más de 83 años. Él se considera el epítome de la historia; y lo es, en cuanto que pasará a ella como la mayor desgracia que a España le ha ocurrido en 30 siglos.

España avanza ¡SÍ! en la búsqueda indispensable de libertad que nos ayude a mantener nuestra condición humana; justamente lo que está totalmente ausente en la Moncloa del sanchismo, allí donde las personas que no encuentran freno a su propia estupidez, acaban no sabiendo quienes son, cuál es su naturaleza y su condición. Solo buscan seguir como rebaño las consignas del "avanzador". El poder y la libertad son antitéticos. Dado que Perico acumula poder, la libertad del pueblo se reduce el equivalente. Eso, en román paladino, se llama tiranía; y 22 ministros embobados lo secundan con absoluta irresponsabilidad social, nacional y política.

Nos da pena infinita cuando vemos a muchos jóvenes rodeando aburridos a Perico cuando farfulla. ¡Pobres! han perdido toda libertad de pensar por sí mismos, su criterio y su propio razonar; solo tragan, ¡y aplauden cuando toca!, al mentiroso charlatán. ¡Que Dios les ampare!

Hasta que España pueda avanzar en español y no, con la Agenda 2030, en internacional socialista.

